W, W, W.. टी20 वर्ल्ड कप 2026 से 7 दिन पहले हैट्रिक, IPL के 250 लाख के ऑलराउंडर की लौटी प्रचंड फॉर्म

ICC T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है. 7 दिन बाद वर्ल्ड कप है और आईपीएल का 250 लाख का ऑलराउंडर प्रचंड फॉर्म में लौट चुका है. श्रीलंका के खिलाफ पहले ही टी20 मैच में इस खिलाड़ी ने अपनी गेंदबाजी से हैट्रिक लेकर तबाही मचा डाली है. श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप से पहले टी20 सीरीज खेली जा रही है जिसमें इस ऑलराउंडर ने अपनी गेंदबाजी से श्रीलंका के परखच्चे उड़ा दिए. बैक-टू-बैक तीन विकेट लेकर ये खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए टी20 फॉर्मेट में हैट्रिक जमाने वाला दूसरा गेंदबाज साबित हुआ है.

कौन है ये ऑलराउंडर?

ये ऑलराउंडर कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड के स्टार सैम करन हैं जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया. उन्हें सीएसके ने आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स से 2.4 करोड़ रुपये में ट्रेड कर दिया था. अब वह राजस्थान के लिए पैसा वसूल साबित हो सकते हैं. लंबे समय से सैम करने फॉर्म में नहीं थे और न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में उनका जादू नहीं चला. हालांकि, एक मैच में 49 रन की नाबाद पारी खेली थी. अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 से 7 दिन पहले उन्होंने धांसू कमबैक किया.

133 पर सिमटी श्रीलंका

इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. श्रीलंका की बल्लेबाजी घर में नाजुक नजर आई. पथुम निसांका 23 रन पर आउट हुए जबकि कामिल मिसारा ने 16 के स्कोर पर ही अपना विकेट गंवा दिया. कुसल मेंडिस ने 37 रन की पारी खेलकर मैच में जान डाली, लेकिन इसके बाद पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह ढेर होती नजर आई. आदिल रशीद ने 3 विकेट झटके जबकि 2-2 विकेट लियाम डॉसन और जेमी ओवरटन के खाते आए. श्रीलंका की पूरी टीम 133 के स्कोर पर ही सिमट गई.

अचानक चमकी करन की किस्मत

सैम करन पिछली सीरीज की तरह इस मैच में भी फ्लॉप होते दिख रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत अचानक चमक गई. 17वें ओवर की आखिरी तीन गेंद पर उन्होंने लगातार तीन बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. उनका शिकार महेश तीक्षणा, मथीशा पथिराना और ईशान मलिंगा हुए. भले हैट्रिक पुछल्ले बल्लेबाजों से आई लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले ये उनके कमबैक में मदद करेगी. 134 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड ने धांसू अंदाज में शुरुआत की है. 3 ओवर में ही फिल साल्ट और बटलर ने मिलकर 37 रन ठोक दिए.