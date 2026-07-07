'गलत तरीके से मेरा नाम...' सूर्या के लंबे-चौड़े पोस्ट से मची खलबली, वायरल बयान देख टूटा सब्र

उन्होंने आगे कहा, "मैंने देखा है कि ऑनलाइन एक बयान फैलाया जा रहा है जिसे गलत तरीके से मेरे नाम से जोड़ा गया है. मैं यह साफ करना चाहता हूं कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है और न ही इसके लिए अनुमति दी है. कृपया बिना पुष्टि वाली जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उसे शेयर करें. भारतीय क्रिकेट, मेरे साथियों और खेल के लिए मेरा समर्थन हमेशा मेरे नाम से जोड़े गए झूठे बयानों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण रहेगा."