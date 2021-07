Suresh Raina के 'मैं भी ब्राह्मण' कमेंट पर बवाल, अब वर्ल्ड कप जीतने वाले इस भारतीय क्रिकेटर ने किया सपोर्ट

नई दिल्ली: टीम इंडिया (Team India) के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) के 'ब्राह्मण' वाले बयान पर बवाल मचा हुआ है, लेकिन राहत की बात ये है कि उन्हें अब भारत के लिए वर्ल्ड कप (World Cup) जीतने वाले खिलाड़ी कीर्ति आजाद (Kirti Azad) का सपोर्ट मिला है.

रैना के बयान पर मचा बवाल

तमिलनाडु प्रीमियर लीग (TNPL) के 5वें सीजन के पहले मैच के दौरान सुरेश रैना (Suresh Raina) टीवी चैट में नजर आए. तब उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यूजर उनकी आलोचना करने लगे और माफी मांगने के लिए कहा. दरअसल 2008 से चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) की टीम का हिस्सा रहे रैना से एक कमेंटेटर ने पूछा कि उन्होंने दक्षिण भारतीय संस्कृति को कैसे अपनाया? उन्हें यहां के पहनावे में नाचते और सीटी बजाते देखा गया है.



मैं भी ब्राह्मण: रैना

इस पर सुरेश रैना (Suresh Raina) ने कहा, ‘मुझे लगता है, मैं भी ब्राह्मण हूं. मैं 2004 से चेन्नई में खेल रहा हूं. मुझे यहां कि संस्कृति से प्यार है. मैं अपने साथियों से प्यार करता हूं. मैं अनिरुद्ध श्रीकांत के साथ खेल चुका हूं. बद्री (सुब्रमण्यम बद्रीनाथ), बाला भाई (एल बालाजी) भी हैं. मुझे लगता है कि आपको वहां से कुछ अच्छा सीखने की जरूरत है. हमारे पास एक अच्छा प्रशासन है. मुझे चेन्नई की संस्कृति पसंद है और मैं भाग्यशाली हूं कि मैं सीएसके का हिस्सा हूं’.

Respect Suresh Raina Only Proud Bramhin Can Say On National Television That "I am also bramhin" #मैं_भी_ब्राह्मण pic.twitter.com/YMFGYfiRza — ADV. ASHUTOSH J. DUBEY (@AdvAshutoshDube) July 22, 2021

@ImRaina you should be ashamed yourself. It seems that you have never experienced real Chennai culture though you have been playing many years for Chennai team. https://t.co/ZICLRr0ZLh — Suresh (@suresh010690) July 19, 2021

Hi Raina and Ravindra, you can glorify your Dwij caste. It's a glorification of the Varna System. But how would a Shudra & an untouchable glorify their Varna? @ImRaina @imjadeja pic.twitter.com/X9Xe331eAf — Mission Ambedkar (@MissionAmbedkar) July 21, 2021

रैना को मिला कीर्ति आजाद का साथ

जहां अपने कमेंट को लेकर सुरेश रैना (Suresh Raina) का जमकर विरोध हुआ है, वहीं कई लोग मिस्टर आईपीएल का समर्थन भी कर रहे हैं. अब टीम इंडिया (Team India) के पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद (Kirti Azad) ने इस मुद्दे पर रैना का साथ दिया है. उन्होंने लिखा, '#मैं_भी_ब्राह्मण हूँ....आपत्ति कैसी भाई?????'

कौन हैं कीर्ति आजाद?

कीर्ति आजाद (Kirti Azad) साल 1980 से लेकर 1986 तक टीम इंडिया के अहम सदस्य रह चुके हैं. 7 टेस्ट और 28 वनडे मैच खेल चुके हैं. कपिल देव की अगुवाई में वो वर्ल्ड कप 1983 खेलने इंग्लैंड गए थे, जहां भारतीय टीम पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी. क्रिेकेट के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाया और 2 बार बीजेपी (BJP) के टिकट से लोकसभा सांसद बने. साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस (Congress) पार्टी ज्वाइन कर लिया.