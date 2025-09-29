'चैंपियन टीम को ट्रॉफी नहीं दी', एशिया कप जीतने के बाद अचानक भड़के कप्तान सूर्या, इन्हें सुना डाली खरी-खोटी

SuryaKumar Yadav Explosive Statement: भारत ने पाकिस्तान को फाइनल में उधेड़ते हुए 9वीं बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा किया है. टीम इंडिया के एशिया कप 2025 की ट्रॉफी जीतने के बाद आधी रात को एक ऐसा विवाद हो गया, जो क्रिकेट के मैदान पर इससे पहले कभी नहीं देखा गया होगा. इस विवाद की वजह से भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव भी अचानक भड़के हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर भड़ास निकाली है. टीम इंडिया को एशिया कप 2025 की ट्रॉफी देने से मना कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी से इसे लेने से इनकार कर दिया था. मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के अध्यक्ष भी हैं.

एशिया कप जीतने के बाद अचानक भड़के कप्तान सूर्या

भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्होंने इससे पहले कभी भी इस तरह की घटना नहीं देखी जब किसी चैंपियन टीम को ट्रॉफी लेने से मना कर दिया गया. सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'जब से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया है, तब से इस तरह की घटना कभी भी नहीं देखी जब किसी चैंपियन टीम को ट्रॉफी लेने से मना कर दिया गया. वह भी कड़ी मेहनत से जीती गई ट्रॉफी. मुझे लगता है कि हम इसके हकदार थे और मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता. मेरी ट्रॉफियां मेरे ड्रेसिंग रूम में रखी हैं, मेरे साथ सभी 14 खिलाड़ी, सभी सहयोगी स्टाफ मौजूद हैं.यही असली ट्रॉफियां हैं.'

आधी रात को जमकर हुआ बवाल

मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं और भारत विरोधी रवैये के लिए जाने जाते हैं. भारतीय टीम ने पाकिस्तान की ओर से किसी से भी हाथ नहीं मिलाने और मैदान से इतर कोई बातचीत नहीं करने की नीति अपनाई है. मोहसिन नकवी ने पिछले दिनों एक्स पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वीडियो डाला था, जिसमें वह प्लेन क्रैश होने का इशारा करते हुए गोल का जश्न मना रहे थे. सूर्यकुमार यादव ने आगे कहा, 'हम जश्न मनाने के लिए डेढ़ घंटे से इंतजार कर रहे थे.' सूर्यकुमार यादव ने बताया कि उन्होंने 'चैंपियंस' का बैनर मैदान पर लाते और फिर ले जाते हुए देखा. उन्होंने कहा, 'चैंपियंस का बोर्ड आया और वापस चला गया. वो भी देखा.'

सूर्यकुमार यादव ने सुना डाली खरी-खोटी

मैच के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अजीबोगरीब बहस भी हुई जब एक नाराज पाकिस्तानी पत्रकार ने सूर्यकुमार यादव के 'व्यवहार' पर सवाल उठाया और उन पर और भारतीय टीम पर राजनीति और खेल को मिलाने का आरोप लगाया. हालांकि भारतीय मीडिया मैनेजर ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन सूर्यकुमार यादव ने हंसते हुए कहा, 'गुस्सा हो रहे हो आप.' जब उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने एसीसी को एक आधिकारिक ईमेल भेजा था कि अगर टीम टूर्नामेंट जीतती है, तो उसे नकवी से ट्रॉफी नहीं मिलेगी, तो सूर्यकुमार ने जवाब दिया, 'हमने यह फैसला मैदान पर ही लिया था. हमें कोई निर्देश नहीं मिले थे.'

मोहसिन नकवी शर्मिंदगी झेलते रहे

जानकारी के मुताबिक भारतीय टीम मैनेजमेंट ने टीम इंडिया के एशिया कप 2025 खिताब जीतने के बाद पूछा कि विजेता की ट्रॉफी कौन देगा और ACC में आपस में बातचीत शुरू हो गई, क्योंकि उन्हें पता है कि भारतीय टीम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेना पसंद नहीं करेगी. मोहसिन नकवी के मंच पर आने के बाद भारतीय प्रशंसकों ने ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाने शुरू कर दिए. मोहसिन नकवी जैसे ही मंच पर आए, उन्हें बताया गया कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी और वह जबर्दस्ती करेंगे तो आधिकारिक विरोध दर्ज किया जाएगा. मोहसिन नकवी इंतजार करते रहे और अचानक आयोजकों में से कोई ट्रॉफी ड्रेसिंग रूम के भीतर ले गया. पाकिस्तानी टीम मैच खत्म होने के एक घंटे बाद तक ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई. सिर्फ पीसीबी अध्यक्ष नकवी अकेले खड़े होकर शर्मिंदगी झेलते रहे. करीब 55 मिनट बाद जब पाकिस्तानी टीम बाहर आई तो दर्शकों ने ‘इंडिया इंडिया’ के नारे लगाए.