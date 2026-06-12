वर्ल्ड कप में रोहित-विराट होंगे फायदे का सौदा, लेकिन हार्दिक... रैना ने सुलझाई टीम इंडिया की गुत्थी

जियोस्टार पर बात करते हुए रैना ने कहा, "विराट कोहली के लिए शारीरिक और मानसिक तैयारी बहुत जरूरी होगी. वह व्हाइट-बॉल क्रिकेट में बहुत मजबूत हैं, रोहित शर्मा के साथ भी ऐसा ही है. दोनों ने ICC वर्ल्ड कप में काफी रन बनाए हैं. रोहित 2019 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे और विराट ने 2023 में ऐसा ही किया. उन्होंने ICC ट्रॉफी भी जीती हैं, जिससे उनकी लीडरशिप और मौजूदगी की अहमियत और बढ़ जाती है. वे जानते हैं कि नॉकआउट मैचों में दबाव को कैसे संभालना है. उन्होंने ये सब पहले भी किया है. शुभमन गिल के लिए, वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करते समय रोहित और विराट का साथ होना बहुत बड़ा फायदा होगा.