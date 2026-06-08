Add Zee Business As A Preferred Source
App

कप्तानी जाते ही अलग अवतार में लौटे सूर्या... तूफानी अंदाज में जिताया मैच, फिर क्यों ठुकराया 'POTM' अवॉर्ड?

वर्ल्ड चैंपियन कप्तान सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम से ड्रॉप हुए दो दिन बीत गए हैं. कप्तानी जाते ही सूर्या एक अलग अवतार में दिखाई दे रहे हैं. मुंबई टी20 लीग में सूर्या ने मैच विनिंग फिफ्टी ठोकी, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड ठुकरा दिया.

Written ByKavya Yadav
Published: Jun 08, 2026, 08:56 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:56 PM IST
कप्तानी जाते ही अलग अवतार में लौटे सूर्या... तूफानी अंदाज में जिताया मैच, फिर क्यों ठुकराया 'POTM' अवॉर्ड?
Image Credit: Suryakumar Yadav

About the Author

Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कप्तानी जाते ही प्रचंड फॉर्म में सूर्या.. ठोके 72 रन, फिर क्यों ठुकराया POTM अवॉर्ड?
Suryakumar Yadav2 min ago
2
Apple WWDC 20263 min ago
3
Ujjwala LPG Cylinders7 min ago
4
CBSE class 12 result12 min ago
5
Rahu mahadasha14 min ago