कप्तानी और टीम से हटाए जाने के बाद सूर्यकुमार यादव का आया पहला रिएक्शन, वैभव सूर्यवंशी के चयन पर बोल दी बड़ी बात

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने इसी साल टी20 वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था. उनके नेतृत्व में टीम इंडिया ने इतिहास रचा. भारत लगातार दो बार T20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बना. हालांकि, सूर्या ने कप्तानी में तो बड़ी उपलब्धि हासिल की, लेकिन पिछले डेढ़ साल से वो बल्ले से फ्लॉप रहे. यही वजह है कि उन्हें कप्तानी से तो हटाया ही गया. टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया. इसके बावजूद सूर्या ने बड़ा दिल दिखाते हुए श्रेयस अय्यर की इस नई टीम को बधाई दी है. उन्होंने 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी को टीम में चुने जाने पर खुशी भी जाहिर की. वैभव टीम इंडिया में एंट्री पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस मामले में भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सूर्या ने वैभव की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''आपने इसको कमाया है. मैं आपके सफर को देखने के लिए बेहद उत्साहित हूं.''