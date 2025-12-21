T20 वर्ल्ड कप में नहीं चलेगी गंभीर की मनमानी! सूर्या देंगे बड़ी कुर्बानी, कप्तान के इस बयान ने मचाई सनसनी

T20 World Cup 2026: अगले साल फरवरी-मार्च में भारत और श्रीलंका में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन होना है. मेगा इवेंट के लिए शनिवार (20 दिसंबर) को बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान किया. 15 सदस्यीय स्क्वॉड की सबसे बड़ी बात ये रही कि कल तक इस फॉर्मेट में उपकप्तान की भूमिका निभा रहे शुभमन गिल की अचानक टीम से छुट्टी हो गई. शुभमन का टी20 वर्ल्ड कप खेलने का सपना अभी भी अधूरा रह गया. उनकी जगह ऑलराउंडर अक्षर पटेल को उपकप्तान चुना गया. मुंबई में बीसीसीआई के हेडक्वार्टर से कप्तान सूर्यकुमार यादव और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने टीम का ऐलान किया.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी सूर्यकुमार यादव का फॉर्म है. खराब फॉर्म के कारण शुभमन गिल को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन कप्तान सूर्या टीम में बने हुए हैं. शनिवार को टीम की घोषणा के बाद सूर्यकुमार यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये साफ कर दिया कि आने वाले मैचों में वो बड़ी कुर्बानी देने वाले हैं.

सूर्यकुमार यादव ने मानी गलती

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में जुटे भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मीडिया के सामने ये स्वीकार किया कि पिछले कुछ समय से भारतीय बल्लेबाजी क्रम में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए हैं. आने वाले मैचों के लिए प्लान का उजागर करते हुए सूर्या ने कहा, ''हम उस मुकाम पर आ गए हैं जहां मैं, गौती भाई (मुख्य कोच गौतम गंभीर) और बाकी सभी को लगता है कि बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन हमेशा जरूरी नहीं होता. अहमदाबाद में हमने हार्दिक को बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते देखा, इसलिए यह बात कुछ ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर कही जाती है.''

तिलक वर्मा के लिए देंगे बड़ी कुर्बानी?

सूर्यकुमार यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी सुनिश्चित कर दिया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप में वो नहीं बल्कि तिलक वर्मा नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेंगे. सूर्या ने कहा, ''अब ऐसा लगता है कि हम इस बात पर सहमत हो गए हैं कि तिलक (वर्मा) नंबर-3 की पोजीशन पर सहज महसूस करेंगे और मैं नंबर 4 पर खेलूंगा. नंबर 5 और 6 की पोजीशन स्थिति पर निर्भर करेगी, हार्दिक या शिवम) दुबे, लेकिन तिलक नंबर 3 पर सहज हैं.''

सूर्यकुमार यादव ने इस बात पर भी जोर दिया कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत विभिन्न संयोजनों के साथ प्रयोग करने के बजाय अपनी सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन को मैदान में उतारने को प्राथमिकता देगा. बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया 21 जनवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20I सीरीज खेलेगी. मेगा इवेंट से पहले नट-बोल्ट कसने का ये आखिरी मौका होगा.

T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम इंडिया का स्क्वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह

