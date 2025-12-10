Advertisement
सूर्यकुमार के करियर का सबसे खराब साल... शर्मनाक रिकॉर्ड्स की बाढ़, क्या गौतम गंभीर की है गलती?

Suryakumar Yadav Gautam Gambhir: अगस्त 2023 से उनकी कप्तानी में टीम द्विपक्षीय टी20 सीरीज में हारी नहीं है. उनकी कप्तानी पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके अंदर का बल्लेबाज काफी संघर्ष कर रहा है. सूर्या के रिकॉर्ड को देखें तो वह इस साल 18 मैचों की 16 पारियों में 196 रन ही बना पाए हैं.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Dec 10, 2025, 10:45 AM IST
सूर्यकुमार के करियर का सबसे खराब साल... शर्मनाक रिकॉर्ड्स की बाढ़, क्या गौतम गंभीर की है गलती?

Suryakumar Yadav T20I Records: सूर्यकुमार यादव अपने करियर के सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं. 2025 उनके लिए काफी बुरा रहा है. वह एक अर्धशतक तक इस साल टी20 में नहीं लगा पाए हैं. यह सिलसिला साउथ अफ्रीका के खिलाफ कटक में पहले टी20 में भी कायम रहा. वह 11 गेंद पर 12 रन बनाकर आउट हो गए. टी20 के जादूगर माने जाने वाले सूर्यकुमार अचानक खतरनाक रूप से आम लगने लगे हैं. उनका अकड़, बोल्ड एंगल, 360-डिग्री दबदबा सब कुछ काफी समय से नहीं दिखा है. इसने अगले साल फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की परेशानियों को बढ़ा दिया है.

2025 में एक भी अर्धशतक नहीं

अगस्त 2023 से उनकी कप्तानी में टीम द्विपक्षीय टी20 सीरीज में हारी नहीं है. उनकी कप्तानी पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उनके अंदर का बल्लेबाज काफी संघर्ष कर रहा है. सूर्या के रिकॉर्ड को देखें तो वह इस साल 18 मैचों की 16 पारियों में 196 रन ही बना पाए हैं. इस दौरान उनका औसत 15.07 का रहा है. यह टी20 में भारत के लिए इस साल कम से कम 50 रन बनाने वाले खिलाड़ियों में सबसे खराब औसत है. वह एक भी अर्धशतक या शतक नहीं लगा पाए. 2020 में सूर्या का उच्चतम स्कोर नाबाद 47 रन रहा है, जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में बनाया था.

2025 में T20I में सबसे खराब औसत वाले भारतीय बल्लेबाज

सूर्यकुमार यादव: औसत 15.07, 196 रन
संजू सैमसन: औसत 18.50, 185 रन
अक्षर पटेल: औसत 20.25, 162 रन
शिवम दुबे: औसत 21.251, 170 रन

कप्तानों के खराब औसत का रिकॉर्ड

सूर्या सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों में नहीं बल्कि दुनिया भर के कप्तानों में भी औसत के मामले में पिछड़ रहे हैं. वह किसी एक कैलेंडर ईयर में कम से कम 150 रन बनाने वाले कप्तानों में सबसे खराब औसत रखने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी पहले स्थान पर हैं. 2022 में 150 या उससे अधिक रन बनाने वाले कप्तानों में सबसे कम औसत रखने वाले खिलाड़ी हैं. नबी का औसत उस साल 11.64 का रहा था. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का औसत 2010 में 14.00 था और सूर्या उनके बाद 2025 में 15.07 की औसत के साथ तीसरे नंबर पर हैं. साउथ अफ्रीका के मौजूदा कप्तान एडेन मार्करम का औसत 2024 में 15.56 का रहा था.

टीम में लगातार बदल रही भूमिका

सूर्यकुमार के खराब फॉर्म की टाइमलाइन पर करीब से नजर डालने पर एक ऐसा पैटर्न दिखता है जिसे इंडिया अब नजरअंदाज नहीं कर सकता. नंबर 3 और नंबर 4 के बीच लगातार बदलाव ने एक बार तय हो चुकी भूमिका को बार-बार बदलने वाला बना दिया है. अपनी पिछली 19 टी20 पारियों में वह सिर्फ 222 रन ही बना पाए हैं. यह उस खिलाड़ी के लिए चौंकाने वाली वापसी है जिसने इस फॉर्मेट में बैटिंग को नई पहचान दी. इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि उनका स्ट्राइक-रेट 120 का है.  यह नंबर उनके करियर के 164.05 के रिकॉर्ड से काफी दूर है.

क्या गौतम गंभीर के प्रयोगों का असर?

सूर्या इस साल नंबर 3 पर 12 और नंबर 4 पर सात पारी खेल चुके हैं. भारत ने गौतम गंभीर की कोचिंग ने एक फ्लेक्सिबल टेम्पलेट अपनाया है. ऐसा लग रहा है कि इससे परेशानी का सामना करना पड़ा रहा है. अब तो क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस भी बाहर से साफ-साफ कह रहे हैं कि ओपनर्स की तरह नंबर-3 से भी कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. भारत के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा ने अपनी राय साफ रखी है कि सूर्यकुमार  को नंबर 3 पर होना चाहिए.  वह सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं और उन्हें ज्यादा गेंदों को खेलने का मौका मिलेगा. अब देखना है कि सूर्या कब अपनी फॉर्म वापस पाते हैं और गंभीर कब उनके नंबर के साथ प्रयोग करना बंद करते हैं.

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

Suryakumar Yadav

