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Hindi Newsक्रिकेटहनुमान मंदिर गए तो कीर्ति आजाद ने उठाया सवाल, अब ट्रॉफी लेकर यहां पहुंचे गंभीर-सूर्या, VIDEO वायरल

हनुमान मंदिर गए तो कीर्ति आजाद ने उठाया सवाल, अब ट्रॉफी लेकर यहां पहुंचे गंभीर-सूर्या, VIDEO वायरल

टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर शनिवार को टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे. इससे पहले दोनों ट्रॉफी लेकर हनुमान मंदिर गए थे, जिसके बाद पूर्व भारतीय खिलाड़ी कीर्ति आजाद से इसे धर्म से जोड़ते हुए सवाल खड़ा किया था.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 14, 2026, 05:17 PM IST
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अब ट्रॉफी लेकर यहां पहुंचे गंभीर-सूर्या? (PHOTO- Screengrabs/X)
अब ट्रॉफी लेकर यहां पहुंचे गंभीर-सूर्या? (PHOTO- Screengrabs/X)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के तुरंत बाद टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव हेड कोच गौतम गंभीर और आईसीसी के चीफ जय शाह के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के पास एक हनुमान मंदिर गए थे. इसके बाद भारत के पूर्व खिलाड़ी कीर्ति आजाद ने ट्रॉफी को हनुमान मंदिर ले जाने पर सवाल खड़ा किया था. अब शनिवार (आज) को ये तिकड़ी टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर मुंबई के प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे. गंभीर, सूर्या और जय शाह ने ट्रॉफी के साथ बप्पा का आशीर्वाद लिया.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें देख सकते हैं कि टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ट्रॉफी लेकर सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं. भगवा वस्त्र पहने सूर्या ने मुस्कुराकर वहां मौजूद श्रद्धालुओं का अभिवादन भी किया. रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह भी दोनों के साथ मौजूद थे.

कीर्ति आजाद ने उठाया था सवाल

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जब गंभीर और सूर्या टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर हनुमान मंदिर दर्शन करने गए थे, तब 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे कीर्ति आजाद ने इसे धर्म से जोड़ते हुए सवाल उठाया था. उन्होंने अपने X अकाउंट पर लिखा, ''मस्जिद क्यों नहीं? चर्च क्यों नहीं? गुरुद्वारा क्यों नहीं? ट्रॉफी हर धर्म के 14 लाख भारतीयों की है - किसी एक धर्म की जीत का जश्न नहीं.

हरभजन-गंभीर ने किया पलटवार

कीर्ति आजाद के आरोप पर पूर्व भारतीय दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह से लेकर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर तक ने निराशा व्यक्त की और खुशी के मौके पर ट्रॉफी को धर्म के साथ जोड़ने पर कीर्ति आजाद को खरी-खोटी सुनाई. भज्जी ने कहा कि इस मामले में जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, वह बेतुका है। भारतीय टीम ट्रॉफी को मंदिर, मस्जिद, चर्च, कहीं भी ले जा सकती है. अगर उन्होंने अपने ईश्वर से कुछ मांगा है और मनोकामना पूरी होने के बाद उन्होंने अपने धर्म का पुनः अनुसरण किया है, तो इसमें क्या समस्या है? 

गौतम गंभीर ने भी कीर्ति आजाद पर पलटवार करते हुए कहा कि यह लड़कों के साथ नाइंसाफी है. सोचिए लड़कों ने क्या-क्या झेला होगा. उन पर कितना दबाव रहा होगा. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच हारने के बाद, उन पर किस तरह का दबाव था और अगर आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो आप अपने ही खिलाड़ी और अपनी ही टीम का अपमान कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए.

अब सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचा मंदिर

शनिवार को सूर्या और गंभीर टी20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे और भगवान से आशीर्वाद ली. देखना दिलचस्प होगा कि अब कीर्ति आजाद इसपर भी सवाल उठाते हैं या नहीं. बता दें कि टीम इंडिया ने 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर कब्जा किया था.

ये भी पढ़ें: पाकिस्तान के चयनकर्ता ने बुमराह पर उठाया सवाल? 'भट्टा' गेंदबाज उस्मान तारिक से की तुलना, मचा बवाल!

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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