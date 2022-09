सूर्यकुमार यादव से पाकिस्तानी पत्रकार ने पूछा ऐसा सवाल कि नहीं रुकी हंसी, फिर कर दी बोलती बंद- VIDEO

Asia Cup 2022: टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव शानदार फॉर्म में हैं. उन्होंने एशिया कप-2022 के मुकाबले में हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की. सूर्यकुमार ने दुबई में 26 गेंदों पर 6 छक्के और इतने ही चौके लगाते हुए नाबाद 68 रन बनाए. मैन ऑफ द मैच चुने गए सूर्यकुमार से एक पाकिस्तानी पत्रकार ने ऐसा सवाल पूछा जिसे सुनकर वह भी हंसी नहीं रोक पाए. अब यह वीडियो काफी वायरल भी हो रहा है. रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने एशिया कप में अपने शुरुआती दोनों मैच जीतकर सुपर-4 में भी जगह बना ली है.

दुबई में सूर्य और विराट ने खूब रन बटोरे

सूर्यकुमार और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने हॉन्ग कॉन्ग के खिलाफ मुकाबले में जमकर बल्लेबाजी की और खूब रन बटोरे. उन्होंने तीसरे विकेट के लिए 98 रन की नाबाद साझेदारी की. विराट ने 44 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 59 रन बनाए. सूर्यकुमार ने 261 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की. भारत को 40 रन से जीत के बाद सूर्यकुमार से एक पाकिस्तानी पत्रकार ने सवाल किया जिसे सुनकर वह भी हंसी नहीं रोक पाए. पत्रकार ने पूछा, 'रोहित ने कहा कि इस पूरे एशिया कप में आप लोग प्रयोग कर रहे हैं. क्या यह उसी प्रयोग का हिस्सा होगा कि आप रोहित के साथ ओपनिंग करोगे?'

'तो क्या केएल को मौका नहीं देना चाहिए?'

सूर्यकुमार इसे सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए. उन्होंने फिर कहा, '...तो आप कह रहे हो कि केएल भाई को मौका नहीं देना चाहिए? देखिए, वह भी वापसी कर रहे हैं. उन्हें कुछ वक्त चाहिए. मैंने तो ऐसा कहा था कि मैं किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी को तैयार हूं. कोच, कप्तना को बोला भी है कि किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करूंगा, बस मौका दो मुझे. चीजें इसी तरह चलती रहेंगी. हम काफी चीजों पर काम कर रहे हैं. हम नया करना चाहते हैं और यह बेहतर है कि हम प्रैक्टिस के दौरान उन्हें आजमाने के बजाय सीधे मैच में ही आजमाएं.'

Suryakumar Yadav replies to a question on KL Rahul's inclusion in the team. pic.twitter.com/1pVdUvuh0e

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 1, 2022