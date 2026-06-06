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कप्तानी और टीम से हटाए जाने के बाद सूर्यकुमार यादव का आया पहला रिएक्शन, वैभव सूर्यवंशी के चयन पर बोल दी बड़ी बात

Suryakumar Yadav Reaction: T20 में भारतीय क्रिकेट के नए युग की शुरुआत हो चुकी है. सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाकर श्रेयस अय्यर को टीम की कमान सौंपी गई है. सूर्या अब टी20 स्क्वॉड का हिस्सा भी नहीं हैं. कप्तानी और टीम से हटाए जाने के बाद सूर्या ने इंस्टाग्राम पर दिल जीतने वाला पोस्ट किया है, जिसे देखकर फैंस की दिलों में उनके लिए इज्जत और बढ़ गई है.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jun 06, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:08 PM IST
कप्तानी और टीम से हटाए जाने के बाद सूर्यकुमार यादव का आया पहला रिएक्शन, वैभव सूर्यवंशी के चयन पर बोल दी बड़ी बात
Image Credit: टीम से हटाए जाने के बाद सूर्यकुमार यादव का आया पहला रिएक्शन (Photo: bcci/icc)

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Ritesh Kumar

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रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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