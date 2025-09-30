Advertisement
trendingNow12941950
Hindi Newsक्रिकेट

'ट्रॉफी लेके भाग गए...', सूर्यकुमार ने खोल दी मोहसिन नकवी की पोल, सरेआम कर दी बेइज्जती

Suryakumar Yadav vs Mohsin Naqvi: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हरा दिया. मैच के आखिरी ओवर तक मुकाबला बराबरी पर था, लेकिन टीम इंडिया ने अंत समय में बाजी मार ली. सूर्यकुमार यादव की सेना ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार सिर्फ चीर-प्रतिद्वंद्वी टीम को हराया ही नहीं, बल्कि हर बाल लगातार बेइज्जत किया. 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 30, 2025, 08:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ट्रॉफी लेके भाग गए...', सूर्यकुमार ने खोल दी मोहसिन नकवी की पोल, सरेआम कर दी बेइज्जती

Suryakumar Yadav vs Mohsin Naqvi: एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय क्रिकेट टीम ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को हरा दिया. मैच के आखिरी ओवर तक मुकाबला बराबरी पर था, लेकिन टीम इंडिया ने अंत समय में बाजी मार ली. सूर्यकुमार यादव की सेना ने टूर्नामेंट में लगातार तीसरी बार सिर्फ चीर-प्रतिद्वंद्वी टीम को हराया ही नहीं, बल्कि हर बाल लगातार बेइज्जत किया. कभी हाथ नहीं मिलाया तो कभी बुरी तरह मैदान पर ट्रोल किया. अंत में एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी भी नहीं ली. नकवी एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के मुखिया भी हैं.

नकवी से नहीं ली ट्रॉफी

अवॉर्ड सेरेमनी में सूर्यकुमार यादव और उनकी टीम ने विवादास्पद परिस्थितियों में बिना ट्रॉफी के जश्न मनाया. भारतीय टीम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेना चाहती थी, जो पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के देर से आने के कारण भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में देरी हुई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह तय हुआ था कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष खालिद अल ज़रूनी भारतीय टीम को ट्रॉफी देंगे. पाकिस्तान के खिलाड़ियों के अपने मेडल लेने और सलमान आगा को उपविजेता का चेक मिलने के बाद कमेंटेटर साइमन डूल ने घोषणा की कि भारत अपनी ट्रॉफी नहीं लेगा. इस बीच नकवी भी ग्राउंड से चले गए.

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्यकुमार यादव ने बताई सच्चाई

'द इंडियन एक्सप्रेस' से बात करते हुए सूर्यकुमार ने मैच के बाद के अवॉर्ड सेरेमनी के नाटक पर बात की और कहा कि उनकी टीम ने समारोह शुरू करने के लिए किसी का इंतजार नहीं कराया. उन्होंने कहा, ''हमने दरवाजा बंद नहीं किया और ड्रेसिंग रूम के अंदर नहीं बैठे. हमने किसी को भी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए इंतजार नहीं कराया. ट्रॉफी लेके भाग गए वो. मैंने यही देखा. मुझे नहीं पता कि कुछ लोग हमारा वीडियो बना रहे थे, लेकिन हम खड़े थे. हम अंदर नहीं गए.''

ये भी पढ़ें: ​आज से वर्ल्ड कप का रोमांच...8 टीमें, 31 मैच और एक ट्रॉफी, जान लें शेड्यूल-स्क्वॉड और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

सूर्यकुमार ने खोला बड़ा राज

सूर्यकुमार ने नकवी को नजरअंदाज करने के फैसले में बीसीसीआई की संलिप्तता से भी इनकार किया. उन्होंने कहा, ''सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं, सरकार या बीसीसीआई से किसी ने भी हमें पूरे टूर्नामेंट में नहीं बताया कि अगर कोई ट्रॉफी देता है, तो हम इसे नहीं लेंगे. हमने वह फैसला मैदान पर खुद लिया. वे (एसीसी अधिकारी) स्टेज पर खड़े थे और हम नीचे खड़े थे. मैंने उन्हें स्टेज पर बात करते हुए देखा और मुझे उनकी बातचीत का पता नहीं. भीड़ में कुछ लोगों ने हूटिंग शुरू कर दी और फिर हमने देखा कि उनका कोई प्रतिनिधि ट्रॉफी लेकर भाग रहा था.'' 

ये भी पढ़ें: कौन है ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी? पाकिस्तान का 'मीडिया माफिया' राजनीति के रास्ते यूं बना ACC का चेयरमैन

बीसीसीआई लेगा एक्शन

बीसीसीआई सचिव देबजीत सैकिया ने भी कहा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ट्रॉफी ले जाने के लिए नकवी की हरकतों के खिलाफ शिकायत दर्ज करेगा. इसके अलावा खबर यह भी आ रही है कि बोर्ड एशिया के अन्य देशों को मोहसिन नकवी के खिलाफ एकजुट करेगा और एसीसी चेयरमैन को हटाने की योजना बना सकता है. अब देखना है कि मोहसिन नकवी कब तक एसीसी के चेयरमैन बने रहते हैं.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Suryakumar Yadavmohsin naqvi

Trending news

करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
Tamil Nadu Stampede
करूर भगदड़ मामले में TVK जिला सचिव मथियाझागन अरेस्ट, हादसे का दौरा करेगी NDA की टीम
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
India-Germany Military Cooperation
भारत-जर्मनी के बीच सैन्य सहयोग तेजी से बढ़ा आगे, भविष्य की चुनौतियों पर हुआ मंथन
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
Weather
उत्तर से दक्षिण तक बदल रहा है मौसम का मिजाज, यहां झमाझम बरसेंगे बादल
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
constitution
देश को बचाना है तो सबसे पहले किसे बचाना होगा? विपक्ष के वरिष्ठ नेता ने बताया
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
jammu kashmir news
कश्मीर में आतंकवाद को कब्र में पहुंचाने की तैयारी, पुलिस महकमे ने बना लिया प्लान
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
jammu kashmir statehood
राज्य का दर्जा न मिला तो कश्मीर में लेह जैसे हालात संभव, CM अब्दुल्ला ने दी चेतावनी
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
Leh News in Hindi
हिंसा के बाद मोदी सरकार से बातचीत पर पीछे हटी लेह एपेक्स बॉडी, कहा- इस माहौल में...
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
weather update
तेज गर्मी और उमस से झुलसे लोग, रात में भी नहीं मिल रहा चैन; अब बारिश से मिलेगी राहत
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
;