टीम सेलेक्शन से पहले भारत के लिए खुशखबरी, एशिया कप में गरजने को तैयार सूर्यकुमार, फिटनेस टेस्ट में पास

एशिया कप के लिए टीम सेलेक्शन से पहले भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. भारत के टी20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. उनकी इसी साल जून में दूसरी बार हर्निया की सर्जरी हुई थी. सूर्यकुमार यादव के मंगलवार को एशिया कप सेलेक्टर्स कमिटी की बैठक में उपस्थित रहने की संभावना है. सूर्यकुमार यादव सर्जरी के बाद रिहैब के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में हैं, जहां उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास किया.

भारत के लिए खुशखबरी

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूर्यकुमार यादव एशिया कप में टीम की कप्तानी के लिए उपलब्ध रहेंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र ने पुष्टि की, 'उन्होंने अपनी फिटनेस साबित कर दी है और एशिया कप के दौरान भारतीय टीम की कप्तानी के लिए उपलब्ध रहेंगे. वह कुछ दिन पहले तक सीओई में थे, जहां उन्होंने रिहैब कार्यक्रम से गुजरा और अब उन्हें फिट घोषित कर दिया गया है. वह भारतीय टीम चयन बैठक में शामिल होंगे.'

10 सितंबर से टीम इंडिया का अभियान शुरू

एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा और भारत को 14 सितंबर को पाकिस्तान से खेलना है. हालांकि, भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से करेगी. अभी तक भारतीय टीम का ऐलान नहीं हुआ है. उम्मीद की जा रही है कि 19 अगस्त को होने वाली सीनियर सेलेक्शन कमिटी की मुंबई में होने वाली बैठक के बाद टीम की घोषणा की जा सकती है.