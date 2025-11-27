T20, Test और ODI..तीनों फॉर्मेट में शतक ठोकने वाला पहला धुरंधर कौन? सचिन, रोहित, विराट जैसे दिग्गज भी नहीं कर पाए ये कमाल

Suresh Raina Unique Record: टीम इंडिया में कई खिलाड़ी आए और गए...लेकिन जो रिकॉर्ड सुरेश रैना ने अपने नाम किया, वो कभी टूट नहीं पाएगा. यूपी से आने वाले इस खिलाड़ी ने तीनों फॉर्मेट में जलवा दिखाया. डेब्यू के कुछ सालों में ही रैना ने विश्व क्रिकेट में अपने नाम का डंका बजा दिया था. ये सबकुछ उनके उस अद्भुत रिकॉर्ड के दम पर संभव हुआ था, जो कभी टूट नहीं सकता. आइए जानते हैं कैसे...
Trending Photos
Suresh Raina Unique Record: सुरेश रैना उन क्रिकेटर्स में शामिल हैं, जिन्हें संन्यास के बाद भी फैंस खूब प्यार करते हैं. 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने वाला ये दिग्गज आज 39 साल का हो गया है. 2005 से लेकर 2020 तक रैना 15 साल तक टीम इंडिया के लिए खेले. इस दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक पारियां खेलीं. रैना आईपीएल में भी छाए रहे और उन्हें मिस्टर आईपीएल कहा गया. 39वें जन्मदिन पर हम आपके लिए रैना के उस रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं, जो कभी टूट नहीं सकता. एक ऐसा कमाल जो सिर्फ रैना के नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस मुकाम को छुआ था.
2 मई 2010 का दिन भारतीय टी20 इतिहास का यादगार दिन बन गया था. ये वही दिन था जब सुरेश रैना अंतरराष्ट्रीय टी20 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने थे. इसके बाद उन्होंने वनडे और टेस्ट में भी शतक ठोका और भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. सुरेश रैना का ये रिकॉर्ड कभी टूट नहीं सकता, उसकी सिर्फ बराबरी हो सकती है.
दरअसल, सुरेश रैना से पहले कई बड़े खिलाड़ी टी20, टेस्ट और वनडे तीनों खेल चुके थे, लेकिन कोई भी भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने का कमाल नहीं कर पाया था, रैना पहले ऐसे खिलाड़ी थी, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक ठोककर इतिहास रच दिया था. उनके बाद कई रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी आए, जिन्होंने ये कमाल करके रैना की बराबरी की, लेकिन पहले बल्लेबाज का तमगा हमेशा रैना के नाम ही रहेगा.
सुरेश रैना ने क्रिकेट में अपनी पहचान बहुत जल्दी बना ली थी. उन्होंने 2002-03 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट से अपने करियर की शुरुआत की. इसके बाद उनकी प्रतिभा देखते हुए साल 2005 में वनडे टीम में पहली बार मौका मिला. अगले ही साल, 2006 में रैना ने टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया और 2010 में वह भारतीय टेस्ट टीम का हिस्सा भी बन गए. इसके बाद रैना ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. रैना खासतौर पर वनडे और टी20 क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज रहे. उनके शॉट्स, तेज रनिंग और आक्रामक अंदाज़ ने उन्हें टीम इंडिया का अहम खिलाड़ी बनाया. रैना दुनिया के सबसे अच्छे फील्डर्स में गिने जाते थे. उनकी फुर्ती, डायरेक्ट-हिट्स और कैच लेने की क्षमता लाजवाब थी.
ये भी पढ़ें: Suresh Raina Net worth: 2020 में संन्यास...लग्जरी गाड़ियां और महल जैसा घर...आखिर कितनी संपत्ति के मालिक हैं सुरेश रैना?