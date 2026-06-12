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वर्ल्ड कप में रोहित-विराट होंगे फायदे का सौदा, लेकिन हार्दिक... रैना ने सुलझाई टीम इंडिया की गुत्थी

भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. एक तरफ रोहित शर्मा, विराट कोहली के चर्चे हैं तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की फिटनेस का मुद्दा चरम पर है. 13 जून से भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज होने जा रही है, इससे पहले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने टीम इंडिया की उलझी गुत्थी पर खुलकर बात की.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 12, 2026, 08:42 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:42 AM IST
वर्ल्ड कप में रोहित-विराट होंगे फायदे का सौदा, लेकिन हार्दिक... रैना ने सुलझाई टीम इंडिया की गुत्थी
Image Credit: Team India

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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