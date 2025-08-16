टीम सेलेक्शन से पहले भारत के लिए खुशखबरी, एशिया कप में गरजने को तैयार सूर्यकुमार, फिटनेस टेस्ट में पास
Advertisement
trendingNow12884124
Hindi Newsक्रिकेट

टीम सेलेक्शन से पहले भारत के लिए खुशखबरी, एशिया कप में गरजने को तैयार सूर्यकुमार, फिटनेस टेस्ट में पास

एशिया कप के लिए टीम सेलेक्शन से पहले भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. भारत के टी20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. उनकी इसी साल जून में दूसरी बार हर्निया की सर्जरी हुई थी. सूर्यकुमार यादव के मंगलवार को एशिया कप सेलेक्टर्स कमिटी की बैठक में उपस्थित रहने की संभावना है.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 16, 2025, 08:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीम सेलेक्शन से पहले भारत के लिए खुशखबरी, एशिया कप में गरजने को तैयार सूर्यकुमार, फिटनेस टेस्ट में पास

एशिया कप के लिए टीम सेलेक्शन से पहले भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. भारत के टी20 इंटरनेशनल टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने फिटनेस टेस्ट पास कर लिया है. उनकी इसी साल जून में दूसरी बार हर्निया की सर्जरी हुई थी. सूर्यकुमार यादव के मंगलवार को एशिया कप सेलेक्टर्स कमिटी की बैठक में उपस्थित रहने की संभावना है. सूर्यकुमार यादव सर्जरी के बाद रिहैब के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में हैं, जहां उन्होंने फिटनेस टेस्ट पास किया.

भारत के लिए खुशखबरी

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूर्यकुमार यादव एशिया कप में टीम की कप्तानी के लिए उपलब्ध रहेंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक सूत्र ने पुष्टि की, 'उन्होंने अपनी फिटनेस साबित कर दी है और एशिया कप के दौरान भारतीय टीम की कप्तानी के लिए उपलब्ध रहेंगे. वह कुछ दिन पहले तक सीओई में थे, जहां उन्होंने रिहैब कार्यक्रम से गुजरा और अब उन्हें फिट घोषित कर दिया गया है. वह भारतीय टीम चयन बैठक में शामिल होंगे.'

10 सितंबर से टीम इंडिया का अभियान शुरू

एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा और भारत को 14 सितंबर को पाकिस्तान से खेलना है. हालांकि, भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को यूएई के खिलाफ मैच से करेगी. अभी तक भारतीय टीम का ऐलान नहीं हुआ है. उम्मीद की जा रही है कि 19 अगस्त को होने वाली सीनियर सेलेक्शन कमिटी की मुंबई में होने वाली बैठक के बाद टीम की घोषणा की जा सकती है.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Suryakumar YadavAsia Cup 2025

Trending news

फिर हुई टक्कर! मुंबई भारी बारिश के बीच टकराया इंडिगो फ्लाइट का पिछला हिस्सा
mumbai
फिर हुई टक्कर! मुंबई भारी बारिश के बीच टकराया इंडिगो फ्लाइट का पिछला हिस्सा
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
AIR INDIA
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
shashi tharoor news
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
'लोग हमें बंटवारे का जिम्मेदार मानते हैं', NCERT में क्या एड कराना चाहते हैं ओवैसी?
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
aaj ki taza khabar
Live: नोएडा में 'SIR' को लेकर पोस्टर वार, चुनाव आयोग पर आरोप, हरकत में प्रशासन
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
bangal poll
बंगाल में हम गठबंधन को तैयार, बस कांग्रेस पहल करे..किस पार्टी ने कर दिया ऐलान?
;