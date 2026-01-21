IND vs NZ: अभिषेक की दहाड़, सूर्या की आग और रिंकू की हुंकार.. नागपुर में न्यूजीलैंड के उड़े परखच्चे, छाई टीम इंडिया की तिकड़ी

IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला फैंस के लिए पैसा वसूल साबित हुआ. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम ने जीत के साथ सीरीज का आगाज किया है. टीम इंडिया की तिकड़ी ने न्यूजीलैंड के परखच्चे उड़ा दिए. टीम इंडिया ने एकतरफा अंदाज में 48 रन से बड़ी जीत दर्ज की है. विस्फोटक अभिषेक शर्मा के सामने न्यूजीलैंड के बड़े-बड़े गेंदबाज भीगी बिल्ली साबित हुए. सूर्या और रिंकू ने भी खूब धुनाई कर स्कोरबोर्ड पर पहाड़नुमा स्कोर टांग दिया.

न्यूजीलैंड ने जीता था टॉस

न्यूजीलैंड ने नागपुर में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम ने अपने दो बल्लेबाज महज 27 रन के स्कोर पर खो दिए थे. लेकिन एक छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा शुरू से ही 5वें गियर में बल्लेबाजी करते दिखे. उन्होंने महज 35 गेंद में 5 चौकों और 8 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 84 रन की आतिशी पारी खेली. उन्हें सूर्यकुमार यादव का साथ मिला, लंबे समय से फ्लॉप चल रहे स्काई ने मैच में 22 गेंद में 32 रन की पारी खेली जिसमें 4 चौके और एक छक्का जमाया.

Add Zee News as a Preferred Source

रिंकू ने काटा गदर

टीम इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह ने समा बांध दिया. हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, संजू सैमसन और ईशान किशन का बल्ला नहीं चला. लेकिन रिंकू सिंह ने कीवी टीम को रिमांड पर लिया. उन्होंने 20 गेंद में 44 रन की पारी खेली. 220 के स्ट्राइक रेट से खेली गई इस पारी में रिंकू ने 3 छक्के और 4 चौके जमाए. इन पारियों की बदौलत भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर बनाया. टीम इंडिया ने बोर्ड पर 338 रन टांगे.

ये भी पढे़ं.. 44 बार 200 रन...टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ काटा गदर,खड़ा किया सबसे बड़ा स्कोर

फिलिप्स की मेहनत बेकार

339 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड ने 1 रन पर अपने 2 बल्लेबाजों को खो दिया. इसके बाद ग्लेन फिलिप्स और चैपमैन ने मिलकर शानदार पार्टनरशिप की. फिलिप्स ने एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए 40 गेंद में 78 रन की पारी खेली जिसमें 6 छक्के जबकि 4 चौके देखने को मिले. वहीं, चैपमैन ने 39 रन की पारी खेली. लेकिन दोनों की ये जोड़ी आउट हुई और टीम मुश्किल में पड़ गई. भारत ने इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है.