सूर्यकुमार यादव से बुमराह तक... पूर्व कोच ने समझाई टीम इंडिया की ताकत, Asia Cup में आएगा जीत का तूफान!

Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का खुमार भारत में छा चुका है. कुछ ही घंटों में एशिया कप का आगाज हो जाएगा. टीम इंडिया अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर से यूएई के खिलाफ करेगी. इस मुकाबले से पहले रवि शास्त्री ने भारतीय टीम की ताकत जगजाहिर कर दी है. उन्होंने सूर्या एंड कंपनी की तारीफ की और बताया कि ये भारतीय टीम अनुभव और क्षमता के सही मिश्रण का उदाहरण है.'

क्या बोले शास्त्री?

पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री ने कहा, 'सूर्य कुमार यादव के नेतृत्व में और शुभमन गिल के उप-कप्तान के रूप में युवा नेतृत्व की कला में निपुणता के साथ, यह भारतीय टीम अनुभव और क्षमता के सही मिश्रण का उदाहरण है. जसप्रीत बुमराह, अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता लाते हैं. तिलक वर्मा और हर्षित राणा जैसे युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी टीम में जोश और गहराई लाते हैं.'

काबिलियत की होगी परीक्षा?

उन्होंने आगे कहा, 'एशिया कप 2025 वह कसौटी होगी, जहां उनकी काबिलियत की परीक्षा होगी. मुझे विश्वास है कि यह टीम, सूर्य के शांत लेकिन आक्रामक नेतृत्व में अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए भारतीय क्रिकेट के लिए नए मानक स्थापित करेगी.' एशिया कप के 17वें संस्करण में आठ टीमें हिस्सा लेने जा रही हैं. इन्हें दो ग्रुप में विभाजित किया गया है.

ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान

ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान की टीमें शामिल हैं. जबकि ग्रुप-बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग हिस्सा ले रही हैं. सभी फैंस को इंतजार 14 सितंबर का है जब इंडिया और पाकिस्तान की टीमों के बीच क्लैश देखने को मिलेगा. पाकिस्तान टीम भी बदलाव के दौर से गुजर रही है और एशिया कप में एक नई टीम नजर आएगी.