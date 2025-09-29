Advertisement
trendingNow12940697
Hindi Newsक्रिकेट

'मैं टूर्नामेंट की फीस...', खिताब जीतने का बाद कप्तान सूर्या का चौंकाने वाला फैसला, बन गया क्रिकेट जगत में मिसाल

भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब 9वीं बार अपने नाम किया. खिताब जीतने के बाद ट्रॉफी  को लेकर जमकर विवाद चला. मैच जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी जीत को भारतीय सेना को देने का ऐलान कर दरियादिली दिखाकर सभी का दिल जीत लिया. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:40 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryakumar yadav
Suryakumar yadav

भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब 9वीं बार अपने नाम किया. साथ ही टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार टी20 एशिया कप जीतने का कारनामा किया. खिताब जीतने के बाद ट्रॉफी को लेकर जमकर विवाद चला. भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया. उसके बाद टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी के ही जीत को सेलिब्रेट किया. मैच जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी जीत को भारतीय सेना को देने का ऐलान कर दरियादिली दिखाकर सभी का दिल जीत लिया. उनके इस रवैये ने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है और लोग इसे जमकर पसंद कर रहे हैं.

  1.  
  2.  

भारतीय सेना को दी मैच फीस
पाकिस्तान को हराने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "मैं इस टूर्नामेंट में खेले गए सभी मैचों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देना चाहता हूं. " उन्होंने आगे ट्रॉफी न मिलने पर कहा, ' हमने एक टीम होने की वजह से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया, लेकिन मुझे लगता है जो टीम खिताब जीतती है वह इसकी हकदार होती है. बावजूद इसके हमें ट्रॉफी नहीं दी गई. मैं इतने सालों से क्रिकेट खेलते आ रहा हूं, यह पहला मौका है जीतने वाली टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई. ये बहुत मुश्किल से हासिल की जाती है. मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा."

बीसीसीआई ने दिया 21 करोड़
जीतने के बाद बीसीसीआई ने भारतीय टीम को 21 करोड़ रुपए नगद देने की घोषणा की.  साथ ही बीसीसीआई के सचिव ने कहा हम टीम इंडिया के प्रदर्शन से काफी खुश हैं. हम भारतीय टीम को लीग मैच से सुपर 4 और फाइनल में हराने तक के लिए टीम को बधाई देते हैं. तीनों मैचों को एकतरफा बनाते हुए हम अपने खिलाड़ियों और स्टाफ को बधाई देते हैं.

ये भी पढ़ें:बिना खिताब के ही जमकर मनाया जश्न, नकवी की घनघोर बेइज्जती, कप्तान सूर्या ने दिलाई रोहित शर्मा की याद

9 बार जीता खिताब
टीम इंडिया ने 9वीं बार खिताब अपने नाम किया, जबकि दूसरी बार टी20 एशिया कप के खिताब को अपने नाम किया. एशिया कप के इतिहास में टीम इंडिया सबसे सफल टीमों में से एक है. भारतीय टीम ने साल 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 और अब 2025 में अपने नाम किया. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Suryakumar Yadav

Trending news

Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
Weather
Weather Update: झमाझम बारिश के बाद अब होगी प्रचंड गर्मी, यहां तेज धूप करेगी परेशान
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
plane crash
लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसला विमान कबाड़ के ढेर में बदला, पायलट को लेकर आई ये खबर
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
west bengal news in hindi
TMC सांसद काकोली घोष ने सोशल मीडिया पर कर दिया ऐसा पोस्ट, तमतमाईं ममता तो...
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
Bengal Elections 2026
'ये आखिरी लड़ाई है..', जब कोलकाता में थे शाह तो राजस्थान में क्या कर रहे थे BJP नेता
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
India Interesting Facts
भारत का वह गांव, जहां लड़की का पहला पीरियड आने पर पेड़ से करवा दी जाती है शादी
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
Supreme Court News
तारीख पर तारीख...लोगों को आखिर क्यों नहीं मिलता जल्दी इंसाफ? कौन है असली खलनायक
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
weather update
धूप तो कहीं झमाझम बारिश का अलर्ट, पहले वर्किंग डे पर कैसा रहेगा मौसम? जानें अपडेट
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
Karur Stampede
विजय की पार्टी वालों ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा...भगदड़ में 5 एंबुलेंस पर किए हमले
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
amit shah
'...तब तक नक्सलवाद का नहीं होगा THE END, हथियार उठाने वालों को खत्म करना काफी नहीं'
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
Garba
सफेद कपड़ों का ड्रेस कोड, गरबा की एंट्री फीस जानकर लोगों को लगा करंट, देखिए VIDEO
;