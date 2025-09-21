सुपरसंडे के लिए तैयार हो जाएं फैंस, पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार का 140 करोड़ भारतीयों से वादा
Advertisement
trendingNow12930512
Hindi Newsक्रिकेट

सुपरसंडे के लिए तैयार हो जाएं फैंस, पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार का 140 करोड़ भारतीयों से वादा

पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 की जंग के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मुकाबले से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया की तैयारियों को लेकर भी बातें कीं. साथ ही सूर्या ने 140 करोड़ भारतीयों से वादा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ रविवार (21 सितंबर) को होने वाले मुकाबले में उन्हें मजा आएगा.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 21, 2025, 12:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुपरसंडे के लिए तैयार हो जाएं फैंस, पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले सूर्यकुमार का 140 करोड़ भारतीयों से वादा

पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 की जंग के लिए भारतीय टीम पूरी तरह से तैयार है. भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मुकाबले से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया की तैयारियों को लेकर भी बातें कीं. साथ ही सूर्या ने 140 करोड़ भारतीयों से वादा किया कि पाकिस्तान के खिलाफ रविवार (21 सितंबर) को होने वाले मुकाबले में उन्हें मजा आएगा. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में होने वाले भारत-पाकिस्तान मैच से पहले भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवालों के जवाब दिए. दिलचस्प बात यह रही कि पूरे समय में भारतीय कप्तान ने अपने प्रतिद्वंद्वी यानी पाकिस्तान का नाम एक बार भी नहीं लिया. 

जंग के लिए तैयार टीम इंडिया

यह एक हफ्ते में पाकिस्तान के खिलाफ भारत का दूसरा मैच होगा. 14 सितंबर को हुए पिछले मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी. भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच से पहले सोशल मीडिया पर हुई ट्रोलिंग का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'जीते ना, इसीलिए खुशी मनाया.' सूर्यकुमार ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि हमें हमेशा अपने देश का समर्थन मिलता है. हम जो भी मैच खेलते हैं, हमें समर्थन मिलता है.' इसके बाद उन्होंने देश के 1.4 अरब लोगों से वादा किया कि उनका संडे बहुत शानदार होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्या का भारतीयों से प्रॉमिस

सूर्यकुमार ने कहा, 'आज रविवार है, ज्यादा लोग मैच देखेंगे. उन्हें बस बैठकर खेल का मजा लेना चाहिए. हम मैदान पर जाएंगे, उसी जोश और ऊर्जा के साथ खेलेंगे. हम हमेशा की तरह अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे.' सूर्यकुमार ने पाकिस्तान पर मिली शानदार जीत का श्रेय टीम की बेहतरीन तैयारी को दिया.

टीम की तैयारियों पर क्या कहा?

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में हमारी तैयारी बहुत अच्छी रही है. हमारे तीन अच्छे मैच हुए हैं. हम वास्तव में इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि हम सबसे अच्छे परिणाम के लिए क्या कर सकते हैं. हम उन सभी अच्छी आदतों को दोहराना चाहते हैं जो हम पिछले दो-तीन मैचों में करते आ रहे हैं. और हम एक समय में एक ही मैच पर ध्यान देंगे.' उन्होंने आगे कहा, 'सिर्फ इसलिए कि हमने उनके साथ एक अच्छा खेल खेला है, हमें कोई फायदा नहीं होगा. हमें शुरुआत से शुरू करना होगा और जो बेहतर खेलेगा वही मैच जीतेगा.'

भारत-पाकिस्तान के बीच टी20 फॉर्मेट के एशिया कप में अब तक चार मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. भारत ने 3 मैच अपने नाम किए हैं. दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दोनों देशों के बीच एशिया कप (टी20 फॉर्मेट) के कुल तीन मैच खेले गए हैं, जिसमें 2 मुकाबले टीम इंडिया ने जीते. 

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Suryakumar Yadavindia pakistan super 4

Trending news

कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
DNA
कानपुर की किस घटना को लेकर देशभर में सड़कों पर उतरे इस्लामिक जेन-जेड? दिखाया ट्रेलर
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
DNA
ऐसे 'फ्रेंड' से तो दुश्मन अच्छा! निवाला छीनने के बाद अब ट्रंप ने तोड़े जॉब के सपने
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
DNA Analysis
एक हसीना, एक कथा वाचक नई 'महाभारत'! पूनम पांडे का 'मंदोदरी' बनना देश को मंजूर?
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
Kashmir news
दिवाली पर 'एक पहल' से बदलेगी कश्मीर की तस्वीर? कारोबारियों ने PM मोदी को घाटी में...
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
West Bengal news
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
Mahalaxmi Cable Stayed Bridge
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
H1B visa
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
weather update
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
;