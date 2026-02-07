Advertisement
trendingNow13101672
Hindi Newsक्रिकेटसूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास, बतौर कप्तान 1000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी, ये दिग्गज आज भी नंबर 1

सूर्यकुमार यादव ने रचा इतिहास, बतौर कप्तान 1000 रन बनाने वाले चौथे भारतीय खिलाड़ी, ये दिग्गज आज भी नंबर 1

भारत और यूएसए के बीच टी20 विश्व कप का पहला मैच है. मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में यूएसए ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. टीम इंडिया के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा या फिर यूं कहें यूएसए ने बेहद सधी हुई गेंदबाजी की.  वह ऐसा करने वाले चौथे भारतीय कप्तान बन चुके हैं. दरअसल हम बात कर रहे हैं बतौर कप्तान भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के लिए.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Feb 07, 2026, 08:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryakumar yadav
Suryakumar yadav

भारत और यूएसए के बीच टी20 विश्व कप का पहला मैच है. मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में यूएसए ने टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. टीम इंडिया के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा या फिर यूं कहें यूएसए ने बेहद सधी हुई गेंदबाजी की. कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा कोई खास नहीं कर सका. शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजी लड़खड़ाती हुई दिखी. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा एक बार फिर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए. उसके बाद टीम इंडिया ने एक के बाद एक विकेट गवाए. हालांकि, सूर्यकुमार यादव ने टीम इंडिया के लिए शानदार कप्तानी पारी खेलते हुए  84  रन ठोके. इसी के साथ सूर्या ने भारत के लिए इतिहास रच दिया. वह ऐसा करने वाले चौथे भारतीय कप्तान बन चुके हैं. दरअसल हम बात कर रहे हैं बतौर कप्तान भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों के लिए.

बना दिया इतिहास
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने आज टी20 विश्व कप के पहले मुकाबले में यूएसए के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलते हुए गजब का रिकॉर्ड कायम कर दिया है.बता दें कि सूर्यकुमार यादव ने बतौर कप्तान भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में 1000 रन बना दिए हैं. वह ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी हैं. सूर्या ने ये मुकाम हासिल करने के लिए 41 पारियों का सहारा लिया. विश्व कप के पहले ही मुकाबले में ऐसा कीर्तिमान रचना अपने आप में बड़े ही गर्व की बात है. 

रोहित-विराट-धोनी

Add Zee News as a Preferred Source

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल में आज भी बतौर कप्तान सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड हिटमैन रोहित शर्मा के नाम पर है. रोहित ने अपने टी20 करियर में ओवरऑल 62 मैचों में कप्तानी करते हुए 1905 रन बनाने का कारनामा किया है.  इस मामले में दूसरे नंबर पर भारत की रन मशीन विराट कोहली का नाम है. किंग कोहली ने 50 मैचों में बतौर कप्तान 1570 रन बनाए हैं. वहीं, इस मामले में तीसरे नंबर पर भारत के प्रथम टी 20 विश्व कप विजेता कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का नाम है. धोनी ने भारत के लिए 72 टी20 मुकाबलों में कप्तानी करते हुए 1112 रन बनाने का कारनामा किया है. 

सूर्या - 'वन मैन आर्मी' 

भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भारत के लिए कप्तानी पारी खेलते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया. लगातार विकेट गिरने के बावजूद भी सूर्यकुमार एक छोर पर अकेले डटे रहे और उन्होंने मात्र 49 गेंदों का सामना करते हुए 84 रनों की शानदार पारी खेली. अपनी पारी के दौरान सूर्या ने 10 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए. इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 172.80 का रहा. सूर्या ने अकेले दम पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शानदार पारी खेलकर टीम इंडिया का स्कोर 164 रनों तक पहुंचाया.

ये भी पढें: रोमारियो शेफर्ड ने रचा इतिहास , विश्व कप के पहले मुकाबले में बनाया अनोखा कीर्तिमान, ऐसा करने वाले पहले कैरेबियाई

 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

TAGS

Suryakumar YadavRohit SharmaVirat Kohli

Trending news

भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
mohan bhagwat news
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
Punjab
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
Jammu Kashmir
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
Pakistan
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
west bengal news in hindi
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
sonia gandhi
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
India US Deal
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया ‘नतुन बोर-असम’ का नारा तो क्यों भड़क गए हिमंता
Assam News in hindi
असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया ‘नतुन बोर-असम’ का नारा तो क्यों भड़क गए हिमंता