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'ग्रहण' लगने से पहले खूब चमका सूर्या... बनाए 3 ऐसे रिकॉर्ड, जिसे तोड़ने में छूट जाएंगे युवाओं के पसीने

Suryakumar Yadav T20I Records: सूर्यकुमार यादव का इंटरनेशनल क्रिकेट में उदय बहुत देर से हुआ था. 30 साल की उम्र में उन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया, लेकिन उसके बाद अगले 3 सालों तक उन्होंने टी20 क्रिकेट पर राज किया. उनके आसपास भी कोई नहीं था. इसी दौरान उन्हें ' भारत का मिस्टर 360 डिग्री' नाम भी मिला. आइए नजर डालते हैं सूर्या के 3 ऐसे करिश्माई रिकॉर्ड्स पर, जिसे तोड़ना किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए आसान नहीं होगा.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 07, 2026, 08:54 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 08:54 PM IST
'ग्रहण' लगने से पहले खूब चमका सूर्या... बनाए 3 ऐसे रिकॉर्ड, जिसे तोड़ने में छूट जाएंगे युवाओं के पसीने
Image Credit: (AI Graphic) &#039;ग्रहण&#039; लगने से पहले खूब चमका सूर्या... बनाए 3 ऐसे रिकॉर्ड, जिसे तोड़ने में छूट जाएंगे युवाओं के पसीने

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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