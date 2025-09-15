IND vs PAK: 'एक सच्चा कप्तान..' सूर्या के बयान से सोशल मीडिया पर ठंडक, फैंस ने बांधे तारीफों के पुल

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले में रोमांचक जंग देखने को मिली. टीम इंडिया ने मैच को 7 विकेट से अपने नाम किया. मैच से पहले बॉयकॉट को लेकर सोशल मीडिया पर माहौल गर्म था, लेकिन मैच के बाज कप्तान सूर्यकुमार यादव का बयान सुनते ही फैंस के दिलों में ठंडक पहुंच गई है. सोशल मीडिया पर सूर्यकुमार यादव की जमकर तारीफ देखने को मिल रही है. सोशल मीडिया पर फैंस स्काई की खूब तारीफ कर रहे हैं.

सूर्या ने नहीं मिलाया हाथ

दुबई के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच जमकर बवाल देखने को मिला. टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों या कप्तान से हाथ नहीं मिलाया. टॉस के दौरान भी स्काई ने सलमान अली आगा को नजरअंदाज किया और जीत के बाद भी. उन्होंने इस मैच में 47 रन की मैच विनिंग पारी खेली. हैंड शेक ड्रामे के बाद सूर्यकुमार यादव ने प्रेजेंटेशन में पहलगाम हमले का जिक्र किया.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले स्काई?

सूर्या ने मैच के बाद कहा, 'हम पहलगाम के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं. हम इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, आशा करते हैं कि वे हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे.' उनका बयान आते ही सोशल मीडिया पर खलबली मच गई. कई फैंस सूर्या की तारीफ करते नजर आए.

क्या बोले फैंस?

सोशल मीडिया पर सूर्यकुमार यादव के बयान के बाद ठंडक देखने को मिली. एक यूजर ने सूर्या की तारीफ में कहा, 'एक सच्चा कप्तान'. एक और यूजर ने सूर्या के बयान पर रिएक्शन लिखते हुए कहा, 'सूर्यकुमार यादव ने एक बार फिर दिखा दिया कि वह मैदान पर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी एक सच्चे लीडर हैं. भारत को यादगार जीत दिलाने के बाद, SKY ने इस जीत को बहादुर भारतीय सशस्त्र बलों और पहलगाम पीड़ितों के परिवारों को समर्पित किया.' सूर्या के बयान पर रिएक्शन नीचे दी गई पोस्ट में देखे जा सकते हैं.