मुंबई के दो लड़के हुए आमने-सामने... सूर्या पड़े भारी, दो ओवरों में कर दी धागा खोल पिटाई

Suryakumar Yadav: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो चुका है. टीम इंडिया अपने सफर की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ मैच से कर रही है. मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऐसी यादगार पारी खेली, जिसे भारतीय फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे. अमेरिका के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत उम्मीद से विपरीत हुई. 6 ओवर में भारत ने 46 के स्कोर पर 4 विकेट गंवा दिए थे.

जब टीम का स्कोर 77 था तब हार्दिक पांड्या भी आउट होकर पवेलियन लौट गए और वानखेड़े स्टेडियम में खामोशी छा गई. ऐसा लगा कि भारतीय टीम 120 रन का आंकड़ा भी नहीं कर पाएगी, लेकिन सूर्या ने सारी जिम्मेदारी अपने मजबूत कंधों पर ली और भारत को 161 रन तक पहुंचा दिया. इस मैच में उनका सामना अमेरिका के एक गेंदबाज से हुआ, जो इस मैदान को अच्छी तरह से जानते हैं.

सौरभ नेत्रवलकर पर भारी पड़े सूर्या

भारत बनाम अमेरिका मैच में भारतीय फैंस की नजर सौरभ नेत्रवलकर पर भी थी. 2024 टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया था. मुंबई में जन्में सौरभ क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए अमेरिका की तरफ से खेलते हैं. हालांकि, मुंबई और खासकर वानखेड़े स्टेडियम से उनका गहरा लगाव है. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में खूब गेंदबाजी की है और जोरदार मेहनत की है. हालांकि, आज मुंबई के एक और लड़के ने उनकी जमकर कुटाई की.

सूर्यकुमार यादव अमेरिकी गेंदबाज सौरभ नेत्रवलकर पर पूरी तरह हावी दिखे. सौरभ के आखिरी ओवर में सूर्या ने चौकों-छक्कों की बरसात कर दी और इस ओवर में 21 रन बना दिए. भारत के खिलाफ मैच में जहां, USA के बाकी गेंदबाज प्रभावशाली रहे, वहीं सौरभ काफी महंगे साबित हुए. उन्होंने अपने 4 ओवर में 65 रन लुटा दिए. T20I इंटरनेशनल में उनकी इतनी कुटाई कभी नहीं हुई थी.

अमेरिका के खिलाफ अकेले चमके सूर्या

अमेरिका के खिलाफ मैच में सूर्यकुमार यादव को छोड़कर बाकी सभी बल्लेबाजों ने निराशाजनक प्रदर्शन किया. अभिषेक शर्मा और शिवम दुबे तो खाता भी नहीं खोल सके. हार्दिक पांड्या भी बेहद खराब शॉट खेलकर आउट हुए. टीम इंडिया ने 77 रन पर 6 विकेट खो दिए. कप्तान सूर्या ने अकेले सारा दारोमदार अपने कंधों पर लिया और आखिरी ओवरों में तेज तर्रार बैटिंग करते हुए 49 गेंदों पर 84 रन बना दिए. उनकी शानदार पारी के दम पर भारत ने अमेरिका के सामने 162 रनों का लक्ष्य रखा.

