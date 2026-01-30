Advertisement
trendingNow13092025
Hindi Newsक्रिकेटW, W, W.. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से 7 दिन पहले हैट्रिक, IPL के 250 लाख के ऑलराउंडर की लौटी प्रचंड फॉर्म

W, W, W.. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से 7 दिन पहले हैट्रिक, IPL के 250 लाख के ऑलराउंडर की लौटी प्रचंड फॉर्म

ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 7 दिन बाद वर्ल्ड कप है और आईपीएल का 250 लाख का ऑलराउंडर प्रचंड फॉर्म में लौट चुका है. श्रीलंका के खिलाफ पहले ही टी20 मैच में इस खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी से हैट्रिक लेकर तबाही मचा डाली है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ENG vs SL
ENG vs SL

ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 7 दिन बाद वर्ल्ड कप है और आईपीएल का 250 लाख का ऑलराउंडर प्रचंड फॉर्म में लौट चुका है. श्रीलंका के खिलाफ पहले ही टी20 मैच में इस खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी से हैट्रिक लेकर तबाही मचा डाली है. श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप से पहले टी20 सीरीज खेली जा रही है जिसमें इस ऑलराउंडर ने अपनी गेंदबाजी से श्रीलंका के परखच्चे उड़ा दिए. बैक-टू-बैक तीन विकेट लेकर ये खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए टी20 फॉर्मेट में हैट्रिक जमाने वाला दूसरा गेंदबाज साबित हुआ है.

कौन है ये ऑलराउंडर?

ये ऑलराउंडर कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड के स्टार सैम करन हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया. उन्हें सीएसके ने आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स से 2.4 करोड़ रुपये में ट्रेड कर दिया था. अब वह राजस्थान के लिए पैसा वसूल साबित हो सकते हैं. लंबे समय से सैम करने फॉर्म में नहीं थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उनका जादू नहीं चला. हालांकि, एक मैच में 49 रन की नाबाद पारी खेली थी. अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 से 7 दिन पहले उन्होंने धांसू कमबैक किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

133 पर सिमटी श्रीलंका

इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. श्रीलंका की बल्लेबाजी घर में नाजुक नजर आई. पथुम निसांका 23 रन पर आउट हुए जबकि कामिल मिसारा ने 16 के स्कोर पर ही अपना विकेट गंवा दिया. कुसल मेंडिस ने 37 रन की पारी खेलकर मैच में जान डाली, लेकिन इसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. आदिल रशीद ने 3 विकेट झटके जबकि 2-2 विकेट लियाम डॉसन और जेमी ओवरटन के खाते आए. श्रीलंका की पूरी टीम 133 के स्कोर पर ही सिमट गई. 

ये भी पढे़ं.. इस खिलाड़ी ने ठोके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के, दुनिया में है नंबर 1

अचानक चमकी करन की किस्मत

सैम करन पिछली सीरीज की तरह इस मैच में भी फ्लॉप होते दिख रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत अचानक चमक गई. 17वें ओवर की आखिरी तीन गेंद पर उन्होंने लगातार तीन बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. उनका शिकार महेश तीक्षणा, मथीशा पथिराना और ईशान मलिंगा हुए. भले हैट्रिक पुछल्ले बल्लेबाजों से आई लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये उनके कमबैक में मदद करेगी. 134 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने धांसू अंदाज में शुरुआत की है. 3 ओवर में ही फिल साल्ट और बटलर ने मिलकर 37 रन ठोक दिए. 

 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

ENG vs SL

Trending news

सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
Jammu Kashmir
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
jammu kashmir news
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
west bengal news in hindi
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
HC
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात