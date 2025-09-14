IND vs PAK: दुबई में 'हैंड शेक' ड्रामा... सूर्या ने बताया क्यों किया नजरअंदाज? परेशान दिखे पाकिस्तानी कोच
IND vs PAK: दुबई में 'हैंड शेक' ड्रामा... सूर्या ने बताया क्यों किया नजरअंदाज? परेशान दिखे पाकिस्तानी कोच

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 14, 2025, 11:53 PM IST
Suryakumar Yadav
India vs Pakistan: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने लगातार दूसरी जीत दर्ज की. बॉयकॉट के शोर के बीच टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से एकतरफा जीत दर्ज की. लेकिन दुबई में जीत से ज्यादा चर्चे हैंड शेक ड्रामे के देखने को मिल रहे हैं. जीत के बाद भी कप्तान सूर्या ने पाकिस्तान को फुल इग्नोर किया. टॉस के दौरान भी भारत और पाकिस्तान के कप्तानों के बीच हैंड शेक नहीं देखने को मिला था. वहीं, जीत के बाद भी स्काई सीधे ड्रेसिंग रूम की ओर चले गए. 

जीत के बाद सूर्या ने किया इग्नोर

पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मैच विनिंग पारी खेली. उन्होंने नाबाद 47 रन ठोके और छक्का जमाकर स्टाइल में टीम इंडिया को मैच जिताया. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सूर्यकुमार यादव विनिंग सिक्स ठोकने के बाद सीधे ड्रेसिंग रूम में चले गए. पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा भारत के ड्रेसिंग रूम के बाहर गए लेकिन कोई बाहर नहीं आया. पाकिस्तान के कोच माइक हसी के चेहरे पर इस घटना के बाद सिकन देखने को मिली. 

भारत की एकतरफा जीत

टीम इंडिया पाकिस्तान पर हर तरह से हावी नजर आई. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर मुकाबले में बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. पाकिस्तान न ही पेसर्स के सामने टिकी और स्पिनर्स की फिरकी पर भी नाचती नजर आई. कुलदीप यादव ने 3 विकेट अपने नाम किए. अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट झटके. हार्दिक के खाते भी एक सफलता आई. 

सूर्या ने मैच के बाद कही बड़ी बात

सूर्यकुमार यादव ने मैच खत्म होने के बाद पहलगाम हमले को भी याद किया. उन्होंने कहा, 'हम पहलगाम के पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं. हम अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं. हम इस जीत को अपने सभी सशस्त्र बलों को समर्पित करना चाहते हैं, आशा करते हैं कि वे हम सभी को प्रेरित करते रहेंगे.'

