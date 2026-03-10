सूर्या-गंभीर के मंदिर जाने पर बवाल, कीर्ति आजाद को हरभजन सिंह का जवाब, कहा- खेल से ज्यादा पॉलिटिक्स...

T20 World Cup 2026: भारतीय क्रिकेट टीम ने रविवार (8 मार्च) को टी20 वर्ल्ड कप जीतकर नया इतिहास रचा. टीम की जीत पर पूरे देश में उत्सव मनाया गया. प्रशंसकों ने टीम इंडिया को बधाई दी. इसी बीच टीम की जीत के करीब 18 घंटे बाद पूर्व क्रिकेटर और सांसद कीर्ति आजाद ने एक पोस्ट लिखी. उन्होंने टीम को बधाई देने या खिलाडियों की प्रशंसा के लिए पोस्ट नहीं लिखी थी. उन्होंने पोस्ट में लिखा की टीम इंडिया पर शर्म आनी चाहिए. इस पर विवाद खड़ा हो गया है और उनके खिलाफ रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं.

अपनी पोस्ट में कीर्ति आजाद ने लिखा है कि जब हमने 1983 में कपिल देव के नेतृत्व में विश्व कप जीता था, तब टीम में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी शामिल थे. हम ट्रॉफी अपनी धार्मिक जन्मभूमि- अपनी मातृभूमि भारत में लाए थे. टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का मैच जीतने के बाद ICC चेयरमैन जय शाह, टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ट्रॉफी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम परिसर में हनुमान मंदिर पहुंचे. वहां उन्होंने मत्था टेका और आशीर्वाद लिया.

क्रिकेटर के अंदर का राजनेता जागा?

बस इसी बात पर पूर्व क्रिकेट कीर्ति आजाद की भावनाएं आहत हो गईं. दरअसल, टीम इंडिया की पूजा वाली तस्वीर देखकर कीर्ति आजाद को याद आ गया कि वे तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं. यह बात याद आते ही उन्हें धर्मनिरपेक्षता, सद्भाव जैसी तमाम बातें भी याद आ गई. फिर वो सोशल मीडिया पर पहुंच गए और पोस्ट लिख दिया. अब इस मामले पर कीर्ति आजाद की आलोचना भारत के पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने की है.

हरभजन सिंह ने दिया जवाब

हरभजन सिंह ने कहा, "यह अजीब है कि वह (कीर्ति आज़ाद) इस पर पॉलिटिक्स खेलकर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. भारतीय टीम ट्रॉफी को मंदिर, मस्जिद, चर्च, जहां चाहे ले जा सकती है. अगर उन्होंने अपने भगवान से कुछ मांगा है और उनकी इच्छा पूरी होने के बाद उन्होंने अपने विश्वास पर दोबारा सोचा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है?''

'खेल से ज्यादा पॉलिटिक्स कर रहे'

हरभजन ने आगे कहा, "साथी क्रिकेटरों से ऐसी बातें सुनना बुरा लगता है. शायद वे खेल से ज्यादा पॉलिटिक्स को पसंद कर रहे हैं. यह और भी बुरा है कि वह एक स्पोर्ट्समैन हैं. देश ने वर्ल्ड कप जीता है. खुश रहो, जश्न मनाओ, लेकिन आप पॉलिटिक्स करने में व्यस्त हो. हम अपने विश्वास में कहते हैं कि सभी धर्म एक जैसे हैं. भगवान अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन रास्ता एक ही है. अगर वे मंदिर, मस्जिद या चर्च गए, तो यह एक ही है. यह उनका विश्वास है और आपको इस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए.''