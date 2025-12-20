Advertisement
सूर्यकुमार की बैटिंग पर सवाल... पुराने वीडियो का हवाला और टीम इंडिया के कप्तान का गोलमोल जवाब

Suryakumar Kumar T20 World Cup: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव इन दिनों खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं. वह 2025 में एक भी मैच में अर्धशतक नहीं लगा पाए. यहां तक कि सूर्या ने इस साल 21 मैचों में 218 रन ही बना पाए. इस दौरान उनका औसत 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 का रहा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:35 PM IST
Suryakumar Kumar T20 World Cup: भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव इन दिनों खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं. वह 2025 में एक भी मैच में अर्धशतक नहीं लगा पाए. यहां तक कि सूर्या ने इस साल 21 मैचों में 218 रन ही बना पाए. इस दौरान उनका औसत 13.62 और स्ट्राइक रेट 123.16 का रहा. सूर्यकुमार इसके बावजूद अपनी कप्तानी बचाने में कामयाब रहे हैं. वह फरवरी-मार्च 2026 में होमग्राउंड पर टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी डिफेंड करने के लिए उतरेंगे. शनिवार (20 दिसंबर) को टूर्नामेंट के लिए टीम का ऐलान हुआ और इस दौरान जब उनसे फॉर्म को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब देकर अपना पल्ला झाड़ लिया.

बैटिंग फॉर्म पर सूर्या का बयान

सूर्यकुमार ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के 4 मुकाबलों में महज 8.50 की औसत के साथ 34 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से सिर्फ 4 चौके और 1 छक्का ही निकला. जब कप्तान से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''आप अपने पुराने वीडियो देखते हैं जहां आपने अच्छी बल्लेबाजी की है. मैं असल में नेट्स में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूं. यह दौर थोड़ा लंबा हो गया है. हर कोई अपने करियर में इससे गुजरता है. मुझे पता है कि क्या करना है और किस चीज पर काम करना है. हमारे पास न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैच हैं जहां मैं अपनी फॉर्म वापस हासिल कर सकता हूं.''

टीम कॉन्बिनेशन पर सूर्या ने क्या कहा?

सूर्या ने अगले टी20 वर्ल्ड कप को लेकर टीम की दावेदारी पर जोर दिया. उन्होंने टीम कॉम्बिनेशन पर अपनी बात रखी. भारतीय कप्तान ने कहा, ''टीम संतुलित दिख रही है. हमने सभी स्थानों को शानदार तरीके से भरा है. हमारे पास बहुत सारे अलग-अलग कॉम्बिनेशन हैं. इसलिए हम काफी खुश हैं.'' बता दें कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज तक उपकप्तान रहे शुभमन गिल को स्क्वॉड से बाहर कर दिया गया. वह भी इस साल एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए थे. उनके अलावा जितेश शर्मा की भी छुट्टी हो गई. रिंकू सिंह और ईशान किशन की वापसी हुई है.

ये भी पढ़ें: Explained: 2 साल में मिल गया रोहित-कोहली का रिप्लेसमेंट? विश्व विजेता टीम में 7 बदलावों ने साफ कर दी स्टोरी

तिलक वर्मा का बल्लेबाजी क्रम तय

तिलक वर्मा के बल्लेबाजी क्रम पर बात करते हुए उन्होंने कहा, "मुझे और गौतम भाई (गौतम गंभीर) को लगने लगा है कि लेफ्ट-राइट कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है, लेकिन हमने तिलक के लिए बैटिंग ऑर्डर में वह पोजीशन तय कर दी है. इस फॉर्मेट में अच्छा शुरुआत करना जरूरी है. हम पावरप्ले को अपने नाम करना चाहते थे और जब हमने विश्लेषण किया कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो हमने इस कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया.''

ये भी पढ़ें: पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में खेलेंगे ये 5 धुरंधर... एक की तो अचानक हो गई एंट्री, सूर्यकुमार-अगरकर ने पूरा कर दिया सपना

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल (उपकप्तान), अर्शदीप सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.

About the Author
author img
Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

