IND vs PAK: 5 मैच 64 रन... IND-PAK मैच कप्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन, कभी नहीं चला बल्ला, अब बर्थडे पर लगी आस
Advertisement
trendingNow12922096
Hindi Newsक्रिकेट

IND vs PAK: 5 मैच 64 रन... IND-PAK मैच कप्तान के लिए सबसे बड़ी टेंशन, कभी नहीं चला बल्ला, अब बर्थडे पर लगी आस

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले के लिए मंच सज चुका है. मैच को लेकर चारो तरफ बवाल है. लेकिन टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए यह मुकाबला सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है. स्काई का बल्ला अभी तक अपने टी20 करियर में कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 14, 2025, 06:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले के लिए मंच सज चुका है. मैच को लेकर चारो तरफ बवाल है. लेकिन टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए यह मुकाबला सबसे बड़ी टेंशन बना हुआ है. स्काई का बल्ला अभी तक अपने टी20 करियर में कभी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं चला है. भारत-पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 में मुकाबले की तारीख का क्लैश सूर्यकुमार यादव के बर्थडे पर हो गया है. अब बर्थडे पर सभी फैंस स्काई से बड़ी आस लगाए बैठे हैं. 

पिछली साल मिली कप्तानी

सूर्यकुमार यादव को पिछले साल टी20 में टीम इंडिया की कमान सौंपी गई थी. अभी तक सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने धमाकेदार प्रदर्शन किया. अब एशिया कप में सूर्या एंड कंपनी ने जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया है. लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बतौर बल्लेबाज सूर्या की टेंशन डबल हो चुकी है. अभी तक उनका बल्ला इस टीम के खिलाफ नहीं चला है. 

Add Zee News as a Preferred Source

20 का आंकड़ा नहीं पार कर पाए स्काई

सूर्या ने अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ कुल 5 मुकाबले खेले हैं. मल्टी नेशनल टूर्नामेंट्स में ही सूर्या का सामना पाकिस्तान से हुआ है. इन पांच टी20 मैच में स्काई 20 का आंकड़ा छूने में भी कामयाब नहीं हो सके. 14 सितंबर को उनका जन्मदिन है, देखना दिलचस्प होगा कि अपने बर्थडे पर वह पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं. स्काई ने अभी तक 5 पारियों में 11, 18, 13, 15 और 7 रन की पारियां खेली हैं. 

ये भी पढे़ं.. IND vs PAK: महामुकाबले से पहले दुबई से आई चौंकाने वाली खबर.. टीम इंडिया भी मैच का करेगी 'विरोध', गंभीर ने भी तोड़ी चुप्पी

फैंस में आक्रोश

भारत और पाकिस्तान के बीच मैच के बॉयकॉट को लेकर फैंस में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है. कई खिलाड़ियों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. लेकिन सरकार पर इसका असर देखने को नहीं मिला. सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने की अनुमति दे दी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में कौन सी टीम बाजी मारती है. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
Hindi Diwas
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
PM Modi
किसके हाथ में है पीएम मोदी का रिमोट कंट्रोल? असम में भाषण के दौरान खुद बता दिया
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
IND vs PAK Asia Cup 2025
इंडिया-पाकिस्तान मैच पर सियासी बवाल: शिवसेना ने दी धमकी, दिखाया मैच तो तोड़ देंगे...
;