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Hindi Newsक्रिकेटIPL 2026 की धूम के बीच महज 30 साल की उम्र में ले लिया संन्यास...करियर खत्म करने की वजह बेहद दर्दनाक

IPL 2026 की धूम के बीच महज 30 साल की उम्र में ले लिया संन्यास...करियर खत्म करने की वजह बेहद दर्दनाक

Cameron Steel Retirement: इंग्लैंड क्रिकेट को बड़ा झटका लगा है. एक टैलेंटेड खिलाड़ी का करियर चोट की वजह से बर्बाद हो गया है. थक-हारकर उसने करियर पर पूर्णविराम लगाने का फैसला किया है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 28, 2026, 08:36 AM IST
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IPL 2026 की धूम के बीच महज 30 साल की उम्र में ले लिया संन्यास...करियर खत्म करने की वजह बेहद दर्दनाक

Cameron Steel Retirement: इन दिनों भारत में आईपीएल 2026 की धूम है. इस बीच इंग्लैंड क्रिकेट से एक बेहद भावुक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. इंग्लैंड के प्रतिभाशाली ऑलराउंडर कैमरन स्टील ने महज 30 साल की उम्र में प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. घरेलू क्रिकेट में सरे काउंटी के लिए खेलने वाले इस खिलाड़ी को एक गंभीर चोट के चलते मजबूरी में संन्यास लेना पड़ा. इस खबर ने न सिर्फ उनके साथियों बल्कि फैंस को भी चौंका दिया है.

कैमरन स्टील को बाएं टखने (ankle) की गंभीर चोट थी, जो उन्हें आज से 2 साल पहले यानी 2024 में लगी थी. इसी चोट ने उनके करियर पर पूर्णविराम लगा दिया है. स्टील ने चोट के चलते 2 सर्जरी कराईं और वापसी की पूरी कोशिश की, लेकिन उनके शरीर ने साथ नहीं दिया.

स्टील को दो बार जटिल सर्जरी (फरवरी और सितंबर 2025) से गुजरना पड़ा. छह महीने की लंबी रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया के बावजूद उनका शरीर प्रोफेशनल क्रिकेट का भार सहने के लिए तैयार नहीं हो सका. अंत में मेडिकल सलाह को मानते हुए उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया.

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संन्यास की घोषणा करते हुए क्या बोले स्टील?

संन्यास की घोषणा करते हुए स्टील ने भावुक शब्दों में कहा 'प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना, खासकर सरे के लिए, मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन समय रहा. पिछले 18 महीने काफी निराशाजनक रहे और मेडिकल वजह से संन्यास लेना मुझे बहुत दुखी कर रहा है. हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ देने और हर झटके को सहने के लिए मेडिकल स्टाफ का धन्यवाद, और कोचों का भी धन्यवाद, जिनके कंधे और पीठ ने सालों के थ्रोडाउन को झेला है.'

डरहम से सरे तक, एक यादगार सफर

दाएं हाथ के बल्लेबाज और लेग स्पिन करने वाले कैमरन स्टील ने मिडलसेक्स की अकादमी से अपना सफर शुरू किया था. डरहम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वह डरहम टीम से जुड़े, जहां उन्होंने कम उम्र में डबल सेंचुरी जड़कर सुर्खियां बटोरी थीं. इसके बाद वे साल 2021 में सरे काउंटी का हिस्सा बने और टीम के लिए 'लकी चार्म' साबित हुए. उन्होंने सरे को 2022, 2023 और 2024 में लगातार तीन काउंटी चैंपियनशिप खिताब जिताने में बल्ले और अपनी लेग-स्पिन गेंदबाजी से अहम भूमिका निभाई थी.

कैमरन स्टील के करियर पर एक नजर

कैमरन स्टील अब तक इंग्लैंड की नेशनल टीम का हिस्सा नहीं बन पाए थे, लेकिन उनका घरेलू क्रिकेट करियर बढ़िया रहा है. स्टील ने अपने करियर में कुल 132 प्रोफेशनल मैच खेले. फर्स्ट क्लास के 66 मैचों में 2,733 रन और 60 विकेट लिए हैं, जबकि लिस्ट ए में 666 रन और 45 शिकार किए. टी20 के 24 मैचों में वे 12 विकेट लेने के साथ 165 रन बना चुके हैं.

ये भी पढ़ें: IPL 2026: भुवी-हेजलवुड का 'खूनी' स्पेल...पहले 6 ओवरों में बनाया ये महारिकॉर्ड

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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