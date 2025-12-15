18 में 14 बार आउट.. सूर्या की सबसे बड़ी वीकनेस उजागर, गेंदबाजों हुए बेखौफ

Suryakumar Yadav: टीम इंडिया के टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म इन दिनों सवालिया निशान बनी हुई है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भी स्काई का बल्ला नहीं चला और 12 रन बनाकर आउट हो गए. 2025 में सूर्यकुमार यादव अर्श से फर्श पर आ चुके हैं. उनके रनों का ग्राफ इतना गिर गया कि एक कैलेंडर ईयर में स्काई सबसे खराब औसत रखने वाले भारतीय टी20 कप्तान साबित हुए हैं. 2025 के आंकड़े देखें तो सूर्या की सबसे बड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है.

14.20 के औसत से बनाए रन

सूर्यकुमार यादव ने इस साल अभी तक 20 मैच खेले हैं जिसमें 14.20 की औसत से उन्होंने रन बनाए. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले तीन टी20 की बात करें तो एक भी मैच में स्काई ने 20 का आंकड़ा पार नहीं किया है. पहले मैच में 12, दूसरे मैच में 5 जबकि तीसरे टी20 में 12 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे. टी20 टीम के कप्तान बनने के बाद सूर्या की बैटिंग का ग्राफ तेजी से नीचे गिरता नजर आया है.

फॉर्म पर क्या बोले सूर्या?

अपनी फॉर्म पर तीसरे टी20 मैच के बाद स्काई ने चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा, 'मैं नेट्स में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूं. मैं हर वो चीज करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरे कंट्रोल में है. जब मौका आएगा, जब रन बनने होंगे, तो वे जरूर बनेंगे. हां, मैं रनों की तलाश में हूं लेकिन आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, बस रन नहीं बन रहे हैं. मुझे लगता है कि हम रविवार की रात इस जीत का लुत्फ उठाएंगे.'

क्या है सूर्या की वीकनेस?

इस साल के आंकड़े उठाकर देखें तो सूर्यकुमार यादव की सबसे बड़ी वीकनेस पेसर्स साबित हुए हैं. उन्होंने इस साल 18 पारियों में पेसर्स के खिलाफ 14 बार अपना विकेट खोया है और महज 122 रन बनाने में कामयाब हुए हैं. इतना ही नहीं, सूर्या ने 50.9 प्रतिशत पेसर्स की डॉट गेंदे भी खेली हैं. भारत ने टी20 सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है. अब अगला मुकबला 17 दिसंबर को लखनऊ में होना है. देखना होगा कि इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव कैसा प्रदर्शन करते हैं.