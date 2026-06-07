'ग्रहण' लगने से पहले खूब चमका सूर्या... बनाए 3 ऐसे रिकॉर्ड, जिसे तोड़ने में छूट जाएंगे युवाओं के पसीने

Suryakumar Yadav T20I Records: टी20 क्रिकेट में टीम इंडिया की स्क्रिप्ट बदल गई है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भले ही फिल्म सुपरहिट रही और भारत ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया, लेकिन अब फ्यूचर को ध्यान में रखकर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर की जोड़ी ने श्रेयस अय्यर पर दांव लगाया है. सूर्या से ना सिर्फ कप्तानी छीनी गई, बल्कि उन्हें टीम से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया. बतौर कप्तान सूर्यकुमार यादव का सफर बेहद शानदार रहा और उनके अंदर टीम इंडिया को 80 प्रतिशत मैचों में जीत मिली. इस शानदार रिकॉर्ड में एशिया कप और टी20 विश्व कप का खिताब शामिल है. हालांकि, उनकी कप्तानी में जहां बाकी बल्लेबाज जलवा बिखेरने में लगे थे, वहीं सूर्या की चमक फीकी पड़ गई. लेकिन 'ग्रहण' लगने से पहले सूर्यकुमार यादव ने अपनी बैटिंग की चमक से भारत का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.