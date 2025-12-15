Advertisement
trendingNow13041193
Hindi Newsक्रिकेट18 में 14 बार आउट.. सूर्या की सबसे बड़ी वीकनेस उजागर, गेंदबाजों हुए बेखौफ

18 में 14 बार आउट.. सूर्या की सबसे बड़ी वीकनेस उजागर, गेंदबाजों हुए बेखौफ

Suryakumar Yadav: टीम इंडिया के टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म इन दिनों सवालिया निशान बनी हुई है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भी स्काई का बल्ला नहीं चला और 12 रन बनाकर आउट हो गए. 2025 के आंकड़े देखें तो सूर्या की सबसे बड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 15, 2025, 08:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav

Suryakumar Yadav: टीम इंडिया के टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव की फॉर्म इन दिनों सवालिया निशान बनी हुई है. साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में भी स्काई का बल्ला नहीं चला और 12 रन बनाकर आउट हो गए. 2025 में सूर्यकुमार यादव अर्श से फर्श पर आ चुके हैं. उनके रनों का ग्राफ इतना गिर गया कि एक कैलेंडर ईयर में स्काई सबसे खराब औसत रखने वाले भारतीय टी20 कप्तान साबित हुए हैं. 2025 के आंकड़े देखें तो सूर्या की सबसे बड़ी वीकनेस देखने को मिल रही है. 

 14.20 के औसत से बनाए रन

सूर्यकुमार यादव ने इस साल अभी तक 20 मैच खेले हैं जिसमें 14.20 की औसत से उन्होंने रन बनाए. साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछले तीन टी20 की बात करें तो एक भी मैच में स्काई ने 20 का आंकड़ा पार नहीं किया है. पहले मैच में 12, दूसरे मैच में 5 जबकि तीसरे टी20 में 12 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे. टी20 टीम के कप्तान बनने के बाद सूर्या की बैटिंग का ग्राफ तेजी से नीचे गिरता नजर आया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

फॉर्म पर क्या बोले सूर्या?

अपनी फॉर्म पर तीसरे टी20 मैच के बाद स्काई ने चुप्पी तोड़ी. उन्होंने कहा, 'मैं नेट्स में बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूं. मैं हर वो चीज करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मेरे कंट्रोल में है. जब मौका आएगा, जब रन बनने होंगे, तो वे जरूर बनेंगे. हां, मैं रनों की तलाश में हूं लेकिन आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, बस रन नहीं बन रहे हैं. मुझे लगता है कि हम रविवार की रात इस जीत का लुत्फ उठाएंगे.'

ये भी पढे़ं.. रनों के लिए फड़फड़ा रहे शुभमन गिल... लगाना होगा ये मास्टर फॉर्मूला, पूर्व क्रिकेटर ने दी नसीहत

क्या है सूर्या की वीकनेस?

इस साल के आंकड़े उठाकर देखें तो सूर्यकुमार यादव की सबसे बड़ी वीकनेस पेसर्स साबित हुए हैं. उन्होंने इस साल 18 पारियों में पेसर्स के खिलाफ 14 बार अपना विकेट खोया है और महज 122 रन बनाने में कामयाब हुए हैं. इतना ही नहीं, सूर्या ने 50.9 प्रतिशत पेसर्स की डॉट गेंदे भी खेली हैं. भारत ने टी20 सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली है. अब अगला मुकबला 17 दिसंबर को लखनऊ में होना है. देखना होगा कि इस मुकाबले में सूर्यकुमार यादव कैसा प्रदर्शन करते हैं. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Ind vs SA

Trending news

पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
Perumbidugu Mutharaiyar II
पांड्य-चेर के खिलाफ लड़ी लड़ाइयां; तमिल साहित्य में दिया योगदान, कौन थे सुवरन मारन
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
Prashant Kishor
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? प्रियंका से मुलाकात के बाद अटकलें तेज
TTT टेस्ट से निकले हैं नितिन, यह बीजेपी के मॉडल पर पीएम मोदी का 'नबीन प्रयोग' है
bjp national president Nitin Nabin
TTT टेस्ट से निकले हैं नितिन, यह बीजेपी के मॉडल पर पीएम मोदी का 'नबीन प्रयोग' है
मिडिल ईस्ट से अफ्रीका... PM के जॉर्डन-इथोपिया-ओमान की यात्रा में छुपा बड़ा मैसेज
PM Modi
मिडिल ईस्ट से अफ्रीका... PM के जॉर्डन-इथोपिया-ओमान की यात्रा में छुपा बड़ा मैसेज
45 की उम्र में BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन, अन्य पार्टियों का क्या है हाल?
nitin Nabin
45 की उम्र में BJP के कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन, अन्य पार्टियों का क्या है हाल?
कड़ाके की ठंड में भयंकर कोहरे ने मचा दिया कोहराम, 15-17 दिसंबर तक का मौसम का हाल
#WeatherForecast
कड़ाके की ठंड में भयंकर कोहरे ने मचा दिया कोहराम, 15-17 दिसंबर तक का मौसम का हाल
नौसेना में शामिल होगी MH-60 R हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन, जानिए खासियत
MH60 R Helicopters
नौसेना में शामिल होगी MH-60 R हेलीकॉप्टर्स की दूसरी स्क्वाड्रन, जानिए खासियत
कौन है मुंबई का रहमान डकैत? BMC चुनाव से पहले शिंदे ने कसा तंज, वायरल है चर्चा
Rehman Dakait
कौन है मुंबई का रहमान डकैत? BMC चुनाव से पहले शिंदे ने कसा तंज, वायरल है चर्चा
दिग्गजों को पछाड़कर नितिन नबीन कैसे बने BJP के नए 'मुखिया'? जानें कैसे पाई कामयाबी
nitin Nabin
दिग्गजों को पछाड़कर नितिन नबीन कैसे बने BJP के नए 'मुखिया'? जानें कैसे पाई कामयाबी
अरुणाचल के पास नया बखेड़ा खड़ा कर रहा चीन? क्या है सैन्य तैयारी के वायरल दावे का सच
china
अरुणाचल के पास नया बखेड़ा खड़ा कर रहा चीन? क्या है सैन्य तैयारी के वायरल दावे का सच