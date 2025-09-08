एशिया कप में कहर बरपाएंगे सूर्यकुमार यादव के 2 हथियार! बड़े-बड़े बल्लेबाज टेक देते हैं घुटने

Asia Cup 2025: भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप में खिताब बचाने के लिए तैयार है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ करेगी. उससे एक दिन पहले ही अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच मैच से एशिया कप की शुरुआत हो जाएगी. भारत टूर्नामेंट जीतने का प्रबल दावेदार है. पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण का मानना है कि अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह का फॉर्म भारत के लिए काफी अहम होगा.

अर्शदीप पर सबकी नजर

भरत अरुण ने कहा है कि अर्शदीप सिंह की लय को जल्दी वापस पाने की क्षमता और जसप्रीत बुमराह की लगातार खेलने की क्षमता एशिया कप में भारत के प्रदर्शन को परिभाषित करेगी. अरुण का मानना है कि अर्शदीप को भले ही इंग्लैंड में अभ्यास का मौका मिला हो, लेकिन फिर भी वह प्रतिस्पर्धी ओवरों से जूझ रहे हैं. उन्होंने कहा, ''हम सब जानते हैं कि अर्शदीप क्या कर सकते हैं. उन्होंने इंग्लैंड में काफी गेंदबाजी की होगी, लेकिन उनमें मैच अभ्यास की कमी है. चाहे आप नेट में कितनी भी गेंदबाजी करें, लय मैच खेलने से ही आती है.''

बुमराह को आराम की जरूरत नहीं

जसप्रीत बुमराह के बारे में अरुण ने कहा कि तीन हफ्तों में छह टी20 मैच खेलना उनके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. उन्होंने कहा, ''मैं चाहूंगा कि जसप्रीत सभी मैच खेलें. मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस टूर्नामेंट में आराम की जरूरत होगी.'' भरत अरुण की इन बातों से यह साफ लगता है कि सूर्यकुमार यादव के दो प्रमुख हथियार अर्शदीप और बुमराह ही हैं. इनके प्रदर्शन पर काफी कुछ निर्भर करेगा.

हर्षित राणा को चाहिए निरंतरता

भरत अरुण ने कोलकाता नाइटराइडर्स में हर्षित राणा के साथ काम किया है और उन्होंने उनकी क्षमता की सराहना की, लेकिन निरंतरता पर जोर दिया. अरुण ने कहा, ''हर्षित टी20 क्रिकेट में बहुत प्रभावशाली रहे हैं. वह एक बहुत ही प्रतिभाशाली गेंदबाज हैं, जो अच्छी तरह से धीमी गेंदें फेंक सकते हैं. उनके पास एक अच्छा यॉर्कर है और वह नई गेंद को स्विंग करा सकते हैं.''

प्लेइंग-11 में 3 स्पिनर रखने की वकालत

इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में बेंच पर बैठे रहने वाले कुलदीप यादव से भरत अरुण को काफी उम्मीदें हैं. वह प्लेइंग-11 में तीन स्पिनर रखने की वकालत भी कर रहे हैं. उन्होंने कहा, ''कुलदीप ने एक गेंदबाज के तौर पर अपनी पहचान बनाई है. वह बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह इंग्लैंड में नहीं खेल पाए.'' भारत के पास तीन विशेषज्ञ स्पिनर हैं: कुलदीप, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती. अरुण ने कहा कि इनमें से किसी को भी बाहर रखना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा, ''वरुण एक असाधारण टी20 गेंदबाज हैं, जो मैच विनर हैं. ऐसा ही कुलदीप यादव हैं और अक्षर पटेल बल्लेबाजी से बहुत कुछ लाते हैं.'' उन्होंने कहा कि अगर पिच अनुकूल हुई तो तीनों स्पिनरों को खिलाना एक अच्छा विचार होगा, क्योंकि हर एक के पास एक अलग तरीके की गेंदबाजी है.