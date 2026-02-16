Advertisement
trendingNow13111940
Hindi Newsक्रिकेटहार्दिक से बहस के बाद मुंह फुलाए बैठे हैं कुलदीप यादव, सूर्या ने मनाया तो यूं दिया जवाब, वायरल हुआ VIDEO

हार्दिक से बहस के बाद मुंह फुलाए बैठे हैं कुलदीप यादव, सूर्या ने मनाया तो यूं दिया जवाब, वायरल हुआ VIDEO

Kuldeep Yadav-Hardik Pandya Fight: सूर्यकुमार यादव ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कुलदीप को मनाते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, वीडियो में देख सकते हैं कि कुलदीप ने कप्तान को भाव नहीं दिया और रूठे मुंह लेकर आगे निकल लिए. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है?

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 16, 2026, 09:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हार्दिक से बहस के बाद मुंह फुलाए बैठे हैं कुलदीप यादव. (PHOTO- BCCI/instagram)
हार्दिक से बहस के बाद मुंह फुलाए बैठे हैं कुलदीप यादव. (PHOTO- BCCI/instagram)

Kuldeep Yadav-Hardik Pandya Fight: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम इंडिया जीत के रथ पर सवार है. रविवार, 15 फरवरी को भारत ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 61 रनों से रौंदकर सुपर-8 में अपनी जगह पक्की कर ली. हालांकि, मैच खत्म होते ही मैदान पर माहौल गरमाया जब हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव के बीच भिड़ंत हो गई. कुलदीप ने शाहीन अफरीदी का एक आसान कैच छोड़ दिया था, जिससे हार्दिक खुश नहीं थे. पाकिस्तान के आखिरी बल्लेबाज को आउट करने के बाद जब टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी उनके पास जश्न मनाने पहुंचे तो उन्होंने कुलदीप की क्लास लगा दी.

लगता है उस डांट के बाद कुलदीप यादव अभी तक मुंह फुलाए बैठे हैं. सोमवार को कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कुलदीप को मनाते हुए नजर आ रहे हैं. हालांकि, वीडियो में देख सकते हैं कि कुलदीप ने कप्तान को भाव नहीं दिया और रूठे मुंह लेकर आगे निकल लिए.

मुंह फुलाए बैठे हैं कुलदीप यादव

Add Zee News as a Preferred Source

मैच में हुई गर्मागर्मी के बाद सूर्यकुमार यादव ने सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो शेयर किया है. हालांकि, इस वीडियो से ये तो साफ है कि हार्दिक-कुलदीप की लड़ाई उतनी गंभीर नहीं है और सबकुछ कंट्रोल में है. सूर्या न मजे लेते हुए एक रील बनाया जिसमें वो होटल में कुलदीप के बगल से गुजरते दिखे. उन्होंने स्टार स्पिनर की पीठ थपथपाई, लेकिन कुलदीप यादव गुस्से में आगे निकल गए. सूर्या ने इस इंस्टाग्राम रील में - 'बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू... तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा' डायलॉग का इस्तेमाल किया है.

 

पाकिस्तान के खिलाफ कुलदीप को मिला था मौका

शुरुआती दो मैचों में बेंच पर बैठने के बाद कुलदीप यादव को कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिला. उन्हें अर्शदीप सिंह की जगह प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था. स्पिन के लिए मददगार पिच पर कुलदीप ने 3 ओवर में 14 रन देकर एक विकेट झटके. वहीं, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले.

ये भी पढ़ें: जीत के बाद भी इंग्लैंड पर लगा शर्मनाक दाग! आखिर इटली ने कितने छक्के मार दिए? T20 वर्ल्ड कप में पहली बार हुआ ऐसा

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Kuldeep Yadav

Trending news

असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं
assembly elections
असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं
पीएम मोदी से मिले भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद, इन मुद्दों पर की चर्चा
National News
पीएम मोदी से मिले भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद, इन मुद्दों पर की चर्चा
भारत में बनाएगा 'हैमर' वेपन, मेक इन इंडिया के इस हथियार से कांप उठेंगे देश के दुश्मन
HAMMER weapon system
भारत में बनाएगा 'हैमर' वेपन, मेक इन इंडिया के इस हथियार से कांप उठेंगे देश के दुश्मन
जम्मू के बाल सुधार गृह में फायरिंग, पाकिस्तान से आए नाबालिग बंदियों ने चलाई गोली, और
Jammu Kashmir
जम्मू के बाल सुधार गृह में फायरिंग, पाकिस्तान से आए नाबालिग बंदियों ने चलाई गोली, और
एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद पहली बार भारत पहुंचे बिल गिट्स, होने लगी थू-थू
India News
एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद पहली बार भारत पहुंचे बिल गिट्स, होने लगी थू-थू
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
Supreme Court
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
Jammu Kashmir
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
pandit jawahar lal nehru
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
Bengal Assembly Elections
साए की तरह जो शख्स मनमोहन सिंह के साथ रहा, वो अब ममता को देखना चाहता है PM
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी
Babri Masjid Row
'अपनी कब्र के लिए जगह नहीं मिलेगी...', हुमायूं कबीर को BJP नेता की खुली चेतावनी