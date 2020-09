जम्मू-कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के कवायद, सुरेश रैना उठाएंगे ये कदम

श्रीनगर: भारत के पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना (Suresh Raina) जम्मू-कश्मीर (J&K) में क्रिकेटर बनने की चाह रखने वालों, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों के युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए एक क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे. एक आधिकारिक प्रवक्ता ने ये जानकारी दी. रैना ने शुक्रवार को जम्मू-कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह से यहां मुलाकात की और इस केन्द्र शासित प्रदेश के युवाओं के खेल कौशल में सुधार करने की योजना पर चर्चा की.

पुलिस प्रवक्ता ने कहा, ‘मशहूर (पूर्व) अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सुरेश रैना ने जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (DGP) दिलबाग सिंह (Dilbag Singh) से आज (शुक्रवार को) पुलिस मुख्यालय (PHQ) में मुलाकात की और पुलिस की उन योजनाओं की चर्चा कि जिसमें स्थानीय युवाओं के खेल कौशल को प्रोत्साहित किया जा रहा है.’

It gives me immense pleasure to get the support of honourable @manojsinha_ sir, had a productive meeting today with him on working towards creating a platform for sports in Jammu & Kashmir. Let's make it bigger! @IndiaSports @diprjk #jammu #kashmir #sports pic.twitter.com/8Hbdfvr4St

— Suresh Raina (@ImRaina) September 18, 2020