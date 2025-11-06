Advertisement
फंस गए शिखर धवन और सुरेश रैना, ED ने करोड़ों की प्रॉपर्टी की जब्त, क्या है पूरा मामला?

मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन पर बड़ी कार्यवाई की है. दरअसल, ED ने 11.14 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है. यह कार्रवाई सट्टेबाजी से जुड़े एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई. दोनों पर एक अवैध सट्टेबाजी साइट के प्रचार का आरोप है. आइए जानते हैं पूरा मामला है क्या...

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Nov 06, 2025, 05:05 PM IST
इस चक्कर में फंसे धवन-रैना

यह कार्रवाई अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet और इसके सहयोगी ब्रांडों 1xBat और 1xBat Sporting Lines से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई है. सुरेश रैना की ₹6.64 करोड़ की म्यूचुअल फंड, जबकि शिखर धवन की ₹4.5 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त करने का अंतरिम आदेश जारी किया गया है. ED की जांच में पाया गया है कि दोनों पूर्व क्रिकेटरों ने जानबूझकर 1xBet और इसके सहयोगी ब्रांडों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी संस्थाओं के साथ विज्ञापन समझौते किए थे.

युवराज-उथप्पा से पूछताछ

ED ने इस मामले की जांच के तहत रैना और धवन के अलावा अन्य पूर्व क्रिकेटरों जैसे युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा तथा अभिनेताओं जैसे सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती (पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद) और अंकुश हाजरा (बंगाली अभिनेता) से भी पूछताछ की है. जांच से पता चला है कि विज्ञापन के भुगतान विदेशी संस्थाओं के माध्यम से भेजे गए थे. इन लेनदेन को इस तरह से किया गया था ताकि यह छुपाया जा सके कि यह पैसा अवैध सट्टेबाजी से कमाया गया था.

1xBet का अवैध संचालन

यह जांच 1xBet के संचालकों के खिलाफ विभिन्न राज्यों की पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई FIR पर आधारित है. ED के मुताबिक 1xBet भारतीय उपयोगकर्ताओं से जमा राशि लेने के लिए 6000 से अधिक 'म्यूल अकाउंट्स' और बिना जांच-पड़ताल वाले पेमेंट गेटवे का उपयोग कर रहा था. एजेंसी का मानना है कि धन के लेनदेन के पैटर्न से पता चलता है कि ₹1000 करोड़ से अधिक का मनी लॉन्ड्रिंग किया गया है. हाल ही में ED ने चार पेमेंट गेटवे पर तलाशी ली, जिससे ₹4 करोड़ से अधिक की राशि और 60 बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए.

पब्लिक को अलर्ट

पब्लिक को इससे सतर्क रहने को कहा गया है. ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए के प्लेटफॉर्म में शामिल होने, उनका प्रचार करने या उनके माध्यम से पैसा लगाने से परहेज कारण की भी सलाह दी गई है. साथ ही ED ने जनता से ऐसे प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने वाले किसी भी संदिग्ध लेनदेन या विज्ञापनों की सूचना देने की भी अपील की.

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

