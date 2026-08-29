सूर्यकुमार यादव ने तोड़ी चुप्पी, टी20 टीम से बाहर किए जाने के बाद पहली बार निकाली दिल की भड़ास

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने इस साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 की ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था, इसके बावजूद उन्हें मायूसी हाथ लगी. सूर्यकुमार यादव को न सिर्फ कप्तानी से हटा दिया गया, बल्कि भारत की टी20 टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया है. अब सूर्यकुमार यादव ने आखिरकार इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है. अजीत अगरकर की अगुआई वाली सेलेक्शन कमिटी ने सूर्यकुमार यादव को नजरअंदाज करते हुए आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए श्रेयस अय्यर को नया टी20 कप्तान चुना. सूर्यकुमार यादव को बाहर करने का सबसे बड़ा कारण पिछले दो सालों में उनकी बैटिंग फॉर्म थी. इस दौरान सूर्यकुमार यादव के लिए रन बनाना मुश्किल हो रहा था.
साल 2025 में सूर्यकुमार यादव भारतीय टीम की तरफ से एक भी अर्धशतक नहीं लगा पाए और T20 वर्ल्ड कप में भी उनकी तरफ से सिर्फ एक अहम पारी देखने को मिली, जो उनके घरेलू मैदान वानखेड़े स्टेडियम में USA के खिलाफ आई थी. हालांकि, कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार यादव ने कोई गलती नहीं की. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत कभी कोई टी20 सीरीज नहीं हारा और आखिरकार घरेलू जमीन पर T20 वर्ल्ड कप जीता. सूर्यकुमार यादव ने माना कि टीम इंडिया से बाहर किए जाने पर उनकी शुरुआती प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा परेशान करने वाली नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद को सेलेक्टर्स की जगह रखकर यह समझने की कोशिश की कि वे क्यों उनसे आगे बढ़कर भविष्य के लिए टीम बनाना चाहते थे.
पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा के YouTube चैनल पर उनसे बातचीत के दौरान सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'जब मेरा नाम लिस्ट में नहीं था, तो मैं मुस्कुराया, क्योंकि जब मैंने एक-दो साल तक टीम के साथ क्रिकेट खेला है और जब भी मैं खेलता रहा हूं. खासकर दबाव वाली स्थितियों में या जब चीजें मेरे मनमुताबिक नहीं हो रही होती थीं तो मैं हमेशा मुस्कुराता रहा हूं. मैं शांत रहा हूं और मैंने यही देखा है कि अतीत में जब भी मुझे अच्छा करने के मौके मिले, तो मैं हमेशा शुक्रगुजार रहा हूं.'
सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'जाहिर है, अभी जो हालात बने हैं, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा. 2026 तक, मुझे लगा था कि मैं इस टीम को अगले दो साल तक आगे ले जाऊंगा. ओलंपिक आएंगे. फिर एक और T20 वर्ल्ड कप होगा, आगे एक और चुनौती होगी, लेकिन साथ ही, आप क्या सोचते हैं और दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है, ये दो अलग-अलग बातें हैं. उनके लिए अपनी सोच का सम्मान करना जरूरी है. अगर उन्हें लगा कि आगे बढ़ने के लिए यह बेहतर फैसला है, तो उन्होंने वह फैसला लिया, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि मुझे लगा कि यह उनका फैसला था. उन्होंने उस पल में वह फैसला लिया. आगे चलकर, अगर यह टीम किसी और की कप्तानी में अच्छा कर सकती है, तो कोई समस्या नहीं है.'
हालांकि, सूर्यकुमार यादव ने माना कि उन्हें अजीत अगरकर के फैसले को समझने में थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि वे कभी कोई सीरीज नहीं हारे थे और उनके कार्यकाल में भारत का T20I प्रदर्शन शानदार रहा था. सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'मैंने वह टीम देखी है जो उन्होंने चुनी है. मैंने श्रेयस के साथ भी काफी क्रिकेट खेला है और मुझे पता है कि वह एक अच्छे खिलाड़ी, अच्छे इंसान और अच्छे कप्तान भी हैं. इसलिए, मुझे ऐसा नहीं लगा कि 'उन्होंने उसे कप्तान क्यों बनाया?' लेकिन हां, मैं थोड़ा निराश था, क्योंकि आप दो साल में एक भी सीरीज नहीं हारे हैं. आपने वर्ल्ड कप और एशिया कप जीता है. फिर आप चाहते हैं कि वही सिलसिला आगे भी जारी रहे, क्योंकि जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो क्यों? बदलाव की क्या वजह है? बदलाव की क्या वजह है? यही सब मेरे दिमाग में चल रहा था. मैं डेढ़ महीने तक घर पर बैठा रहा.'
सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'मैं सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है? यह कैसे मुमकिन है? हमने अभी-अभी वर्ल्ड कप जीता था. हां, IPL वैसा नहीं रहा जैसा मैं चाहता था. हम घर पर बैठे थे. दोस्त आए, परिवार वाले आए. सबने कहा कि कोई बात नहीं. जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन फिर, जब वे घर से चले जाते हैं. हम घर पर अकेले रह जाते हैं.' वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान ने फिर बताया कि टीम की घोषणा से तीन दिन पहले सेलेक्शन कमिटी ने उनसे संपर्क किया और उन्हें बताया कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए उनका नाम टीम में नहीं होगा.
सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'टीम की घोषणा से 2-3 दिन पहले उन्होंने मुझे फोन किया. उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है. मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. सूर्यकुमार यादव का स्वभाव कभी ऐसा नहीं रहा है. किसी ने भी जो भी फैसला लिया, उसने जरूर सोचा होगा कि यह टीम के लिए बेहतर है. आगे चलकर यह एक अच्छा फैसला साबित होगा. आपने फैसला लिया. आपने मुझे बताया. कोई समस्या नहीं है. मैं तैयार हूं. आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं. मैं कभी भी क्रिकेट खेल रहा हूं. मैं खेलता रहूंगा. जब भी आपको लगे कि सही समय है. सब कुछ ठीक है.'