Advertisement
trendingNow13102537
Hindi Newsक्रिकेटसूर्यकुमार यादव नहीं इस खिलाड़ी ने एक चौका जड़ पलट दिया मैच, टीम इंडिया की बस में हुआ खुलासा; आपने नोटिस किया?

सूर्यकुमार यादव नहीं इस खिलाड़ी ने एक चौका जड़ पलट दिया मैच, टीम इंडिया की बस में हुआ खुलासा; आपने नोटिस किया?

India vs USA: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह टीम इंडिया की बस में कप्तान सूर्यकुमार यादव से मजेदार बातचीत कर रहे हैं. अर्शदीप ने पहले शानदार पारी खेलने के लिए सूर्या को बधाई दी और फिर पूछा कि मेरे साथ जो पार्टनरशिप हुई, वो कैसी थी?

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 08, 2026, 05:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सूर्यकुमार यादव नहीं इस खिलाड़ी ने एक चौका जड़ पलट दिया मैच
सूर्यकुमार यादव नहीं इस खिलाड़ी ने एक चौका जड़ पलट दिया मैच

India vs USA: टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज जीत के साथ किया है. शनिवार (7 फरवरी) को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने अमेरिका को 29 रनों से हरा दिया. इस जीत के नायक कप्तान सूर्यकुमार यादव रहे, जिन्होंने मुश्किल स्थिति में टीम को संभालने का काम किया और 84 रनों की शानदार पारी खेली. हालांकि, बाद में खुद सूर्या ने ये कुबूल किया कि नंबर-8 पर बैटिंग करने आए अर्शदीप सिंह ने एक चौका मारकर मैच पलट दिया.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह टीम इंडिया की बस में कप्तान सूर्यकुमार यादव से मजेदार बातचीत कर रहे हैं. अर्शदीप ने पहले शानदार पारी खेलने के लिए सूर्या को बधाई दी और फिर पूछा कि मेरे साथ जो पार्टनरशिप हुई, वो कैसी थी?

अर्शदीप के चौके से पलटा मैच?

Add Zee News as a Preferred Source

मजेदार वीडियो की शुरुआत में सूर्या ने कहा कि आपके साथ मेरी पार्टनरशिप बहुत तगड़ी रही, मजा आ गया. आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला मुझे. कप्तान की बातें सुनने के बाद अर्शदीप ने जवाब में कहा, ''मेरा थोड़ा योगदान कम था, लेकिन जाते ही मैंने जो इंटेंट दिखाया ना, तो वो थोड़ा घबरा गए कि अगर ये मार रहा है तो सूर्या कितना मारेगा. इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने कहा कि आपने जो चौका मारा ना, मैच वहीं से पलट गया और मुझे लगता है आपके नंबर-8 पर बैटिंग पोजिशन पक्का कर लिया है.

बता दें कि सूर्या और अर्शदीप की ये बातचीत भले ही मजाकिया अंदाज में हुई हो, लेकिन अमेरिका के खिलाफ मैच में दोनों के बीच हुई साझेदारी सच में खास थी. पहले अर्शदीप ने आते ही चौका लगाया और उसके बाद कप्तान ने USA के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई. दोनों ने 14 गेंदों पर 24 रन जोड़े. अर्शदीप सिंह 4 रन बनाकर आउट हुए. उसके बाद नंबर-10 पर वरुण चक्रवर्ती आए, लेकिन सूर्या ने उन्हें खेलने का मौका ही नहीं दिया और आखिरी ओवर में जोरदार पिटाई करते हुए 21 रन बना दिए. उनकी ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पर भारत ने 161 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में अमेरिकी टीम 8 विकेट खोकर 132 रन ही बना सकी और भारत ने 29 रन से मुकाबला जीत लिया.

ये भी पढ़ें: बदला हो तो ऐसा... अफगानिस्तान को हराकर न्यूजीलैंड ने हिला डाला रिकॉर्ड बुक, T20I में पहली बार हुआ ऐसा

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IND vs USA

Trending news

बीजेपी में जगह तलाश रही सिद्धू फैमिली? पंजाब में क्या हुआ था, जिसकी अब हो रही चर्चा
Navjot Sidhu
बीजेपी में जगह तलाश रही सिद्धू फैमिली? पंजाब में क्या हुआ था, जिसकी अब हो रही चर्चा
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
Science news in Hindi
ISRO ढूंढ रहा 'बाहुबली का बॉस', रॉकेट्स को स्पेस में भेजने के लिए बनाया मास्टरप्लान
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
aircraft crash
इंजन में खराबी के बाद कर्नाटक के विजयपुरा में एयर क्रैश, कैप्टन, ट्रेनी पायलट जख्मी
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
ravneet bittu
वो आपा खो चुका था..., बिट्टू ने खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
rss
वो तोड़ने की बात करते हैं...मोहन भागवत पर फूटा कांग्रेस का गुस्सा,क्यों किया पलटवार?
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
Gaurav Gogoi
ये थी सदी की सुपर फ्लॉप प्रेस कॉन्फ्रेंस... CM हिमंत के आरोपों पर गोगोई का पलटवार
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
bengaluru news
मेरी सगाई हो गई है...गर्लफ्रेंड की बेवफाई से टूटा बॉडी बिल्डर, फांसी लगाकर दी जान
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
Mohan Bhagwat On Bangladesh
बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए दुनिया भर से आएगी मदद? मोहन भागवत ने बताया क्या होगा जब..
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
Rahul Gandhi
झूठ, धोखे का कैंपेन चलाते हैं राहुल गांधी...कांग्रेस सांसद पर भड़की BJP
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?
Devyani Rana
बजट पर तीखा हमला, फिर भी देवयानी की तारीफ करने पर क्यों मजबूर हुए उमर के नेता?