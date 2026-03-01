Advertisement
संजू सैमसन का 'विराट' अवतार देख नतमस्तक हुए सूर्या, बीच मैदान झुककर किया नमन, फिर संजू ने ऐसे जीता दिल

Sanju Samson: सुपर-8 के आखिरी मुकाबले में भारत ने वेस्टइंडीज को 5 विकेट से रौंदकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए मुकाबले में संजू सैमसन ने 97 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बीच मैदान झुककर संजू को नमन किया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Mar 01, 2026, 11:43 PM IST
संजू सैमसन को सूर्यकुमार यादव ने किया नमन (PHOTO- BCCI/@ImTanujSingh/X)
Sanju Samson: सुपर-8 के आखिरी मुकाबले में वेस्टइंडीज को रौंदकर भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल का टिकट कटवा लिया है. 5 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा. वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली 5 रनों की शानदार जीत में संजू सैमसन का अहम योगदान रहा. 196 रनों का पीछा करते हुए संजू पहली गेंद से ही आत्मविश्वास से भरे दिखे और उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही सांस ली. कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर सैमसन ने जिस तरह की पारी खेली, उसे देखकर विराट कोहली की पुरानी यादें ताजा हो गई.

भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाने के बाद जब सैमसन ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे तब टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बीच मैदान पर झुककर उन्हें नमन किया. इसके बाद संजू ने भी कप्तान को गले से लगा लिया. मैच के बाद का ये लम्हा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

संजू सैमसन को 'सूर्या' नमस्कार

कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेले गए सुपर-8 के मुकाबले में वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रनों का स्कोर खड़ा किया था. भारत ने इससे पहले कभी भी टी20 वर्ल्ड कप में 180+ रनों का लक्ष्य हासिल नहीं किया था. ऊपर से अभिषेक शर्मा और ईशान किशन जल्दी पवेलियन लौट गए, लेकिन संजू सैमसन ने शुरुआत से ही सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और भारत को मैच जिताकर ही दम लिया. दाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज ने 12 चौके और 4 छक्के की मदद से 50 गेंदों पर नाबाद 97 रन बनाए. चौका लगाकर उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाई. उसके बाद बैठकर भगवान को धन्यवाद भी किया.

जीत के बाद जब संजू सैमसन खिलाड़ियों से हाथ मिलाते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ रहे थे, तब मैदान पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने झुककर उन्हें नमन किया. इसके बाद संजू ने भी सूर्या को गले से लगा लिया. ये मोमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस इसपर ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं. 

बता दें कि संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप में लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की तरफ से सबसे अधिक स्कोर करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने भारत के पूर्व टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 82 रनों की पारी खेली थी.

संजू सैमसन ने विराट कोहली को किया याद

वही समझदारी, वही जुनून और वही बिना संघर्ष किए भारत को जीत दिलाने वाली पारी. सच में, संजू सैमसन की ये पारी देखकर फैंस के सामने विराट कोहली की झलक जरूर सामने आई होगी. टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब बिना विराट कोहली के योगदान के भारत ने 160+ रनों का सफल पीछा किया है. प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड लेते समय संजू ने भी विराट कोहली का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि ड्रेसिंग रूम से कई बार उन्होंने इस तरह के मुकाबलों में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों को खेलते देखा है और उनसे सीखा है.

