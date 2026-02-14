अगर सलमान चाहते हैं तो हम अभिषेक को... बड़े दिलवाले हैं सूर्या, मान ली पाकिस्तान की ये डिमांड, कर दिया बड़ा ऐलान

Advertisement
Suryakumar Yadav Press Conference: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होना है. कोलंबो में होने वाले अहम मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक तीर से दो निशाना साधा.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 14, 2026, 06:11 PM IST
Suryakumar Yadav Press Conference: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का महामुकाबला होना है. कोलंबो में होने वाले अहम मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने एक तीर से दो निशाना साधा. दरअसल, पाक कप्तान सलमान अली आगा ने कहा था कि वो इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा को खेलते हुए देखना चाहते हैं. सूर्या ने भारतीय फैंस के साथ-साथ सलमान की ये ख्वाहिश पूरी करने का ऐलान कर दिया है. सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर सलमान अली आगा चाहते हैं तो हम जरूर इस मैच में अभिषेक शर्मा को खिलाएगे.

पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले मैच से पहले सूर्यकुमार यादव ने कई अहम सवालों का जवाब दिया. इसके साथ ही सूर्या ने पाक कप्तान सलमान अली आगा और पाकिस्तान पर तंज भी कसा. उन्होंने इस बात पर भी अपनी राय दी कि मैच के बाद टीम इंडिया पाक खिलाड़ियों से हाथ मिलाएंगे या नहीं?

पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे अभिषेक शर्मा

सूर्यकुमार यादव ने सबसे बड़ी खुशखबरी अभिषेक शर्मा पर दी है. इस मैच से पहले उनके खेलने पर सस्पेंस था, लेकिन अब सूर्या ने मजेदार अंदाज में ये कन्फर्म कर दिया है कि 15 फरवरी को अभिषेक शर्मा विरोधियों के छक्के छुड़ाने के लिए मैदान पर उतरने वाले हैं.

इससे पहले पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने कहा था कि वो चाहते हैं कि इस मैच मन अभिषेक शर्मा खेले और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि अभिषेक ठीक हों. जब सूर्या से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ''अगर सलमान अली आगा चाहते हैं तो हम अभिषेक शर्मा को जरूर खिलाएंगे.''

हैंडशेक विवाद पर क्या बोले सूर्यकुमार यादव?

बता दें कि भारत-पाक मैच से पहले सलमान आगा ने हैंडशेक विवाद को लेकर कहा कि भारत पाकिस्तान मैच बिना किसी तनाव एक बेहतर खेल भावना से खेला जाना चाहिए. मेरा व्यक्तिगत सुझाव से उतना फर्क नहीं पड़ता आगे का फैसला मैनेजमेंट लेगा. हालांकि, हमारी टीम को हाथ मिलाने में कोई समस्या नहीं है. जब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से इस बारे में सुझाव देने को कहा गया तो उन्होंने कहा, ''हम कल इस रहस्य को सुलझाएंगे और बताएंगे कि खेल जरूरी है या हाथ मिलाना. इसके लिए 24 घंटे इंतजार कीजिए, अच्छे से खाइए और सो जाइए.''

टी20 वर्ल्ड कप में 7-1 से आगे भारत

बता दें कि टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हमेशा भारत के सामने घुटने टेकते रहा है. 2021 में मिली इकलौती जीत को छोड़ दें तो मेगा इवेंट में उन्हें टीम इंडिया ने 7 बार पटखनी दी है. हाल ही में हुए एशिया कप 2025 में भी सूर्या एंड कंपनी सलमान अली आगा की टीम पर भारी पड़ी थी और उन्हें फाइनल सहित 3 बार रौंदा था.

ये भी पढ़ें: श्रीलंका में पिच नहीं आसान... पाकिस्तान की लंका लगाने उतरेगा टीम इंडिया का 'हनुमान', सलमान की सेना का होगा काम-तमाम!

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

