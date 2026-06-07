'ग्रहण' लगने से पहले खूब चमका सूर्या... बनाए 3 ऐसे रिकॉर्ड, जिसे तोड़ने में छूट जाएंगे युवाओं के पसीने

Suryakumar Yadav T20I Records: टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया की स्क्रिप्ट बदल गई है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भले ही फिल्म सुपरहिट रही और भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया, लेकिन अब फ्यूचर को ध्यान में रखकर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की जोड़ी ने श्रेयस अय्यर पर दांव लगाया है. सूर्या से ना सिर्फ कप्तानी छीनी गई, बल्कि उन्हें टीम से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया. बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव का सफर बेहद शानदार रहा और उनके अंदर टीम इंडिया को 80 प्रतिशत मैचों में जीत मिली. इस शानदार रिकॉर्ड में एशिया कप और टी20 विश्व कप का खिताब शामिल है. हालांकि, उनकी कप्तानी में जहां बाकी बल्लेबाज जलवा बिखेरने में लगे थे, वहीं सूर्या की चमक फीकी पड़ गई. लेकिन 'ग्रहण' लगने से पहले सूर्यकुमार यादव ने अपनी बैटिंग की चमक से भारत का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
सूर्यकुमार यादव का इंटरनेशनल क्रिकेट में उदय बहुत देर से हुआ था. 30 साल की उम्र में उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया, लेकिन उसके बाद अगले 3 सालों तक उन्होंने टी20 क्रिकेट पर राज किया. उनके आसपास भी कोई नहीं था. इसी दौरान उन्हें ' भारत का मिस्टर 360 डिग्री' नाम भी मिला. आइए नजर डालते हैं सूर्या के 3 ऐसे करिश्माई रिकॉर्ड्स पर, जिसे तोड़ना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा.
T20I में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच: सूर्यकुमार यादव के नाम टी20 इंटरनेशनल मैचों में सबसे अधिक बार 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है. सूर्या ने 17 बार ये अवॉर्ड जीता है. इस मामले में उन्होंने पूर्व भारतीय दिग्गज T20I बल्लेबाज विराट कोहली को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 16 बार ये अवॉर्ड जीता था.
टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे अधिक POTM
17 - सूर्यकुमार (113 मैच)
16 - विराट कोहली (125 मैच)
14 - रोहित शर्मा (159 मैच)
नॉन-ओपनर के रूप में सबसे अधिक टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक: सूर्यकुमार यादव ने अपने पूरे करियर के दौरान नंबर-3 या नंबर-4 पर बैटिंग की. उनके नाम नॉन-ओपनर के रूप में सबसे अधिक टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ने का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है. उन्होंने 4 बार ये कारनामा किया है. ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने भी मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हुए 4 शतक ठोके हैं. इन दोनों के अलावा किसी नॉन-ओपनर ने 2 से अधिक शतक नहीं जड़े हैं.
एक वर्ष में भारत के लिए T20I में सबसे अधिक छक्के: सूर्यकुमार यादव के लिए साल 2022 सबसे यादगार रहा. इस वर्ष वो टी20 में दुनिया के बेस्ट बल्लेबाज थे. उन्होंने 2022 में बल्ले से धमाका करते हुए 1164 रन बनाए. इसी साल सूर्या ने T20I में 68 छक्के जड़े. उनके नाम एक वर्ष में भारत के लिए T20I में सबसे अधिक छक्के जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है.
टी20I प्रारूप में उच्चतम स्ट्राइक रेट (न्यूनतम 2000 रन)
162.94 - सूर्यकुमार यादव
154.92 - ग्लेन मैक्सवेल
150.96 - मोहम्मद वसीम
147.76 - जोस बटलर
आईसीसी T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार विजेता
2 बार - सूर्यकुमार यादव
1 बार - मोहम्मद रिजवान/अर्शदीप सिंह
टी20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 3000 रन बनाने वाले खिलाड़ी
1822 गेंद - सूर्यकुमार यादव (भारत)
1947 गेंद - मोहम्मद वसीम (यूएई)
2068 गेंद - जोस बटलर (इंग्लैंड)
2078 गेंद - आरोन फिंच (ऑस्ट्रेलिया)
2113 गेंद - डेविड वार्नर (ऑस्ट्रेलिया)