जिम्बाब्वे से जीतकर भी खुश नहीं सूर्यकुमार? वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले बताई टीम की 'कमजोरी'

T20 World Cup 2026 India vs Zimbabwe: अभिषेक शर्मा-हार्दिक पांड्या की फिफ्टी और अर्शदीप सिंह के जबरदस्त स्पेल की मदद से भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जगह बनाने की दौड़ में वापसी की. गुरुवार (26 फरवरी) को चेन्नई में हुए करो या मरो वाले मैच में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 72 रन से हरा दिया. इस जीत के साथ सुपर आठ फेज में भारत की एक जीत और एक हार हो गई है, जो वेस्टइंडीज के बराबर है. इससे 1 मार्च को दोनों टीमों के बीच होने वाला मैच दूसरे सेमीफाइनल स्पॉट के लिए लगभग नॉकआउट मैच बन गया है. साउथ अफ्रीका ने अब तक दो मैचों में दो जीत के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है.

जिम्बाब्वे ने भारत को पहले बैटिंग के लिए बुलाया. टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा (30 गेंदों में 55 रन), हार्दिक पांड्या (23 गेंदों में नाबाद 50 रन) और तिलक वर्मा (16 गेंदों में नाबाद 44 रन) की पारियों की मदद से टी20 वर्ल्ड कप का अपना सबसे बड़ा टोटल बनाया. टीम इंडिया ने 20 ओवरों में 4 विकेट पर 256 रन बनाए. जवाब में जिम्बाब्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में 184/6 रन बनाए. इसमें ब्रायन बेनेट के 59 गेंदों में नाबाद 97 रन और कप्तान सिकंदर रज़ा के 21 गेंदों में 31 रन शामिल हैं. अर्शदीप सिंह (3/24) भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे.

मैच के बाद सू्र्यकुमार ने क्या कहा?

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच के बाद जीत की खुशी तो जताई लेकिन वेस्टइंडीज कते खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले एक कमजोरी की ओर इशारा भी किया. सूर्या ने बल्लेबाजों की तारीफ करते हुए कहा, ''मुझे लगता है कि हम सब कुछ पीछे छोड़ना चाहते थे. हमने लीग स्टेज या अहमदाबाद में पिछले गेम में जो किया, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा. हमारे वीडियो एनालिस्ट ने सभी बैटर्स और बॉलर्स के लिए एक स्लाइड तैयार की थी, जिसमें बताया गया था कि हमने पिछले साल क्या अच्छा किया है. हमने उसे देखा, उससे बहुत पॉजिटिविटी ली और क्लैरिटी के साथ यहां आए. टॉप ऑर्डर से लेकर नंबर सात तक के योगदान के साथ, मुझे लगता है कि हमारे परफॉर्मेंस में शायद ही कुछ कमी थी.''

ये भी पढ़ें: चेन्नई में लौटी टीम इंडिया की चमक... रनों की बारिश में बह गया जिम्बाब्वे, टी20 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर

सूर्या ने की जिम्बाब्वे की तारीफ

सूर्या ने जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की तारीफ और अपने गेंदबाजी पर चिंता जताते हुए कहा, ''सच कहूं तो, हम बॉल के साथ थोड़ा और क्लिनिकल हो सकते थे. लेकिन आखिर में जीत तो जीत होती है और हम इसे आगे बढ़ाते रहेंगे. जब हम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलेंगे तो हम निश्चित रूप से कुछ कस लेंगे. मैं जिम्बाब्वे के बैटर्स से कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता. मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की. हां, विकेट अच्छा था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स को अप्रोच किया- पावरप्ले में अपना समय लिया और फिर स्मार्ट तरीके से स्पीड बढ़ाई- वह शानदार था. इसका क्रेडिट उन्हें भी जाता है.''

ये भी पढ़ें: 2 मैच में 510 रन... टी20 इंटरनेशनल में पहली बार हुआ ऐसा, इस टीम ने बनाया सबसे शर्मनाक रिकॉर्ड

कोलकाता में बनाएंगे प्लान

सूर्या ने गेंदबाजी को लेकर कहा, ''बॉलिंग के नजरिए से, हम कुछ खास मौकों पर कुछ ऑप्शन के साथ थोड़े और स्मार्ट हो सकते थे. ऐसे हालात में हमें अपने फैसले हिम्मत से लेने की जरूरत है. पॉजिटिव रास्ता अपनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है. कोलकाता पहुंचने के बाद हम बैठकर उस मैच के लिए ठीक से प्लान करेंगे. अभी के लिए यह एक दिन की छुट्टी लेने, घूमने और आराम करने के बारे में है.''