'पता नहीं उसने क्या खाया, ऐसी बैटिंग कभी नहीं देखी...', सूर्यकुमार यादव का गजब बयान, 'पॉकेट डायनामाइट' के बने फैन

India vs New Zealand Ishan Kishan Suryakumar Yadav: ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और शिवम दुबे के प्रहार से भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ रायपुर में दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया. इसके साथ ही उसने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली. उसने नागपुर में पहला मैच भी आसानी से अपने नाम किया था. दूसरे टी20 में ईशान ने 32 गेंदों पर 76 रन बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 11 चौके और 4 छक्के लगाए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड भी दिया गया. मैच के बाद कप्तान सूर्यकुमार ने किशन की जमकर तारीफ की और कहा कि पावरप्ले में 2 विकेट गिर जाने के बाद किसी बल्लेबाज द्वारा इस तरह की बैटिंग उन्होंने पहले कभी नहीं देखी. यहां तक कि वह जानना चाह रहे थे कि किशन ने लंच में क्या खाया था या मैच से पहले क्या वर्कआउट किया था.

ईशान किशन ने पावरप्ले में मचाया गदर

भारत ने न्यूजीलैंड से मिले 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 1.1 ओवर में 6 रन पर दो विकेट गंवा दिए. मैट हेनरी ने पहले ओवर में संजू सैमसन (6 रन) और जैकब डफी ने दूसरे ओवर में अभिषेक शर्मा (0 रन) का शिकार कर लिया. इसके बाद तो जो हुआ उसके बाद कीवी गेंदबाजों ने दो विकेट लेने के बाद सोचा ही नहीं था. 'पॉकेट डायनामाइट' के नाम से मशहूर किशन ने अकेले ही गदर मचा दिया. दूसरे छोर पर सूर्या बस एक-एक रन लेकर उनका साथ दे रहे थे. किशन ने पावरप्ले के अंदर 21 गेंद पर ही अर्धशतक पूरा कर लिया.

किशन की बैटिंग ने सूर्या को किया हैरान

सूर्या से जब मैच के बाद इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं पता कि ईशान ने दोपहर के खाने में क्या खाया था या गेम से पहले उसने क्या प्री-वर्कआउट किया था, लेकिन मैंने कभी किसी को 2 विकेट पर 6 रन के स्कोर पर इस तरह से बैटिंग करते हुए नहीं देखा और फिर भी पावरप्ले में 67 या 70 रन बनाए. मुझे लगा यह कमाल था. 200 या 210 रन का पीछा करते हुए हम बल्लेबाजों से यही चाहते हैं कि वे बाहर जाएं, खुद को एक्सप्रेस करें, अपनी जगह पर खुश रहें. आज उसने बिल्कुल वैसा ही किया.''

सूर्या को किशन पर आया गुस्सा?

पावरप्ले में अधिकांश मौकों पर सूर्या नॉन-स्ट्राइक एंड पर ही रहे. किशन अकेले ही ताबड़तोड़ अंदाज में रन बना रहे थे. उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा, ''मुझे गुस्सा आया कि उसने पावरप्ले में मुझे स्ट्राइक नहीं दी, लेकिन कोई बात नहीं. मेरे पास थोड़ा समय था. मैंने आठ या दस गेंदें खेलीं और मुझे पता था कि बाद में जब मेरे पास समय होगा तो मैं इसकी भरपाई कर सकता हूं.''

अपनी फॉर्म पर कप्तान ने क्या कहा?

सूर्या ने 37 गेंद पर नाबाद 82 रन बनाए. उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के लगाए. शिवम दुबे ने उनका अच्छा साथ दिया और 18 गेंद पर तेजी से नाबाद 36 रन बनाकर मैच को समाप्त किया. दोनों ने चौथे विकेट के लिए 37 गेंद पर 81 रन की साझेदारी की. सूर्या ने एक साल से अधिक समय के बाद टी20 इंटरनेशनल में अर्धशतक लगाया. अपने फॉर्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, ''जैसा कि मैंने पहले कहा है, मैं नेट्स में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था. पिछले दो या तीन हफ्तों में मैंने घर पर जो कुछ भी किया, उससे मदद मिली. मुझे अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए एक अच्छा ब्रेक मिला. अच्छे प्रैक्टिस सेशन हुए और मैं अभी जो हो रहा है उसका सच में आनंद ले रहा हूं.''