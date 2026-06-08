कप्तानी जाते ही अलग अवतार में लौटे सूर्या... तूफानी अंदाज में जिताया मैच, फिर क्यों ठुकराया 'POTM' अवॉर्ड?

वर्ल्ड चैंपियन कप्तान सूर्यकुमार यादव को टी20 टीम से ड्रॉप हुए दो दिन बीत गए हैं. कप्तानी जाते ही सूर्या एक अलग अवतार में दिखाई दे रहे हैं. मुंबई टी20 लीग में सूर्या ने मैच विनिंग फिफ्टी ठोकी, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड ठुकराकर सभी का दिल जीत लिया है. सूर्या ने वानखेड़े स्टेडियम में नाबाद अर्धशतक लगाकर ट्रायम्फ नाइट्स को सीजन की पहली जीत दिलाई. ये टीम की 4 मैच में पहली जीत है. मराठा रॉयल्स की टीम को 6 विकेट हार का सामना करना पड़ा है.
ट्रायम्फ नाइट्स की तरफ से सिर्फ सूर्यकुमार यादव नहीं चमके बल्कि सिलवेस्टर डिसूजा ने भी पंजा खोलकर अपनी काबीलियत को साबित किया. यह स्पेल टूर्नामेंट के इतिहास में केवल पांचवां 5-विकेट हॉल था. डिसूजा से पहले ये कारनामा शिवम दुबे, बद्रे आलम, धुर्मिल मटकर और रोहन राजे जैसे प्लेयर्स कर चुके हैं. बैटिंग पूरी जिम्मेदारी सूर्यकुमार यादव ने उठाई. आईपीएल में फ्लॉप रहे स्काई ने पिछले मैच में 48 रन ठोके थे जबकि इस मैच में अर्धशतकीय पारी खेली.
सूर्यकुमार यादव को नाबाद अर्धशतक के चलते प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला था, लेकिन उन्होंने दरियादिली दिखाई. मैच के बाद उन्होंने अपना अवॉर्ड सिल्वेस्टर डिसूजा को दिया और सभी का दिल जीत लिया. उन्होंने डिसूजा की तारीफ भी की और उन्हें ही जीत का नायक बताया. 153 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए, ट्रायम्फ नाइट्स ने अपने ओपनर्स अखिल हेरवाडकर (5) और वेदांत मुरकर (11) को जल्दी खो दिया था. इसके बाद सूर्यकुमार यादव और नूतन गोयल के बीच शतकीय पार्टनरशिप देखने को मिली.
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सूर्यकुमार यादव लगातार दोनों मैच में प्रचंड फॉर्म में दिख रहे हैं. उन्होंने पिछले मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से 48 रन ठोके. वहीं, इस मुकाबले में भी उनका स्ट्राइक रेट 200 का ही रहा. सूर्या ने महज 36 गेंद में 72 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर मुकाबले को एकतरफा बना दिया. उनकी इस पारी में 13 चौके और एक छक्का शामिल था. भले ही अब सूर्या फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन खराब फॉर्म के चलते ही उन्हें टी20 टीम से ड्रॉप भी किया गया.