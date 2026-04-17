Explained: फ्लॉप सूर्या... टीम इंडिया के बाद IPL में MI पर भी बने बोझ, जल्द भारत की टी20 कप्तानी छीन लेगा ये धुरंधर?

पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ गुरुवार को खेले गए IPL मैच में मुंबई इंडियंस (MI) के बल्लेबाज और भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए हैं. सूर्यकुमार यादव इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए और पहली ही गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे. गोल्डन डक पर आउट होने के बाद सूर्यकुमार यादव की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना भी हो रही है. सूर्यकुमार यादव को अर्शदीप सिंह ने अपना शिकार बनाया और उन्हें युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट करा दिया. सूर्यकुमार यादव लंबे समय से बेहद खराब फॉर्म में चल रहे हैं. IPL 2026 में अभी तक सूर्यकुमार यादव ने 16, 51, 6, 33 और 0 रन के स्कोर बनाए हैं.

टीम इंडिया के बाद IPL में मुंबई पर भी बोझ बने सूर्या

IPL 2026 में अभी तक सूर्यकुमार यादव ने 5 मैचों में 21.20 की बेहद घटिया औसत से 106 रन बनाए हैं. इस दौरान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से एक ही अर्धशतक निकला है. सूर्यकुमार यादव का इन 5 मैचों में हाईएस्ट स्कोर अभी तक 51 रन रहा है. भारत के लिए उनके टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो पिछली 8 पारियों में सूर्यकुमार यादव के बल्ले से एक भी अर्धशतक नहीं निकला है. सूर्यकुमार यादव ने इस दौरान 12, 32, 34, 18, 33, 18, 11 और 0 रन के स्कोर बनाए हैं. भले ही सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है, लेकिन रिकॉर्ड्स इस बात को साबित करते हैं कि अब वह भारत के टी20 कप्तान बने रहने के लायक नहीं है.

जल्द भारत की टी20 कप्तानी छीन लेगा ये धुरंधर?

इस हफ्ते की शुरुआत में PTI की एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि BCCI अब एक 'परफॉर्मेंस-लिंक्ड लीडरशिप मॉडल' पर विचार कर रहा है, क्योंकि 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स के लिए रोडमैप तैयार करना है. एक कप्तान के तौर पर सूर्यकुमार की रणनीतिक सूझबूझ की काफी तारीफ होती है. वहीं, दूसरी ओर, उनकी अपनी बल्लेबाजी फॉर्म चिंता का विषय है. रिपोर्ट के मुताबिक अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति उम्र के पहलू को लेकर भी विचार कर रही है. जब तक 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक्स आएगा, सूर्यकुमार यादव 37 साल के हो चुके होंगे और 38 के करीब पहुंच रहे होंगे. 31 साल के श्रेयस अय्यर भविष्य में भारत के टी20 कप्तान बनने के प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं.

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सूर्यकुमार यादव के लिए आगे का सफर मुश्किल

बता दें कि टीम इंडिया को अगला टी20 वर्ल्ड कप साल 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की धरती पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में खेलना है. भारत को उससे पहले जुलाई 2028 में लॉस एंजेलिस ओलंपिक्स में भी हिस्सा लेना है. सूर्यकुमार यादव की उम्र तब तक 37 साल हो जाएगी. भारत को ऐसे में उम्रदराज लीडर की जगह एक युवा कप्तान की जरूरत होगी, जो उसे न सिर्फ कप्तानी बल्कि अपने खुद के प्रदर्शन के दम पर भी चैंपियन बना सके. श्रेयस अय्यर टी20 इंटरनेशनल में भारत के कप्तान बनने के बड़े दावेदार हैं. श्रेयस अय्यर लंबे समय से भारत के लिए वनडे फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं और आईपीएल में भी वह रनों की बारिश करते रहे हैं. IPL 2026 में अभी तक श्रेयस अय्यर ने 5 मैचों में 67.67 की औसत से 203 रन बनाए हैं. इस दौरान श्रेयस अय्यर के बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं.