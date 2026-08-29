'ये मुझे वर्ल्ड कप दिलाएगा...', संजू नहीं इस खिलाड़ी पर था सूर्या को सबसे ज्यादा भरोसा, खराब फॉर्म में भी दिया साथ

"मैंने उससे कहा कि चाहे कुछ भी हो, वर्ल्ड कप तक इसी तरह खेलो क्योंकि यही तुम्हारी पहचान है. उसने वर्ल्ड कप में शुरुआत की लेकिन रन नहीं बना पाया. मैंने उससे बिल्कुल बात नहीं की. कोच ने भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था कि अगर यह खिलाड़ी सिर्फ छह ओवर भी बल्लेबाजी कर ले तो क्या कर सकता है. फाइनल से पहले वह सोच रहा था, 'मैं आपके लिए करूंगा पाजी.' मैंने उससे कहा कि तुम पर कोई जिम्मेदारी या दबाव नहीं है. बस अपना खेल दिखाओ. अगर तुम पहली ही गेंद पर छक्का मारने की कोशिश में आउट भी हो जाते हो, तो कोई बात नहीं.''