पाकिस्तान से जीत के बाद सूर्यकुमार और गिल की पोस्ट ने लगाई आग, फैंस जमकर कर रहे पसंद

पाकिस्तान से जीत के बाद सूर्यकुमार और गिल की पोस्ट ने लगाई आग, फैंस जमकर कर रहे पसंदभारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को बुरी तरह हराया. दोनों देश के बीच मैच को लेकर लगातार बॉयकाट की बात हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी ये मैच खेला गया. भारतीय खिलाड़ियों ने मैच जीतने के बाद पाकिस्तान के प्लेयर्स की तरफ देखा तक नहीं और ड्रेसिंग रूम के बाहर भी नहीं आए. भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को समर्पित किया. जीत से ज्यादा इनकी मैच को लेकर की गई पोस्ट के चर्चे रही.

सूर्यकुमार की मैच विनिंग पोस्ट

सूर्यकुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम टीम इंडिया की तरफ से विनिंग शॉट खेला. उसके बाद सूर्या और शिवम दुबे ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा और दोनों ही ड्रेसिंग रुम में चले गए और गेट बंद कर लिया. मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए पाकिस्तान से मिली जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों को लेकर बयान दिया और भारतीय सेना को जीत समर्पित किया.

शुभमन गिल की पोस्ट

भारतीय टीम के उप कप्तान शुभमन गिल ने भी कप्तान सूर्या की तरह पोस्ट किया. गिल ने पोस्ट करते हुए लिखा आज की जीत बेहद खास रही और ये हमारी मजबूत सेना और पहलगाम पीड़ितों के लिए है. भारत का सम्मान फील्ड पर और फील्ड के बाहर भी जिंदा रहेगा.

एक नहीं दो बार भिड़ सकती है टीम इंडिया

माना जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में एक नहीं दो बार मैच खेला जा सकता है. अगर टीम इंडिया ओमान के खिलाफ ये मैच जीत जाती है और पाकिस्तान की टीम यूएई को हरा देती है तो भारतीय टीम की पाकिस्तान की एक बार फिर सुपर फोर में भिड़ंत हो सकती है. एशिया कप के शेड्यूल के हिसाब से ग्रुप ए के टॉप 2 टीमों के मैच उसी दिन खेले जाने हैं. इसके बाद फाइनल मुकाबले में भी दोनों टीमों के बीच मैच हो सकता है.

