संजू को मजबूरन ड्रॉप कर रहे थे सूर्या... अब खुलकर पढ़े कसीदे, कहा- जब वह नहीं खेल रहे थे तब..

IND vs WI: इंडिया और वेस्टइंडीज के मुकाबले में भारत ने 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के हीरो संजू सैमसन रहे जिन्हें फॉर्म के चलते प्लेइंग-XI से ड्रॉप किया जा रहा था. लेकिन पिछले दो मैच में रिंकू सिंह की जगह टीम में जगह मिली और फिर ओपनिंग करने उतरे. उन्होंने करो या मरो के मुकाबले में खुद को साबित किया और दमदार पारी खेली. कप्तान सूर्यकुमार यादव उनकी पारी के बाद खुशी से गदगद नजर आए. उन्होंने सैमसन की खुलकर तारीफ की और उनके पीछे की मेहनत बताई.

क्या बोले सूर्या?

सूर्या ने मैच के बाद कहा, 'जाहिर है, यह एक बहुत अच्छी फीलिंग है और जिस तरह से हम खेले मुझे लगता है यह बहुत अच्छी बात है. यह करो या मरो वाला था जैसे क्वार्टर-फाइनल गेम और जिस तरह से लड़कों ने कैरेक्टर दिखाया वह शानदार था. मैं हमेशा कहता हूं, अच्छे लोगों के साथ अच्छी चीजें होती हैं जो इंतजार करते हैं, जिनमें बहुत सब्र होता है. मैंने अभी भी यह कहा जब मैं उनसे मिला था. लेकिन फिर यह सब उनकी कड़ी मेहनत है, जो वह दरवाज़ों के पीछे तब कर रहे थे जब वह टीम में नहीं थे. उन्हें इसका फल सही समय पर मिला है. जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, टीम को पूरी तरह से जीत दिलाई.'

बॉलर्स की भी कर दी तारीफ

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि सभी ने प्लान के हिसाब से बॉलिंग की. हम जानते थे कि ईडन में ओस के साथ 200 का स्कोर हमेशा चेज करने के लिए एक अच्छा स्कोर होता है और दूसरी इनिंग्स में विकेट जैसा बनता है. बॉल बैट पर अच्छी तरह से आती है. जिस तरह से बैट्समैन ने बाद में उन छोटी-छोटी पार्टनरशिप के साथ रिस्पॉन्स दिया, मुझे लगता है कि गेम को आगे ले जाने के लिए यही जरूरी था.'

सेमीफाइनल पर भी दिया अपडेट

उन्होंने सेमीफाइनल पर कहा, 'सेमीफाइनल पर पहुंचकर बहुत खुश हूं. जिस तरह से हम खेले, मुझे लगता है कि पहले गेम से, मुझे लगता है कि हम सेमी-फ़ाइनल तक उस जगह के हकदार थे. वह भी मुंबई में, लेकिन हम अभी इसके बारे में नहीं सोचेंगे. आराम करो, रिलैक्स करो, कल फ्लाइट लो. जब हम मुंबई पहुंचेंगे तो हम इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे. देखिए उम्मीदें हमेशा रहेंगी, लेकिन साथ ही आपको पता होना चाहिए कि आप एक टीम के तौर पर मैदान पर क्या करना चाहते हैं.'