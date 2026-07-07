'गलत तरीके से मेरा नाम...' सूर्या के लंबे-चौड़े पोस्ट से मची खलबली, वायरल बयान देख टूटा सब्र

भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत दिलाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को ड्रॉप हुए महीनाभर होने को है. लेकिन ड्रॉप होने के मुद्दे को दोबारा तब हवाल मिल गई जब सूर्यकुमार यादव एक बयान तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह टीम का मजाक बनाते दिखे. अब स्काई ने इस बयान पर लंबी-चौड़ी सफाई दी है. आयरलैंड और इंग्लैंड टूर के लिए जब टीम इंडिया का स्क्वॉड का ऐलान हुआ तो सूर्या को ड्रॉप कर दिया गया था.
स्काई ने अपनी पोस्ट में लिखा, "मैं टीम के लिए बहुत खुश हूं और हमेशा उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं. मुझे पता है कि लड़के अपना सब कुछ झोंक रहे हैं और उन्हें हमेशा मेरा पूरा समर्थन मिलेगा. वैभव के लिए एक खास बात आप एक बहुत ही रोमांचक सफर की शुरुआत कर रहे हैं. हर पल का आनंद लें और देश का नाम रोशन करते रहें."
ये भी पढ़ें..
उन्होंने आगे कहा, "मैंने देखा है कि ऑनलाइन एक बयान फैलाया जा रहा है जिसे गलत तरीके से मेरे नाम से जोड़ा गया है. मैं यह साफ करना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और न ही इसके लिए अनुमति दी है. कृपया बिना पुष्टि वाली जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उसे शेयर करें. भारतीय क्रिकेट, मेरे साथियों और खेल के लिए मेरा समर्थन हमेशा मेरे नाम से जोड़े गए झूठे बयानों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण रहेगा."
स्काई ने वैभव के लिए लिखा, "वैभव के लिए एक खास बात, आप एक बहुत ही रोमांचक सफर की शुरुआत कर रहे हैं. हर पल का आनंद लें और देश का नाम रोशन करते रहें."