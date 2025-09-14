IND vs PAK: 5 मैच 64 रन... IND-PAK मैच कप्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन, कभी नहीं चला बल्ला, अब बर्थडे पर लगी आस

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले के लिए मंच सज चुका है. मैच को लेकर चारो तरफ बवाल है. लेकिन टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए यह मुकाबला सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है. स्काई का बल्ला अभी तक अपने टी20 करियर में कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला है. भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में मुकाबले की तारीख का क्लैश सूर्यकुमार यादव के बर्थडे पर हो गया है. अब बर्थडे पर सभी फैंस स्काई से बड़ी आस लगाए बैठे हैं.

पिछली साल मिली कप्तानी

सूर्यकुमार यादव को पिछले साल टी20 में टीम इंडिया की कमान सौंपी गई थी. अभी तक सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने धमाकेदार प्रदर्शन किया. अब एशिया कप में सूर्या एंड कंपनी ने जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया है. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बतौर बल्लेबाज सूर्या की टेंशन डबल हो चुकी है. अभी तक उनका बल्ला इस टीम के खिलाफ नहीं चला है.

20 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए स्काई

सूर्या ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कुल 5 मुकाबले खेले हैं. मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स में ही सूर्या का सामना पाकिस्तान से हुआ है. इन पांच टी20 मैच में स्काई 20 का आंकड़ा छूने में भी कामयाब नहीं हो सके. 14 सितंबर को उनका जन्मदिन है, देखना दिलचस्प होगा कि अपने बर्थडे पर वह पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं. स्काई ने अभी तक 5 पारियों में 11, 18, 13, 15 और 7 रन की पारियां खेली हैं.

फैंस में आक्रोश

भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के बॉयकॉट को लेकर फैंस में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है. कई खिलाड़ियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. लेकिन सरकार पर इसका असर देखने को नहीं मिला. सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की अनुमति दे दी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है.