IND vs PAK: सूर्यकुमार यादव ने नहीं मिलाया हाथ... शुरू हुआ टीम इंडिया का 'साइलेंट प्रोटेस्ट', मची खलबली

India vs Pakistan, Asia Cup 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में टॉस के दौरान ही टीम इंडिया का साइलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है. टॉस के दौरान भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने हाथ नहीं मिलाया. मैच से पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में प्रतीकात्मक प्रोटेस्ट करेगी. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है.

मैच से पहले आई थी रिपोर्ट

मैच से पहले ही एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि सोशल मीडिया पर फैंस के बॉयकॉट को देखते हुए भारतीय टीम भी प्रोटेस्ट पर विचार कर रही है. प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान टीम से हाथ न मिलाने या फिर काली पट्टी बाँधने या अन्य संभावित तरीकों से हो सकता है. इससे संदेश मिलेगा कि हर भारतीय पाकिस्तान के प्रति कितनी भावनाएं रखता है. टॉस के दौरान ऐसा ही कुछ देखने को मिला है. दोनों कप्तानों ने टॉस के दौरान हाथ नहीं मिलाया और न ही बातचीत की. आमतौर पर टॉस पर कप्तान हाथ मिलाते दिखते हैं.

क्या बोले दोनों कप्तान?

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'हम पहले गेंदबाज़ी करने की सोच रहे थे, इससे खुश हैं. हमने सिर्फ़ एक पिच दूर खेला था, विकेट अच्छा था और रात में बल्लेबाजी के लिए बेहतर था. यहां नमी है, इसलिए ओस की उम्मीद है. टीम में बदलाव नहीं है.' सलमान ने टॉस के दौरान कहा, 'पहले बल्लेबाजी करेंगे. हम अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं. विकेट धीमा लग रहा है. बस पहले बल्लेबाज़ी करके रन बनाना चाहते हैं. यहाँ लगभग 20 दिन हो गए हैं और हालात के आदी हो गए हैं.'

दोनों टीमों की प्लेइंग-XI

भारत : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान : साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सुफियान मुकीम, अबरार अहमद