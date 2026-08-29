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'ये मुझे वर्ल्ड कप दिलाएगा...', संजू नहीं इस खिलाड़ी पर था सूर्या को सबसे ज्यादा भरोसा, खराब फॉर्म में भी दिया साथ

भारत को 2026 में टी20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बड़ा खुलासा किया है. सूर्या ने आकाश चोपड़ा के यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने धाकड़ ओपनर अभिषेक शर्मा की पहचान उन खिलाड़ियों में से एक के तौर पर की थी, जो उन्हें प्रतिष्ठित ICC ट्रॉफी जिताने में मदद कर सकते थे.

Written ByRitesh Kumar
Published: Aug 29, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:35 PM IST
'ये मुझे वर्ल्ड कप दिलाएगा...', संजू नहीं इस खिलाड़ी पर था सूर्या को सबसे ज्यादा भरोसा, खराब फॉर्म में भी दिया साथ
Image Credit: अभिषेक शर्मा पर क्यों था सूर्या को सबसे ज्यादा भरोसा? (screengrab/X)

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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