वर्ल्ड कप में रोहित-विराट होंगे फायदे का सौदा, लेकिन हार्दिक... रैना ने सुलझाई टीम इंडिया की गुत्थी

भारतीय क्रिकेट इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रहा है. एक तरफ रोहित शर्मा, विराट कोहली के चर्चे हैं तो दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या की फिटनेस का मुद्दा चरम पर है. 13 जून से भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज होने जा रही है, इससे पहले पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना ने टीम इंडिया की उलझी गुत्थी पर खुलकर बात की. उन्होंने समझाया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की मौजूदगी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए कितनी अहम होगी.
रोहित शर्मा और विराट कोहली को फैंस वनडे फॉर्मेट में देखने के लिए बेताब हैं, लेकिन एक इंजरी कंसर्न ने सभी का दिल तोड़ दिया. दिग्गज विराट कोहली हैमिस्ट्रिंग की इंजरी के चलते पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं. हालांकि, रोहित शर्मा को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में फिट घोषित कर दिया गया है. लेकिन हार्दिक पांड्या की फिटनेस सवालों के घेरे में लगातार है. वर्ल्ड कप 2027 को देखते हुए तीनों दिग्गजों की मौजूदगी पर सुरेश रैना ने चुप्पी तोड़ी.
जियोस्टार पर बात करते हुए रैना ने कहा, "विराट कोहली के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी बहुत जरूरी होगी. वह व्हाइट-बॉल क्रिकेट में बहुत मजबूत हैं, रोहित शर्मा के साथ भी ऐसा ही है. दोनों ने ICC वर्ल्ड कप में काफी रन बनाए हैं. रोहित 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और विराट ने 2023 में ऐसा ही किया. उन्होंने ICC ट्रॉफी भी जीती हैं, जिससे उनकी लीडरशिप और मौजूदगी की अहमियत और बढ़ जाती है. वे जानते हैं कि नॉकआउट मैचों में दबाव को कैसे संभालना है. उन्होंने ये सब पहले भी किया है. शुभमन गिल के लिए, वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करते समय रोहित और विराट का साथ होना बहुत बड़ा फायदा होगा.
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हार्दिक को लेकर रैना ने कहा, "हार्दिक पांड्या को कई बार चोटों का सामना करना पड़ा है, जो चिंता की बात है। अगले वनडे वर्ल्ड कप तक, भारत के पास उनके लिए एक भरोसेमंद बैकअप होना चाहिए. यहीं पर नीतीश कुमार रेड्डी की अहमियत बढ़ेगी. एक खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने काफी सुधार किया है. उनकी बैटिंग और मजबूत हुई है. उन्होंने IPL में अच्छी गति और कंट्रोल के साथ गेंदबाजी की और उनकी फिटनेस भी अच्छी रही है. हालांकि, टीम मैनेजमेंट को उनके वर्कलोड को सावधानी से मैनेज करना होगा. उन्हें धीरे-धीरे इस भूमिका में लाना चाहिए."