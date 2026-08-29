'ये मुझे वर्ल्ड कप दिलाएगा...', संजू नहीं इस खिलाड़ी पर था सूर्या को सबसे ज्यादा भरोसा, खराब फॉर्म में भी दिया साथ

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया इसी साल टी20 वर्ल्ड चैंपियन बनी थी. भारत पहला ऐसा देश बना, जिसने लगातार दूसरी बार इस खिताब पर कब्जा जमाया. हालांकि, इसके बावजूद सूर्या से ना सिर्फ कप्तानी छीनी गई, बल्कि उन्हें टीम से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया. पूर्व भारतीय कप्तान ने T20 वर्ल्ड कप से जुड़ी कई अहम सवालों का जवाब दिया है. सूर्या ने उस खिलाड़ी के बारे में भी बताया, जिनपर उन्हें शुरुआत से यकीन था कि ये मुझे वर्ल्ड कप दिलाएगा.
सूर्या ने खुलासा किया कि उन्होंने धाकड़ ओपनर अभिषेक शर्मा की पहचान उन खिलाड़ियों में से एक के तौर पर की थी, जो उन्हें प्रतिष्ठित ICC ट्रॉफी जिताने में मदद कर सकते थे. टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआती मैचों में अभिषेक बुरी तरह फ्लॉप हुए थे. वो लगातार तीन पारियों में शून्य पर आउट हुए थे.
इस बड़े टूर्नामेंट में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद अभिषेक के फॉर्म पर सवाल उठने लगे थे. लेकिन इस आक्रामक बल्लेबाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में शानदार पारी खेलकर टीम मैनेजमेंट के भरोसे को सही साबित किया. उन्होंने 247.62 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 21 गेंदों में 52 रन बनाए और 'मेन इन ब्लू' को शानदार शुरुआत दिलाई.
खराब फॉर्म के बावजूद अभिषेक शर्मा पर भरोसा बनाए रखने के बारे में बात करते हुए, सूर्यकुमार यादव ने आकाश चोपड़ा के यूट्यूब चैनल पर कहा,
"जब मैं 2024 में कप्तान बना और पहली बार उन्हें देखा, तो मुझे समझ आ गया कि यही वह खिलाड़ी है जो मुझे वर्ल्ड कप जिताएगा. फिर, जिस तरह से उन्होंने पूरे साल खेला, वे T20I में नंबर 1 बल्लेबाज बने और पावरप्ले में ही आधे मैच का फैसला कर देते थे. मुझे ऐसा ही खिलाड़ी चाहिए था जो ये सब कर सके. मैं उनसे पूरी तरह प्रभावित था.''
सूर्यकुमार यादव ने बताया कि उन्होंने अभिषेक से अपने नैचुरल गेम पर ही टिके रहने को कहा था. अहम फाइनल से पहले 25 साल के अभिषेक के साथ हुई बातचीत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा,
"मैंने उससे कहा कि चाहे कुछ भी हो, वर्ल्ड कप तक इसी तरह खेलो क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है. उसने वर्ल्ड कप में शुरुआत की लेकिन रन नहीं बना पाया. मैंने उससे बिल्कुल बात नहीं की. कोच ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यह खिलाड़ी सिर्फ छह ओवर भी बल्लेबाजी कर ले तो क्या कर सकता है. फाइनल से पहले वह सोच रहा था, 'मैं आपके लिए करूंगा पाजी.' मैंने उससे कहा कि तुम पर कोई जिम्मेदारी या दबाव नहीं है. बस अपना खेल दिखाओ. अगर तुम पहली ही गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में आउट भी हो जाते हो, तो कोई बात नहीं.''
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 255/5 का विशाल स्कोर बनाया. संजू सैमसन 46 गेंदों में 89 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे, जबकि ईशान किशन ने 25 गेंदों में 54 रन बनाए. इसके बाद गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए और न्यूजीलैंड की टीम 19 ओवर में 159 रन पर ऑल आउट हो गई.