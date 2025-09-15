पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत से सूर्या ने रचा इतिहास, ये महारिकॉर्ड बनाने वाले तीसरे भारतीय कप्तान

टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 टूर्नामेंट में रविवार को दुबई में खेले गए महामुकाबले में पाकिस्तान को एकतरफा अंदाज में मात दी है. भारत ने पाकिस्तान को 25 गेंद बाकी रहते 7 विकेट से हराया है. एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के Group-A में भारत 4 अंक लेकर +4.793 के नेट रनरेट के साथ टॉप पर बना हुआ है. टीम इंडिया अब SUPER-4 स्टेज के लिए क्वालीफाई करने के बेहद करीब है. पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को खेले गए एशिया कप 2025 के T20I मैच में जीत के साथ ही भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इतिहास रच दिया है.

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत से सूर्या ने रचा इतिहास

सूर्यकुमार यादव ने रविवार को अपने 35वें जन्मदिन पर महारिकॉर्ड बना दिया. दरअसल, सूर्यकुमार यादव अब महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद पाकिस्तान के खिलाफ T20I मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं. सूर्यकुमार की कप्तानी में भारत ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए एशिया कप 2025 के मैच में 128 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 15.4 ओवर में ही जीत हासिल कर पाकिस्तान पर 7 विकेट से बड़ी जीत हासिल की.

पाकिस्तान के खिलाफ धोनी सबसे सफल कप्तान

महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ 8 T20I मैचों में भारत की कप्तानी की है. महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया को 8 T20I मैचों में से 7 T20I मैचों में जीत दिलाई है. रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ 4 में से 3 T20I मैचों में जीत दिलाई है. विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ केवल एक T20I मैच में भारत की कप्तानी की है और वह टी20 वर्ल्ड कप 2021 का मैच था. भारत को उस मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था.

धोनी-रोहित के क्लब में सूर्या की एंट्री

सूर्यकुमार यादव अब महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद पाकिस्तान के खिलाफ T20I मैच जीतने वाले तीसरे भारतीय कप्तान बन गए हैं. सूर्यकुमार यादव रविवार को पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ किसी T20I मैच में भारत की कप्तानी कर रहे थे. सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों पर 47 रनों की कप्तानी पारी खेलते हुए भारत को पाकिस्तान पर 7 विकेट से जीत दिला दी. सूर्यकुमार यादव ने अपनी कप्तानी पारी में 5 चौके और 1 छक्का लगाया. इसके अलावा अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 13 गेंदों में 31 रन बनाए और तिलक वर्मा ने 31 गेंदों में 31 रन जोड़कर भारत के स्कोर में योगदान दिया.

पाकिस्तान के खिलाफ किस भारतीय कप्तान ने जीते कितने T20I मैच

1. महेंद्र सिंह धोनी - 8 T20I मैचों में 7 जीत

2. रोहित शर्मा - 4 T20I मैचों में 3 जीत

3. सूर्यकुमार यादव - 1 T20I मैच में 1 जीत