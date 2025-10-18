Advertisement
'कप्तानी जाने का डर...' शुभमन गिल से सूर्यकुमार यादव को खतरा, टी20 कैप्टन के विस्फोटक बयान से मची सनसनी

Suryakumar Yadav Shubman Gill: भारतीय क्रिकेट में अब शुभमन गिल युग की शुरुआत हो रही है. टेस्ट के बाद उन्हें वनडे का भी कप्तान बना दिया गया है. रोहित शर्मा ने इंग्लैंड दौरे पर जाने से ठीक पहले क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट से संन्यास ले लिया. उनके स्थान पर शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी गई.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 18, 2025, 06:57 PM IST
Suryakumar Yadav Shubman Gill: भारतीय क्रिकेट में अब शुभमन गिल युग की शुरुआत हो रही है. टेस्ट के बाद उन्हें वनडे का भी कप्तान बना दिया गया है. रोहित शर्मा ने इंग्लैंड दौरे पर जाने से ठीक पहले क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट से संन्यास ले लिया. उनके स्थान पर शुभमन गिल को कप्तानी सौंप दी गई. कुछ हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जब टीम चुनी गई तो रोहित की जगह गिल को वनडे की कप्तानी मिल गई. अब माना जा रहा है कि वह आने वाले समय में टी20 टीम का भी नेतृत्व करेंगे. मौजूदा कैप्टन सूर्यकुमार यादव के ताजा बयान से इस अफवाह को और ज्यादा हवा मिली है.

सूर्या के बाद कौन बनेगा कप्तान?

टी20 इंटरनेशनल में 35 वर्षीय सूर्यकुमार यादव कप्तान हैं, जबकि गिल उप-कप्तान की भूमिका निभाते हैं. यह अत्यधिक संभावना है कि जब सूर्यकुमार T20I की कप्तानी छोड़ेंगे, तो गिल उनकी जगह लेंगे. इसी संदर्भ में सूर्यकुमार ने कप्तानी छोड़ने के अपने डर का खुलासा किया है. उन्होंने कहा है कि यह डर उनके लिए प्रेरणा का काम करता है. 'एक्सप्रेस अड्डा' में बोलते हुए सूर्यकुमार ने स्वीकार किया कि नेतृत्व खोने का विचार उन्हें सचेत रखता है.

'हर किसी को वह डर महसूस होता है'

सूर्यकुमार ने कहा, ''मैं झूठ नहीं बोलूंगा. हर किसी को वह डर महसूस होता है, लेकिन यह उस तरह का डर है जो आपको प्रेरित करता रहता है.'' उन्होंने गिल की सफलता पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "मैं उसके लिए बहुत खुश हूं कि वह दो प्रारूपों में कप्तान बन गया है. मेरे और उसके (गिल) बीच मैदान के बाहर और अंदर गजब का तालमेल है. मैं जानता हूं कि वह किस तरह का खिलाड़ी और इंसान है. इसलिए यह मुझे अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन मैं उसके लिए खुश हूं.''

ये भी पढ़ें: पर्थ में होगा धमाका... ऑस्ट्रेलिया पर कहर बनकर टूटेगी RO-KO की जोड़ी, विराट-रोहित के निशाने पर ये 7 धांसू रिकॉर्ड

प्रदर्शन पर डर का असर नहीं

सूर्यकुमार ने जोर देकर कहा कि वह इस डर को भारत के लिए अपने प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करने देते हैं. उन्होंने कहा, ''अगर मैं ऐसा व्यक्ति होता जो इस तरह की चीजों से प्रभावित होता और इसके बारे में इतना सोचता, तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी पहली गेंद उस तरह से नहीं खेलता जैसे मैंने खेली थी. इसलिए मैंने उस डर को बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया है. मेरा मानना ​​है कि अगर मैं खुद पर कड़ी मेहनत कर रहा हूं, जिन चीजों का पालन करना है उनका पालन कर रहा हूं. बहुत कड़ी मेहनत कर रहा हूं और अपने प्रति ईमानदार हूं, तो बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा.''

ये भी पढ़ें: 49 चौके और 1 छक्का... भारत के खूंखार बल्लेबाज ने खूंटा गाड़कर ठोक दिए 443 रन, बेबसी में तड़पते रहे गेंदबाज

सूर्या ने जीता है पहला खिताब

हाल ही में सूर्यकुमार ने एशिया कप 2025 में टीम को जीत दिलाकर भारतीय कप्तान के रूप में अपना पहला खिताब जीता. 35 वर्षीय सूर्या लगभग दो सालों तक T20I पुरुषों के बल्लेबाज के रूप में नंबर 1 स्थान पर रहे थे. 29 अक्टूबर से शुरू होने वाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी पांच मैचों की T20I सीरीज में एक बार फिर भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रहे हैं.

