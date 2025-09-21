IND vs PAK: पाकिस्तान के जख्म पर कील... सूर्या ने फिर कर दिया नजरअंदाज, बोले- भावनाओं को काबू में...

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले के लिए बिगुल बज गया है. दुनियाभर के ड्रामे के बाद भी पाकिस्तान के जख्मों पर भारत ने कील ठोक दी है. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हैंडशेक पर हुए बवाल के बाद सुपर-4 में भी साइलेंट बॉयकॉट जारी रखा और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को नजरअंदाज कर दिया. सूर्यकुमार यादव ने मुकाबले में टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. उन्होंने सुपर-4 की महाजंग से पहले ड्रेसिंग रूम का माहौल भी बताया.

