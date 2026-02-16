हार्दिक से बहस के बाद मुंह फुलाए बैठे हैं कुलदीप यादव, सूर्या ने मनाया तो यूं दिया जवाब, वायरल हुआ VIDEO

Kuldeep Yadav-Hardik Pandya Fight: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार है. रविवार, 15 फरवरी को भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 61 रनों से रौंदकर सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली. हालांकि, मैच खत्म होते ही मैदान पर माहौल गरमाया जब हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव के बीच भिड़ंत हो गई. कुलदीप ने शाहीन अफरीदी का एक आसान कैच छोड़ दिया था, जिससे हार्दिक खुश नहीं थे. पाकिस्तान के आखिरी बल्लेबाज को आउट करने के बाद जब टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी उनके पास जश्न मनाने पहुंचे तो उन्होंने कुलदीप की क्लास लगा दी.

लगता है उस डांट के बाद कुलदीप यादव अभी तक मुंह फुलाए बैठे हैं. सोमवार को कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कुलदीप को मनाते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, वीडियो में देख सकते हैं कि कुलदीप ने कप्तान को भाव नहीं दिया और रूठे मुंह लेकर आगे निकल लिए.

मुंह फुलाए बैठे हैं कुलदीप यादव

Add Zee News as a Preferred Source

मैच में हुई गर्मागर्मी के बाद सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो शेयर किया है. हालांकि, इस वीडियो से ये तो साफ है कि हार्दिक-कुलदीप की लड़ाई उतनी गंभीर नहीं है और सबकुछ कंट्रोल में है. सूर्या न मजे लेते हुए एक रील बनाया जिसमें वो होटल में कुलदीप के बगल से गुजरते दिखे. उन्होंने स्टार स्पिनर की पीठ थपथपाई, लेकिन कुलदीप यादव गुस्से में आगे निकल गए. सूर्या ने इस इंस्टाग्राम रील में - 'बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू... तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा' डायलॉग का इस्तेमाल किया है.

पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप को मिला था मौका

शुरुआती दो मैचों में बेंच पर बैठने के बाद कुलदीप यादव को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिला. उन्हें अर्शदीप सिंह की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था. स्पिन के लिए मददगार पिच पर कुलदीप ने 3 ओवर में 14 रन देकर एक विकेट झटके. वहीं, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले.

ये भी पढ़ें: जीत के बाद भी इंग्लैंड पर लगा शर्मनाक दाग! आखिर इटली ने कितने छक्के मार दिए? T20 वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ ऐसा