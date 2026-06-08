कप्तानी जाते ही अलग अवतार में लौटे सूर्या... तूफानी अंदाज में जिताया मैच, फिर क्यों ठुकराया 'POTM' अवॉर्ड?

वर्ल्ड चैंपियन कप्तान सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम से ड्रॉप हुए दो दिन बीत गए हैं. कप्तानी जाते ही सूर्या एक अलग अवतार में दिखाई दे रहे हैं. मुंबई टी20 लीग में सूर्या ने मैच विनिंग फिफ्टी ठोकी, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड ठुकराकर सभी का दिल जीत लिया है. सूर्या ने वानखेड़े स्टेडियम में नाबाद अर्धशतक लगाकर ट्रायम्फ नाइट्स को सीजन की पहली जीत दिलाई. ये टीम की 4 मैच में पहली जीत है. मराठा रॉयल्स की टीम को 6 विकेट हार का सामना करना पड़ा है.