'हिटमैन' से भी आगे निकले सूर्यकुमार, कैनबरा में रचा इतिहास; कोहली तो पूरे करियर में नहीं कर पाए ये कमाल

Suryakumar Yadav: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला भले ही बारिश की भेंट चढ़ गया, लेकिन सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल की तूफानी बैटिंग का फैंस ने खूब लुत्फ उठाया. कैनबरा के मनुका ओवल में पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 10वें ओवर की चौथी गेंद तक एक विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए थे. इसके बाद लगातार बारिश के बाद अंपायर्स ने मुकाबला रद्द करने का फैसला लिया. सूर्यकुमार यादव 39 रन पर नाबाद थे और शुभमन गिल 37 रन बनाकर नाबाद थे. इस पारी के दौरान सूर्या ने एक बड़ा रिकॉर्ड नाम कर लिया. उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रचा.

सूर्या ने नाम किया ये कीर्तिमान

24 गेंदों की अपनी विस्फोटक पारी में सूर्या के बल्ले से चौके-छक्के देखने को मिले. उन्होंने अपना ट्रेडमार्क शॉट भी लगाया, जो फ्लिक करके उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए भेजा. सूर्यकुमार ने तीन चौके और दो छक्के लगाए. इन दो छक्कों के साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल करियर में 150 छक्के पूरे कर लिए. इस मुकाम तक पहुंचने वाले वह दुनिया के सिर्फ 5वें बल्लेबाज हैं. वहीं, 150 टी20 इंटरनेशनल छक्कों की उपलब्धि हासिल करने वाले वह दूसरे भारतीय बने हैं.

रोहित शर्मा से आगे निकले सूर्या

दरअसल, सूर्यकुमार यादव भारत के लिए सबसे तेज 150 टी20 इंटरनेशनल छक्के पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा है. ओवरऑल सूर्यकुमार सबसे तेज 150 छक्के पूरे करने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. उनसे आगे सिर्फ मुहम्मद वसीम हैं, जिन्होंने 66 पारियों और 1543वीं गेंद पर ऐसा किया. सूर्यकुमार यादव ने इसके लिए 86 पारियां और 1649 गेंदें लीं. इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने के मामले में सूर्या 5वें नंबर पर हैं.

T20 इंटरनेशनल मैचों में 150+ छक्के

205 - रोहित शर्मा

187 - मुहम्मद वसीम

173 - मार्टिन गुप्टिल

172 - जोस बटलर

150 - सूर्यकुमार यादव

रोहित शर्मा टॉप पर

टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों में रोहित शर्मा टॉप पर हैं, जिन्होंने साल 2007 से 2024 के बीच 159 मुकाबलों में 205 छक्के लगाए. रोहित इस फॉर्मेट में 200 छक्के लगाने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं. इस लिस्ट में यूएई के मोहम्मद वसीम दूसरे स्थान पर हैं, जिन्होंने 91 टी20 मुकाबलों में अब तक 187 छक्के लगाए हैं. 122 टी20 मुकाबलों में 173 छक्के लगाने वाले न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल तीसरे स्थान पर हैं. इंग्लैंड के जोस बटलर 144 टी20 मुकाबलों में 172 छक्के लगाने के साथ इस फेहरिस्त में चौथे स्थान पर मौजूद हैं.

कोहली पूरे करियर में नहीं कर पाए कमाल

यूं तो विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन वह टी20 इंटरनेशनल करियर में 150 छक्के पूरे करने का कमाल नहीं कर पाए. टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के साथ ही इस फॉर्मेट को अलविदा कहने वाले कोहली का टी20 इंटरनेशनल करियर 125 मैचों का रहा, जिसमें उन्होंने 4188 रन बनाए. इस दौरान उन्होंने एक शतक और 38 अर्धशतक लगाए.