'मैं रोहित जैसा हो गया हूं...', टॉस के वक्त सूर्यकुमार यादव ने किया कुछ ऐसा, मजेदार वीडियो हुआ वायरल

Suryakumar Yadav Viral Video: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने अपना आखिरी ग्रुप मैच ओमान के खिलाफ शेख जायद स्टेडियम में खेला. इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी. टीम इंडिया ने इस मैच की प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए. टॉस के वक्त सूर्यकुमार यादव ने कुछ ऐसा कर दिया, जिसने रोहित शर्मा की याद दिला दी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

भारत ने किए दो बदलाव

टीम इंडिया इस मैच में दो बदलाव के साथ उतरी. जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती की जगह अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया. टॉस के वक्त सूर्यकुमार यादव ने इसकी जानकारी दी. हालांकि, कैमरे में एक मजेदार मोमेंट भी कैद हो गया. टॉस के समय जब रवि शास्त्री ने सूर्या से प्लेइंग-11 के बारे में पूछा तो उन्होंने हर्षित राणा के बारे में तो बता दिया, लेकिन वह अर्शदीप सिंह का नाम ही भूल गए.

'मैं रोहित जैसा हो गया हूं...'

सूर्यकुमार यादव ने कहा, 'टीम में दो बदलाव हुए हैं. हर्षित राणा खेल रहे हैं.' सूर्या दूसरे बदलाव के बारे में नहीं बता पाए, क्योंकि वह नाम ही भूल गए. उन्होंने आगे कहा, 'और दूसरा बदलाव... मुझे याद करने दो.' सूर्या ने हंसते हुए कहा, हे भगवान! मैं तो... रोहित शर्मा जैसा बन गया हूं.' सूर्या दूसरा यानी अर्शदीप सिंह का नाम ही नहीं बता और इतना बोलकर चले कि टीम में दो बदलाव हैं. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया. बता दें कि रोहित शर्मा को कई बार टॉस के वक्त खिलाड़ियों के नाम भूलते देखा गया है.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

भारत: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.

ओमान: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, आर्यन बिष्ट, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी.