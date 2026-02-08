सूर्या ने पूछा - बैटिंग करूं या बॉलिंग? हिटमैन ने कहा- पागल है क्या, ICC ने शेयर किया ये मजेदार वीडियो

सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा के बीच का रिश्ता भारतीय क्रिकेट फैंस हमेशा से पसंद करते आए हैं. USA के खिलाफ भारत के T20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच के दौरान एक दिल छू लेने वाला पल देखने को मिला है. जब सूर्यकुमार वानखेड़े स्टेडियम में टॉस के लिए बाहर निकले, तो उन्होंने रोहित को पास से गुजरते हुए देखा. सूर्या थोड़ी देर के लिए रुके और अपने पूर्व कप्तान को गले लगाने के लिए दौड़ पड़े.

वायरल हुआ रोहित और सूर्या का वीडियो

सूर्यकुमार यादव के इस जेस्चर पर क्राउड ने जोरदार तालियां बजाईं और यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. सूर्यकुमार यादव ने रोहित शर्मा को गले लगाते हुए पूछा, 'जल्दी बोलो, बैटिंग करूं या फील्डिंग करूं? (जल्दी बताओ, पहले बैटिंग करूं या फील्डिंग?)”. फिर, रोहित ने हंसते हुए कहा, 'फील्डिंग कर... पागल है क्या!' रोहित और सूर्यकुमार के बीच इस इमोशनल और दिल को छू लेने वाले पल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

रोहित टी20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एंबेसडर

खास बात यह है कि रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एंबेसडर हैं, और वह भारत में टूर्नामेंट लॉन्च करने के लिए वानखेड़े स्टेडियम में मौजूद थे. इस बीच, रोहित शर्मा मैदान से इंडियन ड्रेसिंग रूम को देखकर इमोशनल हो गए. टीम के साथ होने के बजाय T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एंबेसडर के तौर पर बाहर खड़े होना, हिटमैन के लिए अजीब और इमोशनल पल था. ड्रेसिंग रूम की बालकनी की तरफ देखते हुए रोहित ने कहा, 'यहां अजीब लग रहा है. वहां से यहां तक ​​अजीब लग रहा है.'

खिलाड़ी अक्सर प्रेशर में आ जाते हैं

इसके अलावा, रोहित शर्मा ने इस बात पर भी बात की कि खिलाड़ी अक्सर प्रेशर और जिम्मेदारी में इतने बिजी हो जाते हैं कि वे उस पल का मजा लेना भूल जाते हैं और उन्होंने सुझाव दिया कि हर खिलाड़ी समय के हर पल का मजा ले, क्योंकि ऐसे पल दोबारा नहीं आते. रोहित शर्मा ने आगे कहा, 'इन सब के बीच, कभी-कभी आपको एहसास नहीं होता कि आपको उस पल का भी मजा लेना है. हर मैच का भी मजा लेना है. यह पल कभी वापस नहीं आएगा. भारत में होना कभी आसान नहीं होने वाला है.'