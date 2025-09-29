'मैं टूर्नामेंट की फीस...', खिताब जीतने का बाद कप्तान सूर्या का चौंकाने वाला फैसला, बन गया क्रिकेट जगत में मिसाल

भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप का खिताब 9वीं बार अपने नाम किया. साथ ही टीम इंडिया ने लगातार दूसरी बार टी20 एशिया कप जीतने का कारनामा किया. खिताब जीतने के बाद ट्रॉफी को लेकर जमकर विवाद चला. भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया. उसके बाद टीम इंडिया ने बिना ट्रॉफी के ही जीत को सेलिब्रेट किया. मैच जीतने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी जीत को भारतीय सेना को देने का ऐलान कर दरियादिली दिखाकर सभी का दिल जीत लिया. उनके इस रवैये ने पूरे क्रिकेट जगत को चौंका दिया है और लोग इसे जमकर पसंद कर रहे हैं.

भारतीय सेना को दी मैच फीस

पाकिस्तान को हराने के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, "मैं इस टूर्नामेंट में खेले गए सभी मैचों की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देना चाहता हूं. " उन्होंने आगे ट्रॉफी न मिलने पर कहा, ' हमने एक टीम होने की वजह से ट्रॉफी न लेने का फैसला किया, लेकिन मुझे लगता है जो टीम खिताब जीतती है वह इसकी हकदार होती है. बावजूद इसके हमें ट्रॉफी नहीं दी गई. मैं इतने सालों से क्रिकेट खेलते आ रहा हूं, यह पहला मौका है जीतने वाली टीम को ट्रॉफी नहीं दी गई. ये बहुत मुश्किल से हासिल की जाती है. मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा."

I have decided to donate my match fees from this tournament to support our Armed Forces and the families of the victims who suffered from the Pahalgam terror attack. You always remain in my thoughts

Add Zee News as a Preferred Source — Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 28, 2025

बीसीसीआई ने दिया 21 करोड़

जीतने के बाद बीसीसीआई ने भारतीय टीम को 21 करोड़ रुपए नगद देने की घोषणा की. साथ ही बीसीसीआई के सचिव ने कहा हम टीम इंडिया के प्रदर्शन से काफी खुश हैं. हम भारतीय टीम को लीग मैच से सुपर 4 और फाइनल में हराने तक के लिए टीम को बधाई देते हैं. तीनों मैचों को एकतरफा बनाते हुए हम अपने खिलाड़ियों और स्टाफ को बधाई देते हैं.

ये भी पढ़ें:बिना खिताब के ही जमकर मनाया जश्न, नकवी की घनघोर बेइज्जती, कप्तान सूर्या ने दिलाई रोहित शर्मा की याद

9 बार जीता खिताब

टीम इंडिया ने 9वीं बार खिताब अपने नाम किया, जबकि दूसरी बार टी20 एशिया कप के खिताब को अपने नाम किया. एशिया कप के इतिहास में टीम इंडिया सबसे सफल टीमों में से एक है. भारतीय टीम ने साल 1984, 1988, 1990-91, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023 और अब 2025 में अपने नाम किया.