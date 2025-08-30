"एक बिहारी सब पर भारी", सुरेश रैना ने बाधें वैभव सूर्यवंशी के तारीफों के पुल, कर डाली ये भविष्यवाणी

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की तारीफों के पुल बांधते दिखे हैं. रैना का मानना है कि यह युवा बल्लेबाज जल्द ही टीम इंडिया के लिए खेल सकता है. वैभव ने आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलकर अपना नाम बनाया. इसके अलावा उन्होंने अंडर-19 मैचों में भी जोरदार प्रदर्शन किया और सबका दिल जीता. अब उनकी नजर आगामी डोमेस्टिक सीजन पर है. वैभव बिहार के लिए खेलते हुए नजर आएंगे.

वैभव अपना नेचुरल गेम खेल गेंदबाजों की जमकर धुलाई करते हैं. उनके इस अप्रोच की रैना ने जमकर तारीफ की. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस अंदाज में वैभव बल्लेबाजी कर रहे हैं वो ऋषभ पंत और रिंकू सिंह से कम नहीं हैं और भविष्य में वह बेहद ही धाकड़ बल्लेबाज के रूप में उभर कर आएंगे.

'एक बिहारी सब पर भारी'

रैना ने आगे कहा, ' ' वैभव का निडर होकर खेलना उन्हें सबसे अलग बनाता है. म्हात्रे भी अच्छा खेलते हैं, लेकिन वैभव X फैक्टर हैं. ऐसे टैलेंट बहुत कम होते हैं. उनका हाल ही में इंग्लैड अंडर 19 के खिलाफ आया शतक और आईपीएल में शतक ये साबित करता है - ' एक बिहारी सब पर भारी' समस्तीपुर को कोई भी नहीं जानता है, लेकिन एक गांव से आए बच्चे ने अपनी क्षमता दुनिया को दिखा दी. ' '

2025 आईपीएल में मचाया था तूफान

सूर्यवंशी ने अपने पहले ही आईपीएल सीजन में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए दुनिया में अपना लोहा मनवाया. आईपीएल में निकोलस पूरन डेवाल्ड ब्रेविस, अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के होते हुए भी सुपर स्ट्राइकर ऑफ ज सीजन का ऑवार्ड अपने नाम करने में कामयाब रहे. आईपीएल 2025 में खेली महज 7 पारियों में वैभव ने 252 रन बनाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 206.78 का रहा था. खासकर गुजराट टाइटंस के खिलाफ ताबड़तोड़ शतक जड़ उन्होंने सबका होश उड़ा दिया था. यही नहीं उन्होंने ये शानदार पारी मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंग्टन सुंदर, इशांत शर्मा और राशिद खान जैसे गेंदबाजों के विरुद्ध खेली थी.

यूथ क्रिकेट में भी बिखेर रहे जलवा

'बिहारी बॉय' वैभव सूर्यवंशी अपनी शानदार फार्म को जारी रखते हुए यूथ क्रिकेट में इंग्लैंड अंडर 19 के खिलाफ खेले गए मैच में 78 गेंदों में बेहतरीन 143 रनों की पारी खेली. यही नहीं इस सीरीज में वैभव सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने. उन्होंने 71 के दमदार औसत से इस सीरीज में 355 रन बना डाले.

