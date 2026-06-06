कप्तानी और टीम से हटाए जाने के बाद सूर्यकुमार यादव का आया पहला रिएक्शन, वैभव सूर्यवंशी के चयन पर बोल दी बड़ी बात

Suryakumar Yadav Reaction: भारत की T20I टीम से हटाए जाने के बाद वर्ल्ड चैंपियन कप्तान सूर्यकुमार यादव का पहला रिएक्शन सामने आया है. 6 जून (शनिवार) को बीसीसीआई ने UK दौरे (आयरलैंड और इंग्लैंड) और एशियन गेम्स 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया. इसके साथ ही T20 में भारतीय क्रिकेट के नए युग की शुरुआत हो चुकी है. सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाकर श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई है. सूर्या अब टी20 स्क्वॉड का हिस्सा भी नहीं हैं. आईपीएल 2026 में बल्ले से धूम मचाने वाले वैभव सूर्यवंशी के लिए टीम इंडिया का दरवाजा खुल गया है. चयनकर्ताओं ने 15 साल के युवा धुरंधर को तीनों स्क्वॉड में शामिल किया है. कप्तानी और टीम से हटाए जाने के बाद सूर्या ने इंस्टाग्राम पर दिल जीतने वाला पोस्ट किया है, जिसे देखकर फैंस की दिलों में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई है.
सूर्यकुमार यादव ने इंस्टाग्राम पर टीम इंडिया के स्क्वॉड की तस्वीर शेयर करते हुए सभी खिलाड़ियों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी. सूर्या ने लिखा, ''इस उच्च कुशल समूह को आगे आने वाली चुनौतियों के लिए शुभकामनाएं.'' पूर्व भारतीय कप्तान ने 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी के लिए स्पेशल पोस्ट किया.
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने इसी साल टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था. उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने इतिहास रचा. भारत लगातार दो बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बना. हालांकि, सूर्या ने कप्तानी में तो बड़ी उपलब्धि हासिल की, लेकिन पिछले डेढ़ साल से वो बल्ले से फ्लॉप रहे. यही वजह है कि उन्हें कप्तानी से तो हटाया ही गया. टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया. इसके बावजूद सूर्या ने बड़ा दिल दिखाते हुए श्रेयस अय्यर की इस नई टीम को बधाई दी है. उन्होंने 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को टीम में चुने जाने पर खुशी भी जाहिर की. वैभव टीम इंडिया में एंट्री पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सूर्या ने वैभव की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''आपने इसको कमाया है. मैं आपके सफर को देखने के लिए बेहद उत्साहित हूं.''
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, वैभव सूर्यवंशी.
श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकप्तान), नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह.