IND vs PAK: सूर्यकुमार यादव ने नहीं मिलाया हाथ... शुरू हुआ टीम इंडिया का 'साइलेंट प्रोटेस्ट', मची खलबली
Advertisement
trendingNow12922151
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK: सूर्यकुमार यादव ने नहीं मिलाया हाथ... शुरू हुआ टीम इंडिया का 'साइलेंट प्रोटेस्ट', मची खलबली

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में टॉस के दौरान ही टीम इंडिया का साइलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है. टॉस के दौरान भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने हाथ नहीं मिलाया.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 14, 2025, 07:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में टॉस के दौरान ही टीम इंडिया का साइलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है. टॉस के दौरान भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने हाथ नहीं मिलाया. मैच से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में प्रतीकात्मक प्रोटेस्ट करेगी. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. 

मैच से पहले आई थी रिपोर्ट

मैच से पहले ही एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सोशल मीडिया पर फैंस के बॉयकॉट को देखते हुए भारतीय टीम भी प्रोटेस्ट पर विचार कर रही है. प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान टीम से हाथ न मिलाने या फिर काली पट्टी बाँधने या अन्य संभावित तरीकों से हो सकता है. इससे संदेश मिलेगा कि हर भारतीय पाकिस्तान के प्रति कितनी भावनाएं रखता है. टॉस के दौरान ऐसा ही कुछ देखने को मिला है. दोनों कप्तानों ने टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया और न ही बातचीत की. आमतौर पर टॉस पर कप्तान हाथ मिलाते दिखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले दोनों कप्तान?

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हम पहले गेंदबाज़ी करने की सोच रहे थे, इससे खुश हैं. हमने सिर्फ़ एक पिच दूर खेला था, विकेट अच्छा था और रात में बल्लेबाजी के लिए बेहतर था. यहां नमी है, इसलिए ओस की उम्मीद है. टीम में बदलाव नहीं है.' सलमान ने टॉस के दौरान कहा, 'पहले बल्लेबाजी करेंगे. हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं. विकेट धीमा लग रहा है. बस पहले बल्लेबाज़ी करके रन बनाना चाहते हैं. यहाँ लगभग 20 दिन हो गए हैं और हालात के आदी हो गए हैं.'

दोनों टीमों की प्लेइंग-XI

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
Hindi Diwas
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
PM Modi
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
;