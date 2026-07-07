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'गलत तरीके से मेरा नाम...' सूर्या के लंबे-चौड़े पोस्ट से मची खलबली, वायरल बयान देख टूटा सब्र

भारत को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत दिलाने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को ड्रॉप हुए महीनाभर होने को है. लेकिन ड्रॉप होने के मुद्दे को दोबारा तब हवाल मिल गई जब सूर्यकुमार यादव एक बयान तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह टीम का मजाक बनाते दिखे. अब स्काई ने इस बयान पर लंबी-चौड़ी सफाई दी है.

Written ByKavya Yadav
Published: Jul 07, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:43 PM IST
'गलत तरीके से मेरा नाम...' सूर्या के लंबे-चौड़े पोस्ट से मची खलबली, वायरल बयान देख टूटा सब्र
Image Credit: suryakumar yadavSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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